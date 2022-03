Juntos por el Cambio rechaza el decreto sobre el aumento de las retenciones y presiona para reactivar el Congreso

Más de medio centenar de diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que el Congreso rechace el decreto presidencial por el cual aumentó las alícuotas de los derechos de exportación del aceite y harina de soja a 33%. En paralelo, reclamaron la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para debatir la polémica iniciativa.

“El Congreso no puede avalar que el poder Ejecutivo aumente impuestos amparados en viejas normas que ya han sido declaradas inconstitucionales –enfatizó el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical), autor del proyecto para rechazar el decreto presidencial-. Por lo tanto, es necesaria la intervención del Congreso y en este caso, corresponde rechazar el decreto 131/22″.

El diputado Cacace recordó que el 31 de diciembre pasado venció la facultad delegada que le confirió el Congreso con la ley de emergencia económica para fijar las alícuotas de las retenciones. “Al no ser aprobada la ley de presupuesto 2022, por la cual el Gobierno tenía intenciones de extender hasta diciembre de 2024 esas facultades, a partir del 1° de enero de este año no puede haber retenciones a las exportaciones sin una ley del Congreso. No hay tributación sin representación”, enfatizó.

Por su parte, el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, presentó una nota a la presidencia de la Cámara de Diputados para que, de manera urgente, se integre la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, una comisión clave cuya función es revisar todos los decretos del Poder Ejecutivo, entre ellos los que dictó el fin de semana pasado sobre retenciones. Este cuerpo legislativo está inactivo desde hace tres meses por la puja entre el oficialismo y la oposición para integrar las comisiones en la Cámara de Diputados.

Desde JxC exigimos la inmediata conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Desde el 10/12/21 se dictaron 17 decretos. De ellos, 8 son DNU y 9 son decretos de facultades delegadas. Los últimos 2 afectan al campo.

No permitiremos que gobiernen por decreto. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 21, 2022

“Está paralizado el Congreso, van 102 días sin comisión de seguimiento de los DNU, cuando todas las semanas meten un decreto. A eso se suma que no están constituidas las comisiones en la Cámara, y una pelea política por el poder en medio de una inflación galopante. Es muy peligroso”, advirtió Negri.

Esta embestida de Juntos por el Cambio se completó con una denuncia penal que formuló el diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos y miembro de la coalición opositora. Por su parte, las entidades agropecuarias agrupadas en la Mesa de Enlace enviaron un pedido a los presidentes de cada bloque de Diputados y el Senado para mantener una reunión; su intención es concretar el encuentro esta misma semana.

Desde la Casa Rosada, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, enfatizó que el aumento de 31% a 33% de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo son decisiones “temporales” y aseguró que el Gobierno trabaja para dar “previsibilidad” a los productores, que son “la gallina de los huevos de oro” de la Argentina.