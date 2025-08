Julio Cobos: “Villarruel soporta la humillación, pero no debería renunciar”

El diputado Julio Cobos sigue con atención el conflicto entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, una situación similar a la que vivió como vice de Cristina Kirchner, cuyo vínculo se rompió luego de su voto “no positivo” contra las retenciones móviles.

A 17 años de aquella larga noche en el Senado, el diputado radical critica al Presidente por “humillar” a su vicepresidenta, y afirma que “lo perjudica”, ya que la opinión pública “favorece a la víctima”.

Le recomienda a Villarruel que “no renuncie” por el antecedente de Carlos “Chacho” Alvarez y Fernando de la Rúa, cuando el entonces vicepresidente frepasista dejó el cargo y aceleró la crisis del gobierno de la Alianza.

-En estos días está muy muy caliente la pelea entre el presidente y su vice. ¿Le trae recuerdos esta esta discusión?

-Siempre que aparece un conflicto se compara con la Resolución 125. Parece que ha pasado a ser el patrón de los conflictos, ¿no? O si surge una relación complicada entre el presidente y la vice, aparece también lo ocurrido en 2008 con las retenciones. También pasó con Cristina siendo vice, en 2022, cuando renunció Máximo Kirchner al bloque por la renegociación con el Fondo Monetario. Han pasado 17 años, pero seguimos con las mismas retenciones, la soja sigue al 33 por ciento. Seguimos con problemas de la relación entre el Presidente y la vice y seguimos motivando la grieta. Algo que inclusive el propio (Mauricio) Macri puso como uno de sus ejes de campaña, pero después se ve que era más redituable administrar la grieta, ¿no? Y seguimos. No ha cambiado nada, y necesitamos revertir ciertas cosas.

-El jefe de gabinete dijo que la pelea entre Presidente y vicepresidenta no perjudicaba la institucionalidad. ¿Está de acuerdo?

-No, para nada. Para nada. Es una crisis política, pero también una crisis institucional. Estamos hablando de las dos figuras principales del Gobierno. Cuando uno ve ministros que descalifican también a la vicepresidente, se altera el orden institucional, porque esa vicepresidente va a cumplir el rol del presidente cuando el presidente no está.

Estamos ante una crisis que creo que hay que evitarla, que hay que solucionarla. No lo favorece al Gobierno esta situación, y sobre todo porque son dos figuras con buena imagen, se tendrían que potenciar.

La vicepresidenta Victoria Villarruel participa de la misa en la Basílica de San JosŽ de Flores. Buenos Aires. 21 de abril de 2025 RODRIGO NESPOLO - LA NACION

-¿Perjudica electoralmente al Presidente?

-Creo que, en estos casos, siempre se va a favorecer a la víctima porque es el presidente el que ha realizado agravios. La vicepresidenta, obviamente para no quedar atrás, también ha dicho lo suyo, pero bueno, es difícil sentirse humillado y no responder, ¿no? Esto es una relación de dos, y cada uno tiene que ocupar su lugar, pero también darle el lugar que corresponde, en este caso a la vicepresidenta.

-¿Qué consejo le podría dar usted, que pasó por el mismo lugar?

-No, bueno, lo mío fue un caso puntual, y ahí además se rompió todo. Yo pedí una reunión con la Presidenta, y ahí no más me la concedió, el voto fue un miércoles, y el lunes me recibió. Estaban el ministro del Interior y estaba el jefe de gabinete, (Florencio) Randazzo y Sergio Massa. Yo, en realidad, le pedí una reunión a solas, pero ocurrió así.

Lousteau, Cobos y Cristina Kirchner, en 2007, antes de que todo estallara entre ellos

-¿Y qué pasó entonces?

