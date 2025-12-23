Sur Finanzas: procesaron con prisión preventiva a la tesorera de la financiera vinculada a Chiqui Tapia

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó este martes a Micaela Sánchez, la tesorera de Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo ligada a la Asociación del Futbol Argentino (AFA), que es investigada por presunto lavado de dinero.

“El juez resolvió procesamiento con prisión preventiva, pero en modalidad prisión domiciliaria”, explicó una fuente al tanto del caso. Bajo la misma modalidad, también fueron procesados otros dos imputados, que serían choferes de la empresa.

La tesorera Sánchez fue procesada por ocultar información. Aunque el delito de encubrimiento es excarcelable, el juez consideró que “existen riesgos procesales” en la investigación, dijeron fuentes judiciales.

Micaela Sánchez, el día en que fue encontrada por la policía con documentación de la financiera

Uno de los más de 70 procedimientos ordenados por la Justica se llevó a cabo en un galpón en Turdera, luego de que un llamado anónimo alertara sobre movimientos sospechosos en el lugar, ocurridos hacia una veintena de días: camionetas ploteadas con motivos de la empresa Sur Finanzas iban y venían con cajas que se guardaban en el depósito.

Cuando la Policía llegó al lugar, al día siguiente del llamado, luego de comprobar la verosimilitud de los datos, se encontró con la tesorera Sánchez, moviendo cajas con documentación de la firma dentro y con cinco celulares ocultos en el asiento de una camioneta.

La mujer quedó detenida y fue indagada. Por la tarde, el juez decidió registrar la casa de Sánchez, donde encontró computadoras y llaves de varias cajas fuertes. Con esas novedades, decidió que la mujer quede detenida.

La fiscal Cecilia Incardona le ofreció en dos oportunidades, a ella y a su abogado, plegarse al régimen del imputado colaborador. La mujer, sin embargo, no quiso convertirse en arrepentida y optó por no declarar ni contestar preguntas, aunque luego realizó un descargo por escrito.

Estos son los primeros procesamientos que se resuelven en la causa en la que se investiga por presunto lavado de dinero a Sur Finanzas.

En uno de los allanamientos, la Policía encontró dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes (cuatro son de grandes dimensiones), posnets, documentación vehicular, dos computadoras, material y equipamiento médico, 30 cajas de documentación y cinco cajeros automáticos.

Hace diez días, el juez había dispuesto un total de 33 allanamientos que recayeron sobre el mundo del fútbol, alcanzando a la sede de la AFA, a las oficinas de la Superliga, y a 18 clubes de Primera y del Ascenso, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

La medida ordenada por el juez Armella se da en el marco de una de las cinco causas en las que se investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, y Vallejo, que prestaba dinero a los clubes de fútbol.

Todos los expedientes tratan sobre los supuestos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal, y se reparten en tres juzgados federales y dos en lo penal económico.