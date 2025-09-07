Kicillof prepara un discurso de victoria, el PJ convocó a un banderazo y esperan un mensaje de Cristina

LA PLATA.− El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dará un discurso esta noche −está previsto que lo haga a las 22− desde un escenario montado a dos cuadras de la Legislatura de la provincia, en la esquina de avenida 51 y calle 10, una vez que esté el resultado de la elección que podría definir su futuro político.

Todo está armado para mostrar al mandatario como figura nacional en oposición al presidente Javier Milei, más allá de que el resultado inmediato de los comicios podría modificar la configuración de poder en la Legislatura de la provincia.

En La Plata esperan que un victoria holgada de Kicillof en el total de los votos emitidos lo apuntale dentro de la interna del peronismo y, en el mediano plazo, consagre al gobernador como candidato a presidente para 2027.

Búnker de Fuerza Patria en las Elecciones Legislativas en la Provincia de Buenos Aires 2025. Fernando Massobrio

Por eso, el escenario ya está dispuesto en la calle, donde se prevé una escena de militantes que arenguen con bombos y platillos para proyectar el resultado de las elecciones bonaerenses hacia el tablero nacional. “Traé tu bandera argentina”, dice el mensaje que difundieron desde las cuentas del oficialismo bonaerense.

El excandidato a presidente Sergio Massa estará en La Plata junto a Kicillof. Aún se espera la confirmación de Máximo Kirchner, con quien el gobernador sostuvo la mayor de las disputas en el cierre de listas.

En la Gobernación esperan que, ante un escenario de victoria, envíe un mensaje grabado la expresidenta Cristina Kirchner −que cumple prisión domiciliaria por fraude al Estado−, quien participó por esa vía del cierre de campaña.

Una derrota de Fuera Patria, en cambio, le dará la razón a la expresidenta, que se opuso a desdoblar los comicios provinciales. También, volverá a poner en juego a Máximo Kirchner como heredero y armador en este territorio.

Se espera que la mayoría de los intendentes del Gran Buenos Aires asistan al bunker en caso de una victoria. En cambio, ante una derrota, se espera que solo asistan los intendentes y funcionarios que son candidatos a legisladores, como la vicegobernadora Verónica Magario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su esposa, Soledad Quereilhac, caminan durante las elecciones legislativas provinciales en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre de 2025 STRINGER - AFP

Kicillof votó por la mañana acompañado de su esposa, Soledad Quereilhac, en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, situada a dos cuadras de la gobernación. Almorzó con amigos. Y por la tarde volvió a la misma escuela para acompañar a la votación del mayor de sus dos hijos varones.

En todo momento se desplazó caminando y en contacto con los vecinos, a los que saludó y abrazó, despojado de gran operativo de custodia.

En las últimas semanas, su equipo de campaña enfatizó este contacto directo con la gente, dado que el mandatario nunca recibió agresiones físicas en su territorio, a diferencia de las que recibió el presidente Javier Milei en la caravana que encabezó por Lomas de Zamora.

Desde temprano en las cercanías de la Legislatura enormes banderas se desplegaron con la leyenda: “Axel o Milei, del Movimiento Derecho al Futuro”.