-Le planteé lo que lo que entendía que era un gobierno de concertación, que éramos dos espacios distintos, que no pretendía que se me consultara a diario, pero sí los trazos gruesos, sobre todo porque había un conflicto que ya había dejado de ser un problema sectorial o gremial de un área de la economía, estaba en juego la paz social. Después quedó todo circunscripto a una relación institucional por voluntad de ella, pues yo me dediqué a presidir el Senado.

-¿Le quedó algo pendiente de esa etapa? ¿Contestar golpe por golpe?

-Nunca agravié, nunca descalifiqué, nunca nada. Si dos personas piensan lo mismo, hay una que no está pensando. Siempre vas a tener matices o diferencias. Es una relación complicada, pero lo que no puede hacer Villarruel es renunciar. Ya hemos vivido situaciones complicadas, traumáticas, como la renuncia de Chacho Álvarez, que fue el principio de la caída de (Fernando) De la Rúa. El vicepresidente tiene un rol muy secundario, yo digo que es como la salud, se lo valora cuando se la pierde. Entonces hay que tener en cuenta eso y hacer el máximo esfuerzo.

Carlos "Chacho" Álvarez, vicepresidente durante el gobierno de Fernando de la Rua Archivo

-¿Están a tiempo?

-No sé, es muy difícil. Convengamos también que a Villarruel le prometieron manejar Seguridad y Defensa. Y no manejó nada, sin embargo ella lo asimiló. Y cuando se le achaca que no frenó una sesión especial, ella no podía decir que no. Si hay algo que nosotros no hemos visto, que fue ella quien ha roto esa relación. Bueno, habría que sincerarlo, porque si no, nos manejamos por supuestas reuniones comentarios, son todos supuestos.

-Se lo nota crítico del Gobierno, por lo menos en algunos puntos. ¿Qué opina de algunos de sus correligionarios que han decidido pasarse a los libertarios o han acordado con ellos? El caso de algunos gobernadores…

- Lo he dicho en el bloque, que originalmente era de 34, porque cada vez quedamos menos y votamos distinto. Siempre el mensaje era de ayudar a un Gobierno con minoría parlamentaria, hay que dar un cierto respaldo, hay que dejarlo que se encamine, por eso le dimos la oportunidad. Por eso le dimos las presidencias de las comisiones importantes, el DNU, tan voluminoso que nunca había visto algo así. También la aprobación de la ley Bases, le dimos facultades delegadas, pero hasta ahí llegamos. Tenemos que ejercer la representación que tenemos. No podemos votar en contra de los jubilados, no podemos votar en contra de las universidades, que es nuestra bandera del radicalismo. No podemos hacernos los distraídos con la obra pública, estoy de acuerdo que ha habido corrupción, pero lo que hay que terminar es con la corrupción, no con la obra pública. La seguridad vial es clave: hoy tenemos el doble de muertos en las rutas que por homicidios.

-Usted también se reunió con el Presidente en Casa Rosada…

-Le dije dos cosas a favor y dos cosas en contra. A favor el tema de la seguridad y el tema de la economía. Pero en infraestructura y educación hay cuestiones de fondo que no hemos solucionado.

-¿Tienen razón los gobernadores cuando se quejan?

- Tienen total razón. Con los ATN, si ellos no los distribuyen, se los quedan. Lo que dicen los gobernadores es: quedensé con la mitad de los fondos por las dudas pase algún problema climático o algo imprevisto, pero distribuyan el resto a nuestras provincias porque es plata nuestra. Se descalifica a los gobernadores cuando tienen razón, porque no se cumple con las asignaciones específicas.

-El Gobierno argumenta que busca sostener el equilibrio fiscal.

-Les decimos que corrijan estas cosas, porque si no pasa a ser “pseudo superávit fiscal”, por eso no baja el riesgo país. Cuando Macri gana la elección de medio término, el riesgo país estaba en la mitad de lo que hoy está, 370 puntos, y había cuatro puntos del superávit fiscal. También se hicieron cosas en el gobierno de Macri y sin hacer tantos ajustes o motosierra, como por ahí le gusta llamar al Presidente.