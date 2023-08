escuchar

Juntos por el Cambio vuelve a crujir por Javier Milei. A casi una semana del temblor político por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones primarias, Mauricio Macri volvió a quedar en la mira de sus socios en el principal conglomerado opositor, después de que el economista ultraliberal y postulante a presidente dijo que designaría al exmandatario y fundador de Pro en “un rol destacado como representante de la Argentina” en un eventual gobierno suyo, con el objetivo de que atraiga inversiones.

Las declaraciones de Milei cayeron como una bomba en el campamento de JxC, que busca cerrar filas detrás de Patricia Bullrich, vencedora de una feroz interna con Larreta, y aún intenta recobrar fuerzas tras obtener un resultado en las PASO que estuvo lejos del esperado. Los guiños que le dedicó Macri al líder de los libertarios tras el test electoral del domingo habían provocado ruidos en Pro, la Coalición Cívica y la UCR. Consideran que su gesto conciliador y sus elogios a la figura de Milei debilitan a Bullrich, que debe fidelizar el voto del frente opositor y encarar una remontada. La jugada de Milei de salir a pegarse a la figura de Macri y revelar que piensa ofrecerle un cargo en una posible administración de La Libertad Avanza acrecentó los resquemores entre los detractores del expresidente en JxC.

Javier Milei y Jorge Macri, después de las PASO

Macri, que viajó al exterior para jugar un torneo de Bridge, relativiza los dichos de Milei y no piensa por el momento salir a responderle al libertario. No obstante, Fernando de Andreis, uno de los colaboradores más estrechos de Macri, salió a descartar de plano cualquier acercamiento del fundador de Pro a Milei.

“Ni siquiera lo consideramos. El apoyo de Mauricio es claro y contundente, como siempre, para el Pro y Juntos por el Cambio”, remarcó De Andreis, exsecretario general de la Presidencia y jefe de campaña de Jorge Macri, ante la consulta de LA NACION.

Campaña de Milei

Quienes frecuentan a Macri sospechan que Milei ensaya una maniobra de campaña para debilitar la figura de Bullrich y “apropiarse” del expresidente y un sector del electorado. Consideran que los dichos del candidato a presidente de La Libertad Avanza son un “disparate”. Pese a que Macri tiene un vínculo personal con Milei, los laderos del exmandatario aseguran que no comparte muchas de las ideas del libertario, como cerrar el Banco Central. “Es un disparate. Macri no va a salir a responderle a Milei, no tiene entidad. No ganó nada”, afirma un dirigente de confianza del expresidente.

Patricia Bullrich, con Larreta, después de ganarle la interna

Según fuentes del entorno de Macri, Milei no le adelantó al expresidente que pensaba ofrecerle un cargo en un eventual gobierno. “Es una estrategia de campaña para apropiarse de la figura de Macri y atraer a sus votantes”, aseguran cerca del creador de Pro. Y niegan que el expresidente tenga una actitud “ambigua” respecto de sus preferencias electorales o apueste a ser un garante de la gobernabilidad de Milei en caso de que JxC pierda los comicios. “No lo apoyó, no lo asiste. Solo hay una relación personal”, repiten.

Pese a que Macri se despega de la oferta del libertario, los radicales, larretistas y alfiles de la CC mascullan bronca desde el domingo por el discurso del expresidente en el búnker. Esa noche Macri celebró que Milei haya desplazado al kirchnerismo al tercer lugar y que un un 60% del país rechace las ideas del populismo. En JxC no son pocos los que sospechan de un presunto pacto entre el expresidente y Milei. El fundador de Pro lo niega. Repite que hay que cuidar ese vínculo porque los libertarios serán “parte del cambio” y tendrán peso en el futuro Congreso, por lo que sus bloques serán claves para aprobar reformas.

Allegados a Macri descartan que estos movimientos provoquen tensiones con Bullrich. Hasta ahora la exministra y candidata a presidenta de JxC se mantuvo en silencio. Fuentes de Pro indican que buscaba comunicarse con Macri antes de fijar su postura.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió

En medio del tembladeral en JxC, Elisa Carrió decidió renunciar a la candidatura al Parlasur. Y adujo que lo hizo por razones de salud. Había llegado a ese lugar tras un acuerdo con Larreta, quien cayó derrotado frente a Bullrich. Carrió había dejado trascender en julio su disgusto con Macri por su coqueteo con Milei.

“La renuncia es estrictamente por razones de salud. Tanto ella como todo el partido a disposición para fortalecer la unidad y estrategia de JxC, y la candidatura presidencial de Patricia”, indicaron fuentes cercanas a Carrió. La líder de la CC se comunicó hoy con Bullrich para transmitirle que daría un paso al costado.

Se comprometió a “garantizar y unificar la estrategia camino a octubre” y volvió a ponerse a disposición de la exministra, quien necesita retener los votos que cosechó Larreta y sus aliados radicales y de la CC. El portazo de Carrió es un nuevo contratiempo en la carrera hacia octubre de la principal fuerza opositora.

Bullrich confía en que logrará recuperar los votos que perdió la marca y apostará a diferenciarse de Milei, sobre todo, remarcando que JxC tiene sustento legislativo y capacidad política para impulsar reformas económicas. También se puso como meta desbancar al kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires.