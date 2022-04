Juliana Di Tullio dijo que Martín Guzmán “no tomó nota de la derrota electoral” y aumentó la presión: “Los servidores públicos se ubican”

La presión del kirchnerismo sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue en aumento. A las críticas que había hecho ayer el secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Larroque -quien dijo que al titular de la cartera económica “no lo votó nadie”-, se sumó hoy la senadora Juliana Di Tullio, un alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la Cámara alta.

Pese a que admitió que la Argentina creció durante la administración de Guzmán, aseveró que el ministro “no distribuyó nada” y, en base a eso, dio a entender que el funcionario que responde al presidente Alberto Fernández debería dejar su cartera. “Los servidores públicos se ubican. Si vos le serviste a la mayoría del pueblo argentino, te aplaudimos todos, fantástico. Pero cuando vos no le serviste a la mayoría del pueblo argentino, lo que uno espera son actitudes un poco menos individualistas”, planteó sin titubeos en Radio Futuröck Di Tullio, quien también consideró que en el Ministerio de Economía “no tomaron nota” de la derrota electoral del año pasado, en los comicios legislativos.

“Los peronistas siempre hacemos las mismas evaluaciones. Si a vos te salió bien e hiciste una gestión maravillosa, genial, te aplaudimos y seguís. Cuando no hiciste una gestión maravillosa y no hiciste una distribución... Porque no es que la Argentina no haya crecido, pero no distribuyó nada, hubo una concentración muy grande”, evaluó la senadora.

Pese a que aclaró que “no le gusta hablar mal de un compañero o decir que no funciona”, hizo un contraste de sus percepciones con aquellas que -según ella entiende- tienen en el Ministerio de Economía. “Yo que vivo en el conurbano, no caminan por el mismo lugar que camino yo, evidentemente. Porque sino se darían cuenta que el pueblo sigue sufriendo, y que hay un sector al que no le llegó el crecimiento y la bienaventuranza”, planteó.

En ese sentido, creyó que en el área que conduce Guzmán “no tomaron nota de la derrota electoral” en la que el Frente de Todos se ubicó por debajo de Juntos por el Cambio a nivel nacional, o que hacen otro análisis de esos comicios.

Juliana Di Tullio y Mayra Mendoza, dos funcionarias que responden a Cristina Kirchner

“Creo que la evaluación que ellos tienen es muy distinta a la mía, sino no se entiende la actitud. Es evidente que hay una diferencia de lecturas. Si alguien cree que perdimos por la pandemia y yo creo que fue porque no distribuimos, esa es la diferencia central entre la cartera de Economía y esta senadora que les habla. Porque hay que poder mirar muy bien lo que le pasa al pueblo para resolverle los problemas cotidianos, eso es absolutamente central”, insistió Di Tullio, que así expuso las rispideces centrales que el kirchnerismo tiene con Guzmán.

Asimismo, sostuvo que en el impuesto a la “renta inesperada” -que busca gravar a aquellos sectores que incrementaron sus ganancias por el aumento de precios derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania- es en la única medida donde ve un intento de redistribuir por parte del ministro. Entonces, pidió “medidas concretas” de Guzmán para activar estas “reparaciones” y añadió: “El resto de las reparticiones han tenido [este tipo de decisiones], pero cuando no las hace la macroeconomía es difícil que les llegue a todos, eso depende del ministro. Podés tener un plan específico para aumentar la Tarjeta Alimentar, pero eso no es distribución”.

En tanto, Di Tullio rechazó aventurar candidaturas en el Frente de Todos para las presidenciales del año próximo. “Hay algo que se llama pudor político y los dirigentes tienen que poder usarlo más seguido. Es que habiendo perdido, perdimos recién, no pienso hablar de candidatos. Me parece tan desubicado cuando la gente la está pasando mal, no lo voy a hacer. No es momento. Que hablen otros de candidaturas, yo no. A mí me da vergüenza y pudor”, sostuvo, y así se diferenció del jefe de los asesores de la Provincia, Carlos Bianco, quien ya adelantó que Cristina es su “candidata a presidenta” de cara a 2023.

Contra la Corte

Por otra parte, la senadora fustigó a la Corte Suprema de Justicia y dijo que le gustaría tener un máximo tribunal con un representante de cada provincia. De acuerdo con reformar su conformación, Di Tullio apuntó: “Tienen la vida de los 45 millones de argentinos en sus manos, cuatro tipos. Perdón por la expresión, cuatro señores. No le voy a decir ni cuatro jueces, ni señoría, ni magistrados. Porque no se lo merecen. No tienen honorabilidad para ese cargo, no la tienen”.

Incluso, aseveró que el Poder Judicial actúa como un “partido judicial”, de derecha. “Desearía que el partido judicial de hoy vuelva a ser el Poder Judicial que alguna vez fue parte de la República Argentina. Hoy veo un partido que es parte de una coalición de derecha, que lo tiene de jefe a Mauricio Macri [por el expresidente], que siempre necesitó del Poder Judicial para no poner el pie en un solo juzgado. ¿Conocen a alguien que tenga más procesamientos? Y nunca pisó un solo juzgado. Lo salva siempre el Poder Judicial”, indicó Di Tullio.