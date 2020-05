Juan José Sebreli planteo la "desobediencia civil" para que las personas terminen de manera pacífica con la cuarentena Fuente: LA NACION

El sociólogo Juan José Sebreli opinó sobre la extensión de la cuarentena por coronavirus y dijo: "Promuevo algo perfectamente democrático, la desobediencia civil". Además, el sociólogo y escritor calificó al bloqueo policial a la Villa Azul como el "Gueto de Varsovia" donde los vecinos "no van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre".

En una entrevista en la señal TN, el autor de "Buenos Aires: vida cotidiana y alineación", dijo que se sentía con "prisión domiciliaria" ante las restricciones para circular por la vía pública.

"Un día fui a una plaza y vino la Policía y me sacó, al principio me dijo de todo. Me dijo que no podía estar, le digo que vivo en un departamento encerrado y claustrofóbico", relató Sebreli,

Cuando se le lo consultó sobre el cerco policial en torno a Villa Azul, el barrio popular que se extiende entre los partido bonaerenses de Avellaneda y Quilmes, el ensayista no dudó en calificar la situación como un "gueto", una forma de reclusión contra un grupo étnico, cultural o religioso que fue utilizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para aislar a los judios en las zonas más abandonadas de las ciudades de Polonia.

"El gueto de Varsovia es esto. Es un gueto. Tendrían que haberlo hecho (el cerco policial) el primer día. Están ahí encerrados porque no hicieron testeos. Con el testeo sacaban a los enfermos y los mandaban a un hospital, a un hotel, y los aislaban. Se están muriendo", dijo Sebreli.

El sociólogo agregó que los vecinos de Villa Azul "no solamente no pueden salir, no pueden ir a trabajar. Les llevan comida y no les alcanza. No se van a morir de coronavirus, se van a morir de hambre. Además, hay falta de agua. ¿Cómo van a hacer para que se laven las manos?".

En su análisis, Sebreli apuntó directamente contra la gestión de Alberto Fernández. "Hay aislamiento de un metro y están todos amontonados en la casa. ¿Se dan cuenta el disparate total que es este gobierno? Todo esto lleva a una ausencia total de las libertades individuales, y no me digan que la salud está primero, porque yo veo los canales europeos de televisión y allá están todos lo bares y cafés abiertos", argumentó.

"Esto oculta el paulatino combate a todas las libertades republicanas. La sociedad civil presa, en sus casas; pero los delincuentes en la calle", afirmó el escritor.

Cansado del aislamiento social, preventivo y obligatorio que fue decretado desde el 20 de marzo, Sebreli propuso un acto de rebeldía ciudadana: "Yo promuevo algo que es perfectamente democrático: la desobediencia civil. Está en los tratados más democráticos del mundo, en el liberalismo del siglo XIX. No significa violencia, ataques, no. Significa, por ejemplo, que todos los comerciantes que van a cerrar definitivamente -porque no pueden sostenerlo-, el mismo día levanten las persianas y toda la gente salga a la calle con barbijo sin una piedra en la mano y manteniendo la distancia".

"No es una cuarentena solamente sanitaria, que ahí podría discutirse, pero es una cuarentena política social y económica", sostuvo Sebreli.