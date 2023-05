Elecciones en San Juan: tras el fallo de la Corte, Sergio Uñac dijo que votarán igual en las otras categorías

escuchar

En sus primeras declaraciones tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió las elecciones a gobernador en su provincia, el actual mandatario de San Juan, Sergio Uñac, quien buscaba la reelección y estuvo en el eje de la denuncia que presentaron desde la oposición, confirmó esta mañana que seguirán adelante con el resto de los comicios: los legislativos y los municipales. “No estoy de acuerdo, pero voy a acatar”, indicó el dirigente del Frente de Todos en un mensaje grabado desde la Casa de Gobierno, donde también apuntó a la presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, por un tuit que publicó ayer.

Convencido de que es “desconsiderado” lo que hizo el máximo tribunal a cuatro días de celebrarse las elecciones, que estaban pautadas para el domingo, Uñac comunicó la decisión de mantener las votaciones en los otros tramos, pese a que desde la oposición presionaron para suspender toda la jornada. “El Tribunal Electoral de la Provincia, en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Corte, resolvió que las categorías no expresamente suspendidas celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales”, afirmó el gobernador, que pidió: “Concurramos masivamente a votar, demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes”.

Mientras, contó que se enteró por los medios que la Corte había admitido una cautelar que interpuso el cambiemita Sergio Vallejos -que también compite para el Ejecutivo- y que, debido a eso, se suspendían las elecciones a gobernador y vice. Su intención era renovar mandato, en una elección donde tenía una fuerte disputa interna con el kirchnerista José Luis Gioja.

“Esto significa que este domingo 14 de mayo no podremos elegir ni gobernador ni vice, tal como estaba previsto por el Tribunal Electoral Provincial. Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte, aunque debo expresar algunas cuestiones al respecto”, advirtió Uñac.

Irónico, en el primer tramo de su mensaje contó que se puso saco y corbata adrede. “Hacía mucho que no lo hacía, pero fue para hablarle a la Corte, porque si es por el destrato que la Corte ha tenido para con los sanjuaninos, la vestimenta debería ser otra”, deslizó y acotó: “Creo que la Corte está confundiendo mansedad con estupidez. Los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos esa otra característica”.

Luego el gobernador dijo que es “desconsiderado” para los ciudadanos de su provincia que a cuatro días de los comicios, y con los “mecanismos y recursos” listos para llevar adelante el proceso, se suspendan las votaciones; como así también que los supremos hayan dejado pasar 30 días desde que se presentó la cautelar, “a sabiendas de que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan”.

Uñac: “No estoy de acuerdo, pero voy a acatar”

En ese sentido, marcó que con esta decisión se “perjudicó” a los sanjuaninos. “Se ha suspendido nuestra voluntad y lo dispuesto por los organismos competentes respecto de un tema tan transcendental como es la elección de las autoridades provinciales”, se quejó. Comentó además que nunca en su carrera judicializó un hecho político y que tampoco buscó fuera de la jurisdicción provincial soluciones judiciales ante asuntos partidarios.

“El Tribunal Electoral, que es el organismo competente en la provincia, habilitó mi candidatura a gobernador, pero otros candidatos no conformes con la resolución del tribunal acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación logrando finalmente la suspensión del proceso. Hace casi un mes que el procurador de la Nación opinó que la Corte no debía intervenir en la elección de la provincia de San Juan. No obstante la Corte, a cuatro días del acto electoral, se expide suspendiéndolo y sin resolver la cuestión de fondo”, desglosó el mandatario, que pretende alcanzar su cuarto mandato, tras uno como vicegobernador y dos como gobernador, y de momento está impedido.

Asimismo Uñac afirmó que no se pronunciaría con respecto al fondo de la medida, pero marcó: “Entiendo que la Corte no ha tenido la más mínima consideración respecto a la oportunidad y que no ha merituado para nada que los sanjuaninos, en el marco de nuestras normas y de nuestros organismos competentes, habíamos dispuesto convocar a elecciones provinciales para este 14 de mayo”.

Contra Bullrich

Fue después de eso que manifestó que no haría “especulaciones políticas”, pero reprodujo un tuit que publicó ayer la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, en su cuenta. “Simplemente leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente, y en el marco de la campaña electoral, visitó la provincia. Tuiteó a minutos de conocerse la noticia: ‘Les frenamos las re-reelecciones’. ‘Les frenamos’... Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de la acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en dos provincias argentinas”, afirmó con respecto a la precandidata presidencial.

Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja.

Con nosotros, esto no pasará. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 9, 2023

Y luego de deslizar esta supuesta complicidad de Bullrich con el fallo que también pausó los comicios en Tucumán, indicó: “Insisto, no hago especulaciones, simplemente me remito a expresiones que son de conocimiento público. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos en torno a las elecciones de las provincias argentinas”.

Uñac también tildó a la decisión del máximo tribunal de “externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de la autonomía”, y en el tramo final de su discurso dijo: “A aquellos que se interpusieron, que buscaron argumentos judiciales para resolver cuestiones políticas, a los que no quisieron dirimir en las urnas, les señalo algo que decía mi padre cuando veía una situación en la que faltaba coraje: ‘Las batallas que no se enfrentan te persiguen toda la vida’”.

De esta manera, concluyó: “Sanjuaninas y sanjuaninos: defendamos lo nuestro, nuestra autonomía, nuestras instituciones; tenemos el derecho a elegir quiénes conducirán el destino de nuestra provincia. Llevo la provincia en el corazón, la defiendo con todas mis fuerzas, y siempre peleo y pelearé por sus intereses”.

