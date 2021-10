Juntos por el Cambio suma voceros económicos e intenta conciliar posturas en torno a un plan para 2023

Los jerarcas de Juntos por el Cambio coinciden en un punto: a partir del 15 de noviembre, sorteado el test en las urnas, se abrirá una nueva discusión en el seno de la coalición opositora. Para mostrarse como una alternativa de gobierno con miras a 2023, deberán articular un proyecto político de país y consensuar un plan económico. También, entienden, tendrán que conciliar posturas en los interbloques de la fuerza en del Congreso, donde, de repetirse los resultados de las PASO, la alianza sumará nuevos voceros, como el liberal Ricardo López Murphy o el radical Martín Tetaz.

En el conglomerado opositor no existe una mesa que articule las distintas miradas de los referentes económicos del espacio. Hay diálogos informales entre ellos o los equipos de campaña, sobre todo para coordinar las propuestas o consencuar posiciones. Días atrás, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, generó ruidos internos cuando deslizó en una entrevista que estaría a favor de avanzar con cambios en la legislación laboral: señaló que la indemnización debería ser reemplazada por una suerte de seguro de desempleo. Martín Lousteau (UCR) ya había presentado un proyecto en el Senado que propicia la creación del Fondo Nacional de Cese Laboral en el ámbito de la Administración Nacional de Seguridad Social. Tetaz y López Murphy también tenían iniciativas propias, por lo que armadores radicales y larretistas decidieron convocar a una reunión vía Zoom para “homogeneizar” las propuestas y “limar las diferencias”.

En Juntos por el Cambio conviven bajo el paraguas del rechazo a las recetas económicas kirchnerismo, pero aún no hay una postura unificada sobre cómo debería abordar la coalición opositora la crisis económica si lograra regresar al poder en 2023. Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de Mauricio Macri y referente económico de Larreta y María Eugenia Vidal, trabaja desde hace meses en un plan económico integral, que incluye programas para aplicar en materia energética, fiscal, productiva y tributaria. Lacunza, con un perfil más heterodoxo, diseña ese plan bajo el ala de la Fundación Pensar, que conduce Franco Moccia, que responde a Larreta. Para realizar esa tarea, aseguran, cuenta con aportes del Instituto Hannah Arendt y la Fundación Alem, usinas de ideas de la UCR y la CC. El alcalde porteño también se asesora con Luis Caputo, extitular del Banco Central, y dialoga desde hace meses con Pablo Gerchunoff. A su vez, Martín Mura, ministro de Hacienda porteño, es uno de sus interlocutores con el establishment: le organiza regularmente encuentros con empresarios o emisarios del círculo rojo que quieren auscultar la visión económica de Larreta, quien se propone a armar una coalición de gobierno que abarque al 70% del sistema político. “El tema es qué contenido va a tener ese proyecto. No alcanza con decir ‘no somos Macri’”, advierten cerca de Lousteau.

En el entorno de Patricia Bullrich, titular de Pro, sospechan que Lacunza y la Fundación Pensar arman un programa económico para el proyecto presidencial Larreta. Por eso, recelosa, la exministra se reúne con economistas para asesorarse y comparte un grupo de WhatsApp donde se discute la política económica. A su vez, pretende conformar su propio equipo. Entre sus predilectos están el diputado nacional Luciano Laspina, Carlos Melconian y Roberto Cachanosky. También le gusta el estilo de Diana Mondino. “El plan de Pensar tiene que ser para todos, no para algunos”, avisan en la cúpula de Pro. Incluso, laderos de Bullrich promueven la creación de una suerte de Gabinete en “las sombras” o paralelo a partir del 15 de noviembre, para hacer un diagnóstico y comenzar a elaborar propuestas que el próximo gobierno debería aplicar en los primeros 50 días. “Si hay muchos ‘papas’ que se disputan el poder, va a ser difícil armar un Gabinete de unidad de todos los candidatos a la presidencia”, apuntan. ¿Le pedirán a Macri que lo convoque?

Desde que volvió al llano, Macri charla frecuentemente sobre la coyuntura económica con Lacunza, Moccia, Laspina, Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y Eduardo Levi Yeyati. Más allá de su autocrítica pública por la velocidad que les imprimió a sus reformas durante su paso por la Casa Rosada (el gradualismo), Macri está convencido del rumbo que tenía su gestión era el correcto. Y plantea la necesidad de avanzar con una reducción del déficit fiscal, bajar impuestos y reinsertar a la Argentina en el mundo.

El planteo de Lousteau

Por su parte, Lousteau intenta evangelizar a sus correligionarios y convencer a sus aliados en el grupo de las “palomas” con otro enfoque: para el senador y referente de la UCR, la solución no pasa por generar un plan económico, sino por definir la “visión política” y elaborar un diagnóstico para entender por qué el país “no crece hace bastante tiempo”. Es un planteo que les transmitió recientemente a Larreta y Diego Santilli, entre otros, quienes se mostraron dispuestos a impulsar la idea.

Allegados a Lousteau repiten que antes de inmiscuirse en detalles técnicos de un programa, JxC debe definir cuál será su “mirada política económica”. “No hay que cometer el mismo error de entregar la viabilidad política del próximo gobierno a una cuestión técnica de economistas”, señalan en el entorno de Lousteau, quien dialoga con Chrystian Colombo, Domingo Cavallo o Gerchunoff , entre otros, para analizar el contexto económico y los vaivenes de la Argentina. Con Emiliano Yacobitti, su armador político, quieren implantar ese debate en el seno de la UCR, donde también tiene ascendencia Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda de Macri.

Recién incorporado a la coalición, López Murphy considera que JxC deberá trabajar en la confección de un programa “muy cuidadoso” y de “carácter integral”. Habló con varios de los referentes económicos del espacio. De hecho, con Tetaz conversan asiduamente para alinear posturas. “La Argentina está en una crisis muy profunda: riesgo país por las nubes, una brecha cambiaria gigantesca, sin reservas y con una tasa de inflación enorme que está reprimida. Sobre esos temas hay un principio razonable de acuerdo”, apuntan cerca del “bulldog”. Tetaz también nota una “sintonía natural” entre los voceros económicos de JxC: “Las diferencias pasan por los decimales. Muchas de las reformas que planteamos para 2023 las estamos discutiendo ahora”, dicen.

“En el programa macroeconómico cada uno tiene su librito, su visión, su experiencia y su historia. No to el mundo hace el asado de la misma forma”, señala uno de las espadas económicas de Pro. Tanto Lacunza, Laspina, Tetaz o Lacunza coinciden en que la Argentina necesita un acuerdo con el FMI por la deuda. Respecto de cómo controlar la inflación, no hay una mirada unificada. Mientras algunos plantean que habría que aplicar una política de “schok”, otros señalan que sería imposible bajarla en el corto plazo.