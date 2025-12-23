Julio De Vido cumplirá en prisión su condena de 4 años por la tragedia de Once

El exministro y exdiputado del kirchnerismo Julio De Vido cumplirá su pena de 4 años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en la cárcel, donde ya se encuentra. El tribunal que lo condenó rechazó hoy concederle el beneficio del arresto domiciliario a pesar de que el exfuncionario tiene 75 años.

Así lo resolvió el juez Ricardo Basílico tras analizar los antecedentes sobre la salud de De Vido y los resultados de estudio médicos que le realizó el Servicio Penitenciario Federal.

De Vido, de 75 años, está preso en la colonia penal 19 de Ezeiza, junto a la cárcel de máxima seguridad.

El juez dijo que si bien tiene más de 70 años, edad a la que puede pedir el arresto domiciliario, ese beneficio no es automático.

“El solo cumplimiento de la edad cronológica prevista en la norma por parte de Julio Miguel De Vido no resulta, por sí mismo ni de manera automática, suficiente para habilitar la concesión” del arresto domiciliario, dijo el juez.

Y abundó: “la edad cronológica debe ser evaluada conjuntamente con otros factores relevantes, tales como el estado de salud y las condiciones concretas de alojamiento, descartándose interpretaciones que consagren un derecho automático al arresto domiciliario por razones etarias”.

Dijo que “la prisión domiciliaria constituye una facultad judicial excepcional y no un derecho automático, cuya procedencia exige una demostración suficiente de circunstancias extraordinarias que tornen irrazonable la continuación del alojamiento intramuros, extremo que considero no se verifica en el caso aquí examinado”.

De Vido, que estaba en su chacra de Zárate, fue preso luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia de Once.

Traslado del detenido Julio de Vido. Tribunales de Comodoro Py Enrique García Medina

Fue condenado a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua por ser partícipe necesario del delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

En este causa, De Vido, como ministro de Planificación, conocía y toleró el uso indebido de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, lo que perjudicó al Estado.

La empresa era la concesionaria del tren que descarriló al ingresar en la estación Once el miércoles 22 de febrero de 2012, cuando 52 personas.

Noticia en desarrollo