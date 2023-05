Juan Manzur dijo que no bajará su candidatura y le restó importancia al fallo de la Corte Suprema

escuchar

Sin mostrar preocupación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia que frenó ayer las elecciones en Tucumán para definir si es correcta su candidatura a vicegobernador, el actual mandatario de esa provincia, Juan Manzur, le restó importancia a la decisión hoy. “Estaba dentro de las eventualidades”, sostuvo el dirigente del Frente de Todos, que descartó bajar su postulación y adelantó que respetará la decisión de la Justicia provincial de que no se vote a ninguna categoría este domingo.

“No hay que calificarlo”, comenzó Manzur en cuanto al fallo que publicó ayer el máximo tribunal y que afectó tanto a Tucumán como a San Juan, donde se evalúa si puede competir su par Sergio Uñac. “Hoy estuve hablando con el fiscal de Estado, está contestando los requerimientos que le hizo la Corte y vamos a esperar”, agregó a La Gaceta desde Los Puestos, adonde supervisó la construcción de viviendas.

Planteó también, y con mesura, que desde el Ejecutivo provincial van a seguir abocados a la gestión. Y respondió “no, no” cuando le preguntaron si bajaría su candidatura. “Hay una medida cautelar, eso es todo lo que pasó. Tarde o temprano los tucumanos van a tener que ir a las urnas, van a tener que votar; y cuando entren al cuarto oscuro están solos, son libres, votan por lo que quieren, por lo que desean, y ahí depositan sueños y esperanzas de los tucumanos”, sintetizó.

En una postura más medida que la de Uñac, Manzur contó esta mañana que cuando se enteró de la medida de los supremos, se reunió en la Legislatura con su actual vice, Osvaldo Jaldo, -quien competirá este año como cabeza de fórmula, en un enroque- para analizar qué decía el fallo. “Le consultamos al fiscal de Estado y luego se comunicó con nosotros la Junta Electoral Provincial, que es la directora de los comicios y quien los tiene a su cargo, en la idea de que iban a llevar adelante y cumplir el fallo de la Corte, esta medida cautelar, y obviamente iban a suspender las elecciones”, detalló.

Dijo Manzur, sobre esto último, que las características del sistema electoral de Tucumán “impedían” llevar adelante el resto de los comicios legislativos y a las intendencias. “Eso nos dijeron y nos notificaron ayer a la tarde. Después sacaron la resolución”, precisó. De esta forma, Tucumán suspenderá la elección en todas las categorías, mientras que en San Juan quedará pausada la de gobernador y vice, pero no el resto.

“Osvaldo estaba con una agenda importante en la Legislatura, tenía otros compromisos, yo acá. Vamos a seguir trabajando, no se puede demorar e interrumpir la gestión. Vamos a redoblar esfuerzos, a seguir. La Junta nos comunicó esto. Si decide eso, es totalmente independiente, así que lo respetamos y avalamos”, consignó el mandatario, quien evitó pronunciarse sobre Germán Alfaro, candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio que presentó la cautelar ahora vigente. “Alfaro dice tantas cosas, no me voy a poner a responderle”, concluyó cuando lo consultaron por los dichos del opositor, quien lo tildó de querer perpetuarse en el poder.

