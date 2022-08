Juan Manzur busca recuperar centralidad con una agenda política tras los cambios en el Gabinete

El de Juan Manzur fue uno de los nombres que más en juego estuvo en el último mes. Desde el fin de semana en que se produjo la salida de Martín Guzmán y se barajó la posibilidad de que Sergio Massa ingresara al Gabinete en su lugar hasta el jueves pasado, cuando se conocieron los cambios. Entonces, Manzur estaba en Tucumán, a más de 1200 kilómetros de Buenos Aires y de las múltiples modificaciones que se daban en el Gabinete del que es jefe. Incluida su propia área, donde se dio la salida de Jorge Neme, su segundo rumbo a la flamante cartera de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, en cabeza de Sergio Massa, con quien mantiene una relación de prudente distancia.

En busca de recuperar centralidad, Manzur sumó hoy dos actividades políticas. Se reunió esta mañana con autoridades de Unión Industrial Argentina (UIA), con Daniel Funes de Rioja a la cabeza, por poco más de una hora, y por la tarde lo hará con la cúpula de la CGT, encabezada por Héctor Daer.

Respecto del encuentro de la UIA, el tucumano afirmó que avanzaron “en la elaboración de una agenda de trabajo en común con el objetivo de potenciar el desarrollo federal de nuestra industria y seguir fomentando la creación de empleo”.

Junto a Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, y directivos de la entidad avanzamos en la elaboración de una agenda de trabajo en común con el objetivo de potenciar el desarrollo federal de nuestra industria y seguir fomentando la creación de empleo. pic.twitter.com/DA1Z7yd7O8 — Juan Manzur (@JuanManzurOK) August 2, 2022

Las actividades fueron difundidas desde su entorno, en un hecho poco habitual dada la distancia de Manzur con la prensa. Desde que llegó a Casa Rosada en septiembre de 2021 el tucumano no se caracteriza por el diálogo fluido con los periodistas y rara vez lo hacen sus colaboradores. Esta mañana rompió con esa impronta y, al igual que ayer, dio declaraciones en la explanada que da a la calle Rivadavia, en su ingreso al edificio de Gobierno. Hoy, allí, defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que ayer se conociera el comienzo del fuerte alegato del fiscal Diego Luciani, en la causa de Obra Pública. Aseguró que la inocencia de Cristina “va a quedar demostrada”.

“Hoy Sergio Massa está formalizando el recambio en la Cámara de Diputados de la Nación y pasa a ocupar un lugar muy destacado en el Gabinete nacional. Hay que esperar, hay que tener un poquito de prudencia, de serenidad”, fue otra de las frases que dejó Manzur en las últimas horas.

El enroque Olmos por Neme

Con los cambios de la última semana, Manzur también tuvo una modificación central en su equipo. En lugar de Neme, ingresó Juan Manuel Olmos, hasta ahora asesor del presidente Alberto Fernández y hombre de su máxima confianza. En Casa Rosada aseguran que ese ingreso fue pedido por el propio Manzur al presidente, resaltando los conocimientos del Estado que tiene Olmos y por la “gran relación” que los une a ambos desde hace años.

El asesor presidencial y expresidente del Consejo de la Magistratura porteña Juan Manuel Olmos; ahora será el número dos de Manzur Cedoc

En el Gobierno no son pocos los que celebran el cambio. No solo porque, aseguran, “Olmos es una persona de gestión y de enorme capacidad de trabajo” sino porque en gran parte del oficialismo el trabajo de Manzur, desde que reemplazó a Santiago Cafiero en septiembre pasado, no es bien considerado. “¿Dónde está el músculo político y el volumen?” ironizan en referencia a los dos calificativos con los que se ponderaba desde las propias filas del oficialismo al tucumano con su llegada. No es la única que se le hace, también se le señala que llegó con “ímpetu” de presidenciable cuando el país atravesaba una crisis política, un punto que tampoco cayó bien en el Gobierno.

Sin embargo, en medio de tantas resistencias, la última semana, cuando los cambios se precipitaban en el Gabinete, los gobernadores que se habían reunido en el Consejo Federal de Inversión (CFI) y luego recalaron en una reunión caliente con el propio presidente Fernández, respaldaron su figura .

Al día siguiente, con la inminencia de los cambios sobre el golpeado Gabinete, Manzur partió rumbo a Tucumán junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, para recorrer una serie de obras. Todo mientras Buenos Aires era un tembladeral en el que los cambios se sucedían y los funcionarios más cercanos a Fernández se encargaban de llamar a los afectados para informarles los cambios que los alcanzaban.