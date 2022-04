Juan Martín Mena hizo una advertencia a la Corte Suprema: “No lo vamos permitir”

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, advirtió esta noche que el Gobierno “no puede permitir” que la Corte Suprema “legisle” cercenando además “facultades del Poder Ejecutivo”. Mena se refirió a la decisión del tribunal de asumir el control del Consejo de la Magistratura ante el vacío legal que se generó tras la declaración de inconstitucionalidad de la reforma que el kirchnerismo hizo en 2006. La Corte había establecido un plazo de 120 días para que se sancione una nueva ley o en caso contrario entraría en funcionamiento la composición anterior del Consejo, que tenía 20 miembros y la presidencia recaía en el jefe de los supremos.

“Lo que acaba de hacer la Corte causa un profundo deterioro en términos jurídicos y democráticos. No hay precedentes en los que la cabeza del Poder Judicial dicte resoluciones violando la Constitución Nacional”, precisó en diálogo con C5N. “Vamos a seguir trabajando en una profunda reforma del sistema de justicia”, agregó Mena y recordó que el Gobierno había enviado una reforma del Consejo al Congreso antes del fallo de la Corte.

El viceministro criticó con dureza a la Corte. “Tardó seis años para determinar que el Consejo de la Magistratura estaba funcionando irregularmente, pero le dio 120 días al Congreso y se toma una atribución que nunca en su historia se tomó, derogando una ley y asumiendo la presidencia del Consejo”, explicó.

Además, Mena afirmó que el Gobierno conseguirá los votos en Diputados para convertir en ley el proyecto que tiene media sanción del Senado y que reforma la composición del organismo. “No podemos permitir que un poder del Estado invada a otro, menos al de los representantes del pueblo”, agregó el funcionario, muy cercano a Cristina Kirchner.

Oscar Parrilli y Juan Martín Mena Archivo

“Vamos a lograr los votos, vamos a negociar en el seno del Congreso, pero no podemos permitir la Corte legisle cercenando la facultad del Poder Ejecutivo, no lo vamos a permitir”, concluyó.

Sus dichos coincidieron con los del ministro de Justicia, Martín Soria, quien arremetió contra el máximo tribunal y dijo que esto es un “golpe institucional” y que “están haciendo política en lugar de hacer justicia”.

También, el senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli se refirió hoy al titular de la Corte, Horacio Rosatti, y sostuvo que está “asaltando el Consejo de la Magistratura al estilo Rambo”, en lo que calificó como “un golpe de Estado institucional a uno de los poderes” de la Nación.

La Corte Suprema, con la firma de tres de sus miembros, dispuso hoy que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar “de manera inmediata” con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti. ”A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021″, señaló la resolución, que lleva la firma del mismo Rosatti más la de sus pares Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.

Respecto de los nuevos miembros elegidos por jueces y abogados, la resolución dispone que se les tome juramento, un trámite de rigor que debe hacer la misma Corte. En el fallo de diciembre del año pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de trece miembros, la Corte fijó un plazo de 120 días para ampliarla a veinte integrantes y dispuso que la asunción de los nuevos consejeros debía ser “conjunta y simultánea”. En la resolución de hoy, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, cuyo ingreso fue judicializado, la Corte argumentó que “resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”.

El rechazo de una aliada de Cristina

La Responsable de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, se refirió al ingreso de Rosatti al Consejo de la Magistratura y señaló que “están quemando la Constitución nacional. Lo que está por pasar es que la Corte quiere aplicar una ley que derogó el Congreso”.

En diálogo con El Destape Radio, la letrada explicó que “la Corte va a avanzar en un verdadero desquicio institucional. Esto pone en tela de juicio para siempre el funcionamiento del propio Consejo”.

Graciana Peñafort en la marcha contra la Corte Suprema Ignacio Sánchez

“Pretenden revivir una ley que no puede revivir por decisión de la Corte. La ley no puede dictar este fallo. No se puede ser juez y parte. Yo equiparo esta situación con un golpe institucional”, añadió Peñafort. Y agregó: “Rosatti asumió por decreto, se votó a sí mismo como presidente de la Corte y ahora se quiere instituir como presidente del Consejo de la Magistratura. Va a ser administrado y administrador”.