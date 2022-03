El Chino Navarro justificó la designación de su hijo en el Estado y se despega de las acusaciones por los incidentes en el Congreso

La semana que pasó no fue una más para Fernando “Chino” Navarro, el secretario de Relaciones Parlamentarias con despacho en la Casa Rosada y diálogo frecuente con el presidente Alberto Fernández. El nombramiento de su hijo Juan Francisco Navarro como director de Promoción de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) despertó críticas, ya que el exconcejal y secretario de salud de Lomas de Zamora no posee título universitario y debieron hacer una excepción a la reglamentación vigente para designarlo. Por otro lado, insistentes rumores-surgidos desde el cristinismo-vincularon al Movimiento Evita, que integra Navarro, con el ataque con piedras al despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso.

Navarro justificó ante LA NACION el nombramiento en el Estado de su hijo, de 37 años y militante en el Movimiento Evita. A la vez, el dirigente se excusó de contestar “rumores disparatados y anónimos” en referencia a quienes, incluso desde el Senado, sugirieron algún tipo de participación del movimiento social en los incidentes durante el debate del pacto con el FMI. También, vía chat de Facebook, reconoció anoche “matices” con la vicepresidenta, pero reiteró que “tenemos que estar todos juntos”, en momentos de profunda grieta en el oficialismo.

Debemos buscar acuerdos racionales y pensar, no en quién tiene razón, sino en soluciones que tengan que ver con la vida cotidiana de las y los argentinos.#ElChinoRespondehttps://t.co/FhnvwCYt1X — Chino Navarro (@chino_navarrook) March 21, 2022

“Mi hijo está trabajando en el Inaes hace un año y medio, con la velocidad de nombramientos de esta gestión se efectivizó ahora”, ironizó Navarro. Además, ensayó una defensa ante las críticas de quienes cuestionaron que su hijo no cumplía los requisitos académicos para el cargo. “Es un buen pibe, con estudios terciarios en gestión ambiental y muy capacitado para el cargo. Entiendo que prenda la noticia de que el hijo de un funcionario sea designado, porque son cosas que lamentablemente ocurren, pero nunca pedí que lo designaran. Me duele por él y porque sé que le pegan por mí”, se explayó el funcionario. Y reconoció: “El 50 o el 70 por ciento de los nombramientos, incluso ministros, se hace a través de excepciones”.

Incidentes en el Congreso

En su chat vía Facebook, en la noche del domingo, Navarro le respondió a quienes lo acusan- a él y a todos los cercanos al Presidente- de actuar contra la vicepresidenta en tiempos de interna feroz y amenazas de inminente ruptura. “Cuando @CFKArgentina dejó la presidencia y los medios la acusaban de corrupción, nosotros pusimos y ponemos las manos en el fuego por ella. No nos van a ver hablar mal de Cristina en lo personal. Eso no nos impide plantear nuestros matices políticos”, dijo Navarro, quien días atrás sostuvo una acalorada discusión con la senadora cristinista Juliana Di Tullio, mientras el acuerdo con el FMI era discutida en comisiones en el Senado.

“El ataque que alguien planificó”: CFK publicó otro video de los piedrazos a su despacho

“Es algo disparatado y anónimo, cuando alguien lo diga en on, incluso alguno de los dirigentes que dice no hablar en off, le contestaremos”, dijo Navarro a LA NACION, en una forma elegante de reconocer que los trascendidos llegaron a oídos suyos y de Emilio Pérsico, líder del Evita y también distanciado del círculo de adherentes de la vicepresidenta.

“Durante el gobierno de @mauriciomacri se filmó, persiguió y encarceló a muchos compañeros del @MovimientoEvita porque éramos sus adversarios”, escribió Navarro como muestra de fidelidad al Frente de Todos. “La conozco a @CFKArgentina desde el 2000. Gracias a ella ingresé al kirchnerismo. Vino a mi casa en Lomas de Zamora y nos planteó la importancia de volver a discutir política. Me convocó porque no quería obsecuentes”, completó, en otro desafío a las críticas del cristinismo, que según distintos ministros “ya rompió” con el Gobierno, aunque nadie se atreva a oficializar el quiebre.