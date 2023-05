Juntos por el Cambio reúne a sus equipos para avanzar en un plan económico

escuchar

Tras la foto de unidad que escenificó la cúpula de Pro el viernes pasado, los jefes de Juntos por el Cambio (JxC) reúnen hoy a sus equipos económicos para evaluar la situación financiera y enviar una señal de unidad con vistas a las próximas elecciones presidenciales. Además, intentarán acvanzar en la elaboración de un plan económico único.

Cuando faltaban pocos minutos para las 10, comenzaron a llegar al Hotel Emperador, ubicado en Retiro, los altos mandos del conglomerado opositor y los dirigentes del espacio que aspiran a disputar la presidencia, como Facundo Manes (UCR), quien tendrá su debut en una cumbre de la mesa nacional de JXC, o Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). También se espera la presencia de Horacio Rodriguez Larreta, Gerardo Morales y María Eugenia Vidal, otros presidenciables de la fuerza.

En la lista de los ausentes sobresalen Patricia Bullrich, quien se encuentra en Misiones en el marco de su gira de campaña por el interior. Tampoco asistirá Elisa Carrió, postulante presidencial de la Coalición Cívica (CC). En tanto, Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, viajó durante las últimas horas los Estados Unidos. Tanto Bullrich como Cornejo podrías participar vía Zoom.

También concurren Martin Lousteau, líder de Evolución Radical y aspirante a jefe de gobierno porteño, Ricardo Lopez Murphy, jefe de Republicano Unidos y otro de los anotados en la pelea por la sucesión de Larreta, y la referente de GEN, Margarita Stolbizer.

La dinámica pautada para la reunión establece que, en primer lugar, expondrá un representante de las cuatros fundaciones de JxC que elaboran el plan de gobierno. Luego, será el turno del referente económico de cada precandidato a presidente. Por Larreta hablará Hernán Lacunza y por Bullrich, Luciano Laspina. Eduardo Levy Yeyati tomará la palabra en representación de Morales y Martín Rapetti puntualizará las propuestas de Manes.

Matias Surt, en tanto, hablará por Carrió, quien sufrió un esguince de tobillo y no podrá asistir. La lider de la CC podría conectarse vía Zoom. Asisten Maximiliano Ferraro y Juan Manuel Lopez, entre otras autoridades de la CC.

Preocupación por el crecimiento de Milei

El estancamiento del sello JxC en las encuestas y su impotencia para capitalizar los fracasos de gestión del Gobierno exaspera a los principales dirigentes opositores, inquietos ante el fenómeno electoral de Javier Milei y la estrategia de Cristina Kirchner de polarizar con él para ningunear al principal espacio opositor. Decididos a recobrar el protagonismo perdido, este martes exhibirán en primer plano a su equipo de economistas, que darán cuenta de los avances en la elaboración del plan que llevará adelante la coalición de ganar las próximas elecciones.

Javier Milei y Cristina Kirchner Archivo

En rigor, la reunión de hoy debió hacerse semanas atrás, pero por una intervención quirúrgica de Gerardo Morales, jefe de la UCR, se decidió postergarla. Lo que fue pautado como un encuentro de rutina adquirió mayor envergadura luego del tembladeral cambiario de la semana pasada; la estampida del dólar y su consecuente impacto inflacionario –algunas consultoras privadas no descartan que el índice de abril alcance los dos dígitos- acapararán el análisis. Se espera un diagnóstico sombrío: de persistir el drenaje de dólares de las reservas, el escenario de una eventual hiperinflación está a la vuelta de la esquina, coinciden los equipos económicos opositores.

Contrario a lo que sucede en la esfera política, donde los precandidatos están sumidos en una batalla encarnizada para imponerse unos sobre otros, entre sus referentes económicos el diálogo es fluido y, más allá de los matices, dicen coincidir en las principales líneas de acción del plan a instrumentar. Sin embargo, cualquier programa quedará supeditado a las condiciones iniciales en las que recibirán la economía en caso de ganar las elecciones, admiten ; nadie descarta que, en la larga transición hacia el traspaso de mando, la situación empeore.

“Hay una sensación colectiva de que los tiempos se aceleran, lo que genera más ansiedad en la gente –admitía uno de los economistas que participará del cónclave-. Eso nos impacta directamente porque no solo tenemos la responsabilidad de elaborar un plan para superar la crisis; también debemos pensar bien el mensaje que vamos a transmitirle al electorado. La línea es muy delgad a: somos oposición y como tal marcaremos nuestras críticas a las políticas del Gobierno, pero en esta situación tan delicada debemos mostrar responsabilidad cívica y llevar tranquilidad para no exacerbar más la preocupación.”

El desafío estará, entonces, en la redacción del documento que coronará el encuentro y en calibrar las palabras que se incluirán: cualquier adjetivo de más podría ser utilizado por el oficialismo para acusar a sus adversarios de pretender empujar al Gobierno al abismo. Lo hizo, por caso, cuando hace un par de meses Juntos por el Cambio advirtió que la gestión actual le dejaba al futuro gobierno una “bomba de tiempo” por el abuso en la colocación de títulos en pesos ajustados en dólares “con tasas de interés imposibles de pagar”.

Más recientemente el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, apuntó contra tres economistas de Juntos por el Cambio –Lacunza, Alfonso Prat-Gay y Guido Sandleris- por hacer lobby en el organismo internacional para que frene un nuevo desembolso de fondos frescos al país hasta tanto no asuma el nuevo gobierno. “Es mentira”, refutaron al unísono los economistas.

Alfonso Prat-Gay, Hernán Lacunza y Guido Sandleris Collage

Para no dar pasos en falso, el ala política de la coalición participará en la redacción final del documento. “Nos vamos a manejar con mucha mesura, aunque no dejaremos de marcar la responsabilidad que ha tenido el Gobierno en este descalabro”, anticipa Morales. “La construcción del mensaje debe tener un tono esperanzador; la consigna no debería ser solo la que predican los economistas, la necesidad del ajuste fiscal. También debemos generar la expectativa de que hay una salida a la crisis, y que esa salida pasa por la producción y el trabajo ”, indican en el espacio.

