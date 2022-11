Horacio Rodriguez Larreta habló sobre la interna con Patricia Bullrich: “Yo no soy violento”

escuchar

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió este domingo a las tensiones que se viven dentro de la coalición Juntos por el Cambios debido a las internas de cara a las elecciones del año próximo y remarcó que él no protagoniza ninguna disputa con la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Nunca hice comentarios que alimenten la interna. La unidad es el valor más importante. Ayudo en la unidad en cada distrito. Puede haber tensiones de algunas personas que quieren ser candidatos, puede ser”, dijo el funcionario porteño en diálogo con radio Mitre. Asimismo, remarcó: “Puede haber temas en los que pensamos diferentes, pero es válido y es un valor”.

En particular, al ser consultado sobre su vínculo con la presidenta de Pro, Larreta dijo: “Yo no creo en la violencia. No tenemos por qué pensar todos iguales en todo. Yo no soy violento. No creo que sea lo que la Argentina necesita. Necesitamos paz y tranquilidad. Ella piensa lo que piensa”.

Luego agregó: “Yo trabajo todos los días para que tengamos un país seguro. Y como visión tenemos que recuperar la paz. Me peleé con el Gobierno para que no cerrara las escuelas, pero no a los gritos, tenemos que cambiar eso. No es lo mismo la firmeza que la pelea”.

También con la mirada puesta en las PASO del año próximo, días después de que el ministro de Salud de su gabinete, Fernán Quirós, confirmara que iba a ser precandidato a jefe de Gobierno, aseguró una vez más que contar con su gestión “sería un lujo” pero también admitió que son muchos los candidatos del bloque, entre ellos el radical Martín Lousteau, y que todos tienen puntos para resaltar. Sin embargo lanzó: “Yo le voy a dar prioridad a un candidato de Pro”.

Al ser consultado sobre los problemas económicos que golpean al país y las medidas que toman desde el gobierno de Alberto Fernández, Larreta indicó: “Hay que creer en la división de poderes, en la democracia, y buscar cosas en común. Muchos argentinos piensan así. El kirchnerismo piensa que va a bajar la inflación mandando militantes de La Cámpora a los mercados”.

Además, indicó que en el oficialismo no hay “vocación de diálogo” ni habrá y resaltó que le único mecanismo que utilizan es el de echarle la culpa a la oposición.

En particular, respecto del accionar del Gobierno, el referente de Pro habló sobre los cortes que protagonizaron en las últimas semanas diferentes movimientos sociales, que interrumpieron el tránsito en el centro porteño, y dijo: “Son un problema”. Como solución, aseveró que lo que hay que hacer es “sacar la intermediación que da planes sociales”.

“Los piquetes se reducen si los planes sociales no los dan las organizaciones, que los usan para presionar a las personas para que vayan a manifestarse”, añadió.

Sobre cómo lidiar con estas protestas, aseguró tener la solución y admitió que sería una de las primeras medidas a tomar en casa de llegar a Casa Rosada: “Hay que sacar a los intermediarios. Los problemas sociales no se enfrentan con violencia; no puede ser que haya gente que recibe un plan por siempre. En Nueva York no pasa eso porque no hay organizaciones que dan los planes, en todas las ciudades hay cortes, pero no así”.

Por último, Larreta se refirió al trabajo que hacen con las fuerzas policiales en la Ciudad para evitar tantos inconvenientes a los habitantes. “Cuando hay cortes más chicos, se evitan siempre. No es noticia pero todos los días evitamos cortes de 500, mil personas, y si hay grandes se intenta mantener el metrobus y las laterales de la 9 de julio”, cerró.

