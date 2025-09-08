Julio Alak logró un triunfo en La Plata sobre el hermano de Adorni

LA PLATA.- El triunfo de Fuerza Patria en la octava sección electoral fue admitido por la oposición al intendente Julio Alak, que logró una mayor diferencia que hace dos años respecto de sus oponentes.

Aún así, con seis puntos de diferencia para el oficialismo local, habrá un reparto equitativo de tres bancas para cada una de las dos fuerzas mayoritarias en pugna para la renovación de la Cámara de Diputados.

Fuerza Patria logró imponerse con el 43% contra La Libertad Avanza con el 37%. En tercer lugar quedó el Frente de Izquierda, con 5,62%.

El reparto de las bancas, no obstante, seguirá igual que hasta ahora en la Cámara de Diputados donde tienen tres bancas cada una de las dos fuerzas mayoritarias.

Pero en términos simbólicos la victoria fue un mejora contundente para Julio Alak respecto de la elección de 2023, cuando tuvo un resultado peleado voto a voto contra el exintendente Julio Garro.

Julio Alak celebró el triunfo de Fuerza Patria en La Plata Soledad Aznarez - La Nación

Alak envió un discurso antes de trasladarse al búnker de Kicillof. “Triunfó la voluntad de un pueblo que quiere un gobierno de unidad, con obras que transforman, en un marco de transparencia orden y solidaridad”, dijo.

El discurso estuvo dirigido a cerrar las heridas que dejó el armado de las listas en Fuerza Patria, donde los distintos actores estuvieron a punto de romper por la tensión en la conformación de los nombres de los protagonistas.

Ariel Archanco, un hombre de La Cámpora, fue el que encabezó la boleta en La Plata. Se acordó su candidatura pese a que Alak es aliado incondicional de Kicillof.

“Con humildad convoco a todos los sectores a participar de un gran esfuerzo colectivo para realizar la inmensa tarea de reconstrucción que necesita la ciudad”, dijo el alcalde.

En esta ciudad la victoria sobre La Libertad Avanza fue especialmente simbólica porque el primer candidato a diputado por el espacio de Javier Milei fue Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial.

Francisco Adorni

Desde la Libertad Avanza se admitió la derrota y se felicitó a Alak antes de que hablara el gobernador Axel Kicillof.