Juan Schiaretti sumó críticas a la política económica de la Casa Rosada: “Cada día aparece un tipo de dólar nuevo”

CÓRDOBA.- El gobernador Juan Schiaretti se sumó a las críticas contra la gestión económica de la Nación . “Es difícil controlar la cantidad de dólares que hay. Cada día aparece uno nuevo”, afirmó, durante la presentación ante empresarios del programa “Fomento Empleo Industrial”, cuyo objetivo es promover la inserción laboral de 2000 nuevos trabajadores y trabajadoras en las industrias Pymes cordobesas

“Es un momento donde la plata no alcanza. Nuestros productores, empresarios e industriales no saben cuánto les van a costar las materias primas y los insumos. Y no saben si les van a dejar importar. Ni cuándo, si es que la materia prima es importada”, señaló. Schiaretti, que buscó marcar un contraste entre su gestión y la nacional.

“Mientas esta situación en Argentina incertidumbre, nosotros en Córdoba generamos certezas”, afirmó. La semana pasada en el precoloquio de la Unión Industria del Córdoba (UIC), también se refirió a las diferencias entre el modelo de Córdoba y el de Nación.

“En Córdoba hay confianza y certeza. Nadie viene con el ‘cuchillo debajo del poncho’”, sostuvo. En el auditorium estaba el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Más tarde en el mismo ámbito participaron Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes.

El cordobés, que también pronunció un discurso anti grieta, no se cruzó con ninguno de los dos. Con Manes hace tiempo que hay versiones sobre la posibilidad de que ambos integren un espacio conjunto con referentes del peronismo, la UCR y el socialismo, pero el gobernador no termina de definirse. La estrategia, hasta ahora, es mantener latente la posibilidad.

Cada vez que el contexto se lo permite, el cordobés enfatiza el “funcionamiento institucional” de la provincia y dice que eso hace que los inversores lleguen “sin prevenciones”. Sobre la grieta, ante los industriales, insistió en que el mundo “no es blanco o negro”. “El mundo es gris”, planteó.

En la UIC, Rodríguez Larreta -cuando planteó que van a pelear para que no se suspendan las PASO- le dejó un comentario a los schiarettistas: “Si consiguen sacarlas es porque algunos espacios no kirchneristas le dieron los votos. A buen entendedor en Córdoba, pocas palabras”.

Es que antes los legisladores nacionales por la provincia indicaron que “nunca” estuvieron a favor de las primarias abiertas. Si bien no hicieron referencia a un potencial debate nacional, la hipótesis es que si se discutiera la posibilidad de dejarlas sin efecto en 2023, el oficialismo sumaría tres votos de Córdoba Federal en Diputados y uno en el Senado.