Jubilacion a los 55 años: un gobernador oficialista le respondió a Mauricio Macri por sus críticas y lo tildó de “repetidor de frases hechas” y “discípulo del ajuste”

Tras las quejas de Mauricio Macri por la reforma jubilatoria que se hizo en Tierra del Fuego, donde habrá empleados públicos que puedan jubilarse a los 55 años y en algunos casos elevar el haber hasta 88% del sueldo en actividad, el gobernador de esa provincia, Gustavo Melella, emitió una fuerte respuesta contra el exmandatario. En una catarata de tuits lo trató de “repetidor de frases hechas” y de “discípulo del ajuste”, a la vez que consideró que con sus palabras Macri “le faltó el respeto” al pueblo fueguino.

La situación se inicio cuando el dirigente de Pro consideró “una vergüenza” que legisladores provinciales tanto del Frente de Todos como de su fuerza política, Juntos por el Cambio, votaran a favor de que quienes ingresaron a la administración pública de Tierra del Fuego antes del 31 de diciembre de 2017 y se jubilan hasta el 31 de diciembre de 2027 puedan hacerlo a los 55 años, siempre que tengan 30 años de aportes y 20 de ellos en el régimen fueguino.

Entonces Melella, aliado del Gobierno, que había celebrado la medida aprobada por el Legislativo como una forma de “recuperar derechos”, arremetió contra Macri. “Señor expresidente, ¿por qué antes de hablar no se informa mejor?”, le preguntó, para comenzar, y siguió: “Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino e incluso a su propio espacio político”.

Después, Melella le dijo que “no representa ningún cambio” y lanzó: “Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino”.

Usted no representa ningún cambio.

Pero eso no fue todo. Irónicamente, el mandatario provincial le recordó que en un país federal “el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones y tiene muy buena memoria”. Entonces, le dijo: “No se olvida que durante su gobierno fueron sus políticas las que perjudicaron a miles de hogares”.

Asimismo, el gobernador del Frente de Todos continuó sus cuestionamientos contra la gestión macrista. “Fue durante su gobierno que se perdieron miles de puestos de trabajo. Fue su gobierno el padre de este endeudamiento brutal que hoy padecemos. Fue su gobierno el encargado de suprimir sistemáticamente derechos de las y los trabajadores”, indicó, luego de felicitar a los legisladores por estar “a la altura”.

Para cerrar, Melella afirmó que el “insulto, descalificación y agravio” de Macri no hacen otra cosa que convencer a los fueguinos de que van por el rumbo correcto. “Muchas gracias por dejarnos en claro que no estamos, y no podremos nunca, estar en la misma vereda”, lo chicaneó el gobernador al expresidente en el último tramo de sus tuits.

Su insulto, su descalificación y su agravio no hacen otra cosa más que convencernos a las y los fueguinos que vamos y estamos en el rumbo correcto.



