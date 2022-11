Julio De Vido acusó a los miembros del Frente de Todos de “encubridores” porque “nunca se imputó al desastre que ha hecho el macrismo”

escuchar

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido acusó este domingo a los miembros del Frente de Todos (FdT) de “encubridores” porque “nunca se imputó penal ni civilmente al desastre que ha hecho el macrismo”. Además, en declaraciones radiales afirmó que no tiene diálogo con Cristina Kirchner y criticó a Máximo Kirchner por falta de “actitud militante”.

Al igual que el viernes pasado durante en una audiencia por teleconferencia, en diálogo con Radio 10 De Vido insistió este mediodía en su inocencia en la causa Vialidad y rechazó que haya habido direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Con respecto a este caso, el funcionario kirchnerista afirmó que “Carlos Kirchner estuvo preso dos años y ahora los fiscales le han pedido dos años en suspenso que seguramente se va a traducir, no va a tener fallo favorable, lo cual lo convierte en el más trágico de los perjudicados, no es que esta bueno que no lo vayan a condenar, es muy malo lo que paso”.

De Vido estuvo preso en el penal de Marcos Paz con prisión preventiva por los casos Río Turbio, Cuadernos y por la causa Gas Licuado. En diciembre de 2019 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario y finalmente, en marzo de 2020, fue excarcelado. Sobre las denuncias y condenas que cuenta en su prontuario, el exhombre de confianza del matrimonio kirchner elaboró una teoría: “Siento que mi prisión y mi persecución es producto de los satélites, de los acuerdos estratégicos con China, en los que estaba absolutamente solo, acompañado solo por los presidentes, cuando tuve siempre en mi entorno una visión negativa”.

Luego, arremetió contra el oficialismo, que durante la campaña presidencial de 2019 tenía como eslogan la frase “vamos a volver mejores”. “Dejamos firmados contratos y, en más de tres años de gobierno, ninguno se continuó. Los que iban a volver mejores, evidentemente, fueron los grandes exceptuados de la persecución yo lo veo así, tal vez Cristina u otros tengan otra visión”, sostuvo De Vido y agregó: “A mi criterio, para el pueblo argentino, no más que ver la última elección que no volvieron mejor”.

De esta forma, el exfuncionario kirchnerista apuntó sus cañones contra la coalición de gobierno. “No me considero parte del colectivo. Soy peronista y no me considero en absoluto parte del FdT desde marzo de 2020″, detalló. Y agregó que los medios cercanos al oficialismo no le dan aire: “Lo que yo digo no tiene difusión”.

En su crítica descarnada hacia la política del oficialismo, De Vido sostuvo que “jamás hubiera avalado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, “que este gobierno cometió hechos de corrupción muy graves como no haber denunciado a [Mauricio] Macri por todas las obras paralizadas a lo ancho y largo del país”, y que “no reiniciar las obras de Austral Construcciones de Santa Cruz, lo que hicimos fue poner leña a la caldera del fiscal federal Luciani”.

En ese sentido, el exministro kirchnerista dijo: “Nunca se imputo penal y civilmente al desastre que ha hecho el macrismo, entre ello, tomar una deuda con la cual no se ha hecho ninguna obra pública, no se ha hecho ningún acto de solidaridad y ayuda social. Y está claro que se la llevaron cuatro vivos”. Por eso, para él los miembros del FdT “se han transformado en no se si complices en encubridores”.

La falta actitud de Máximo y el diálogo cortado con Cristina

Cuando fue consultado sobre su relación actual con la familia Kirchner, De Vido sostuvo: “Yo pensé que cuando Máximo Kirchner renunció [a la presidencia del bloque oficialista de Diputados] pensé que iba a tener, realmente, una actitud militante y activa, no quedarse como presidente de La Cámpora y del PJ de la provincia de Buenos Aires”.

Y continuó en su crítica hacia el hijo de la vicepresidenta: “Está pidiendo una mesa de debate al Presidente… ¡Sos presidente del PJ bonaerense, ponete al frente y empeza vos el debate o no tenés una mesa grande en la provincia para hacer el debate y a poner blanco sobre negro sobre lo que esta pasando!”.

En este tramo de la entrevista destacó, como en otras oportunidades, la figura de Néstor Kirchner y la facción pejotista que fundó en Santa Cruz. “Creo que es un ciclo que está en una situación de conflicto, de crisis. No digo que esté terminado, pero tiene que hacer un profundo proceso de revisión que arranca esencialmente en mi desafuero, pasa por la elección de Alberto Fernandez y por la presencia en el gabinete de algunos ministros que no tienen una comunidad ideológica con lo que fue el Frente para la Victoria”.

Por último, De Vido afirmó que “con Cristina no tengo diálogo. Desde el momento que ella dijo que no ponía las manos en el fuego por nadie me pareció que estaba de más”. Y agregó: “En lo personal creo que no es relevante, la relación personal para mi está terminada, en lo personal, en la política si hubiera una autocrítica y un reposicionamiento sobre los carriles ideológicos a los que nos debemos”.

LA NACION