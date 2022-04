Los candidatos que asoman en el oficialismo para pelear por la presidencia en 2023

En noviembre del año pasado y con la derrota electoral en las legislativas consumada, el presidente Alberto Fernández blanqueó en la Plaza de Mayo que aspira a que, en 2023, todas las candidaturas del Frente de Todos se definan en unas elecciones internas. Su propia posibilidad de reelección iba implícita en esa competencia propuesta meses antes del resquebrajamiento de la alianza gobernante fruto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que agudizó diferencias. Pero en el largo camino a las próximas elecciones presidenciales, y más allá de una nueva candidatura del jefe del Estado, hay varios nombres que suenan con distinta intensidad pero empiezan a garabatearse en la grilla de largada.

Con distinto grado de énfasis a la hora de mostrar sus intenciones políticas, en el listado de potenciales aspirantes en el Frente de Todos se vislumbra al menos a Sergio Massa (presidente de la Cámara de Diputados); Eduardo “Wado” de Pedro (ministro del Interior); Jorge Capitanich (gobernador de Chaco); Daniel Scioli (embajador en Brasil); Juan Manzur (jefe de Gabinete); Sergio Uñac (gobernador de San Juan), y Sergio Berni (ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires). La nómina es preliminar, pero basada en los posicionamientos que cada uno adoptó en los últimos meses.

Sergio Massa

Capitalizó una porción del éxito de la aprobación legislativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando el kirchnerismo duro se desmarcó del Presidente. Ahora enfoca sus cañones en lograr “acuerdos para políticas de Estado” con la oposición, tras intervenir en el conflicto por el Consejo de la Magistratura con la designación de la diputada radical Roxana Reyes. Según aseguran fuentes de su confianza, les “planteó a los suyos que quiere ser candidato a presidente en 2027 y no en 2023″. Pero en las filas del Frente Renovador, no obstante, hay también referentes que no dudan en ponerle el traje de candidato en las próximas elecciones. Su fuerza política preveía realizar un congreso, pero lo suspendió. La fecha (23 de abril) coincidía con el primer aniversario del fallecimiento en un accidente de auto de Mario Meoni (el titular de la cartera de Transporte y exintendente de Junín), pero también el encuentro político podía generar mayores rispideces en medio de la dura interna oficialista y se prefirió evitarlo.

Sergio Massa, en el Congreso @sergiomassaok

Eduardo de Pedro

El hombre que La Cámpora parece tener para aportar a esa gran interna, siempre y cuando el Frente de Todos llegue unido, es el del ministro del Interior. En su entorno, no hablan de una proyección presidencial del funcionario. “Es el ministro del Interior”, contestan cuando se les consulta qué opinan sobre esa chance. Sumó una serie de viajes a Europa (en España, se entrevistó con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; también estuvo en Roma, en una audiencia privada con el Papa; también encabezó una misión argentina en Israel); además, encaró una tarea de concientización sobre la disfluencia (tartamudez), que le sumó otra arista a su perfil. “Rumores hay de todo tipo y color, desde una PASO contra Alberto hasta ser vice de él”, evalúa una fuente camporista al tanto del día a día de la organización. De Pedro, además, encabezó el reclamo por los fondos de coparticipación contra el gobierno porteño y aglutinó a los gobernadores peronistas en esa pelea. Sumó una foto con peso específico junto al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro Santiago Filipuzzi - LA NACION

Jorge Capitanich

El gobernador de Chaco dijo, en febrero, que analizaba “seriamente” la posibilidad de ser candidato a presidente en 2023. Entre sus últimos movimientos hubo una foto de peso político con Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. Con agenda en Buenos Aires, entre otras actividades se reunió con referentes del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para hablar de la federalización de la Hidrovía. Si bien fuentes del gobierno chaqueño no se pronunciaron ante la consulta de LA NACION, según pudo saber este diario a partir de otros informantes Capitanich está en el camino y posicionándose con el objetivo de llegar a la presidencia. Destacan su “trato directo y cercano” con el Presidente y la vicepresidenta, pero, particularmente, “su lealtad” hacia la exjefa del Estado, de quien fue su jefe de Gabinete.

Jorge Capitanich, gobernador de Chaco

Daniel Scioli

El embajador en Brasil consideró “surrealista” y alejado hablar de una candidatura suya, en una entrevista reciente con LA NACION. Hoy es uno de los dirigentes leales al presidente Fernández y le transmite su apoyo. La exposición que le dio el cargo en Brasilia lo reposicionó políticamente, después de la derrota que sufrió en 2015 a manos de Mauricio Macri. Según pudo saber este diario, en 2023 podría anotarse en una gran PASO siempre y cuando Fernández no intente su reelección. En ese caso, se alinearía con él y lo respaldaría en la búsqueda de un segundo mandato. Un supuesto nuevo spot suyo que se difundió a principios de abril alteró los ánimos en su entorno porque, en realidad, se trataba de una pieza de 2016. Consideran que se hizo público con mala intención desde algún sector político, con el objetivo de ensuciar la cancha y simular un lanzamiento electoral de Scioli que no es tal.

Daniel Scioli, embajador en Brasilia @danielscioli

Juan Manzur

El jefe de Gabinete oxigenó el Gobierno con su llegada a la Casa Rosada y le dio una dinámica novedosa, que se fue diluyendo al calor de las vicisitudes políticas y las divisiones. Su figura aglutina a gobernadores, aunque actualmente bajó su perfil. Evita todo pronunciamiento electoral, pero es un nombre que se baraja como una posibilidad. En su entorno, no respondieron a la consulta de LA NACION sobre una posible competencia del exgobernador de Tucumán en la carrera hacia 2023. En una reciente entrevista con el diario tucumano La Gaceta, señaló que “es pronto y prematuro pensar en un regreso” a su puesto de mandatario provincial, que hoy ejerce Osvaldo Jaldo.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur Pablo Añeli - Télam

Sergio Uñac

El gobernador de San Juan, que puede aspirar a la reelección en su provincia, también es uno de los dirigentes que tiene proyección nacional. “A nivel nacional, hay sectores que le han manifestado su apoyo para una posibilidad presidencial”, afirman cerca del gobernador, aunque por ahora no identifican a esos sectores. Cuando la prensa sanjuanina le consulta sobre el tema electoral, Uñac afirma que “queda mucho todavía: un año para tomar definiciones y más aún para terminar el mandato”. En su entorno destacan que, con otros gobernadores, tienen definido “apoyar la institucionalidad” y que, en lo personal, Uñac no puso en marcha un proyecto nacional.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac Archivo

Sergio Berni

Abiertamente enfrentado con el presidente Alberto Fernández y alejado de la vicepresidenta Cristina Kirchner por las heridas que le dejó el cierre de listas en 2021, el ministro de Seguridad bonaerense tiene como objetivo ser candidato a presidente en 2023. Según aseguran fuentes de su confianza, lo intentará sin alejarse del peronismo, en el frente que el justicialismo integre. “Habla con gobernadores, con diputados, lo que no significa que se haya definido nada. Pero Berni explicitó su responsabilidad de prepararse e intentar ocupar los cargos más importantes”, describen cerca del ministro del gobierno de Axel Kicillof.