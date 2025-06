Julia Mengolini se quebró por una violenta campaña de libertarios a la que se sumó Milei

En los últimos días, las cuentas de propaganda libertaria iniciaron una campaña contra la periodista Julia Mengolini, a quien acusaron de tener una relación incestuosa con su hermano. Día a día fueron replicándose ataques dirigidos contra la conductora, hasta que el propio Javier Milei se subió a la movida fogoneada por cuentas señaladas de responder a su asesor principal, Santiago Caputo.

Este sábado, Milei compartió un mensaje emitido desde el perfil @TommyShelby_30, que integra el esquema de cuentas que difunden la gestión libertaria y arremeten contra opositores con fake news, que decía: “Una vez más, no se bancan el vuelto. Les gusta el durazno, pero no la pelusa”.

La publicación sumaba dos videos. Uno del programa de Nancy Pazos, que emitió el audio que grabó Mengolini para contar lo mal que se encontraba por la situación orquestada desde el poder libertario.

“Nancy, te mando audio, no sé si viste que la última operación que me están haciendo, que me inventaron un romance con mi hermano. Y esto puede sonar gracioso y estúpido al principio, pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido. Y ahora también inventaron una carta documento para volver a ponerme en tendencia, donde yo hablo de unos videos como si fueran reales. Están haciendo unos videos con inteligencia artificial, donde estoy garchando con mi hermano, es un asco todo, el caso este, se están yendo muy a la mierda. Perdón, me quebré Nancy, no puedo más”, se escuchó decir a Mengolini, que al final lloró. Este tema ya había sido abordado por la periodista en su programa en Futuröck.

La otra grabación, de hace un tiempo, cuando Mengolini era panelista del programa Duro de Domar, en C5N. “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana”, decía en ese momento la dueña de Futuröck sobre Milei.

Entonces, el Presidente utilizó su cuenta de X y escribió algo encriptado: “PN°10(E). Fin". Ese tipo de siglas son una nueva forma de comunicar que aplicó en el último tiempo, con abreviaturas que comprenden los suyos.

En este caso, quiso decir “percentil 10 excluido”, refiriéndose a su otra abreviatura NOLSALP (No odiamos lo suficiente a los periodistas), donde incluye a 90% de los profesionales que él considera “ensobrados”, “mandriles” y “basuras”.

Ese no fue el primer mensaje del Presidente vinculado a estas difusiones falsas. Además de publicaciones propias, compartió otras de las cuentas afines. A su vez, se sumaron dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) como la diputada nacional Lilia Lemoine; el jefe de bloque de Diputados libertarios en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo; y la exfuncionaria Leila Gianni.

Si ella no hubiera dicho las BARBARIDADES que dijo de Javier y Karina, dos personas MUY importantes para mí fuera de lo político, capaz que sentiría pena; por el contrario su hipocresía me da bronca y asco. ¿Quién se cree que es?

No se hubiera garchado al hermano y listo! https://t.co/xpgbho64fI — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) June 28, 2025

Confirmado que los periodistas no se bancan ni una semana de su propia medicina — Agustín Romo (@agustinromm) June 28, 2025