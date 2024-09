Jubilaciones: el pedido del radicalismo a De Loredo luego de que cinco diputados apoyaran el veto de Milei

Escuchar

Las internas en la Unión Cívica Radical (UCR) escalaron este miércoles luego de que cinco diputados del bloque votaran a favor del veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones. Ahora once de sus integrantes, varios de los cuales son cercanos a Facundo Manes, pidieron al jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo un “reordenamiento del bloque”.

“Los/las diputados y diputadas del bloque de la UCR expresamos nuestro malestar y repudio con la actitud adoptada por cinco diputados integrantes de nuestro bloque que rompieron un acuerdo unánime y cambiaron su voto para acompañar el veto total del Gobierno a la Ley Previsional, causando así un daño sobre la credibilidad y ética de sus posiciones del radicalismo frente a la ciudadanía”, escribieron.

El martes al mediodía los diputados Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat se reunieron con el presidente Javier Milei y parte de su Gabinete. Tras esa reunión, confirmaron que apoyarían el veto presidencial, lo que se confirmó este miércoles en el recinto cuando dieron el afirmativo y acompañaron a los otros 82 diputados que permitieron que se ratificara la medida del mandatario.

Dicha decisión generó un quiebre y el repudio del presidente de la bancada, que sostuvo el martes por la noche en LN+ que no estaban de acuerdo con la decisión. “Lo conversamos con el bloque. No lo compartimos, no nos pareció bien”, había dicho. Ahora tendrá que afrontar el pedido de once diputados que consideran que la foto de los legisladores conversos con Milei es “un claro mensaje político de pertenencia al oficialismo”.

“Estos hechos, sumados a la sobreactuación innecesaria de una foto con el Presidente de la Nación, constituyen un claro mensaje político de pertenencia al oficialismo, que resulta incompatible con la pertenencia al Bloque Radical que no integra el gobierno actual. Asumimos la responsabilidad de asegurar el equilibrio fiscal en Argentina, pero no con el sacrificio de los más débiles como los jubilados”, expresaron.

