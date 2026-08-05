Justicia social y concordia política: León XIV traerá a la Argentina una agenda que choca con las prioridades de Javier Milei

La justicia social, la pobreza, la problemática del empleo, la necesidad de “desarmar el lenguaje” frente a la agresividad y la violencia verbal, además de su mirada sobre la dignidad humana y el desarrollo tecnológico asoman como temas prioritarios en la agenda del papa León XIV, quien traerá a la Argentina en noviembre un mensaje que en alguna medida podrá generar incomodidades en el gobierno de Javier Milei y en la dirigencia política.

Son cuestiones que acompañaron la reciente visita de seis días del Papa a España, en junio, y que el propio pontífice desarrolla en la encíclica Magnífica humanitas, la primera de su magisterio. Un discurso que profundiza el legado de Francisco y vuelve a poner al tope de la escena la vigencia de la doctrina social de la Iglesia marcada por el magisterio de su predecesor León XIII, a fines del siglo XIX y en los albores de la revolución industrial.

Confirmada la visita, el Episcopado argentino constituirá una comisión nacional para la organización del viaje, que producirá el encuentro de Robert Prevost con las comunidades de Buenos Aires, Córdoba y Luján, a partir del 8 de noviembre. Dicha comisión será presidida por el secretario general de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro. En esa planificación trabajarán representantes de las diócesis que recibirán la visita del Papa.

El padre Matías Tarico, subsecretario general del Episcopado, será el director operativo y se conformarán áreas de trabajo sobre comunicación, contenidos, logística e infraestructura, según pudo saber LA NACION.

Frente a las tensiones sociales y divisiones que dominan la escena política en la Argentina, se espera que León XIV renueve su llamado al encuentro y a la necesidad de construir puentes, según perciben en la Iglesia. No sorprendería un llamado insistente al diálogo y a la superación de las confrontaciones.

“Será la primera visita del Papa a América latina, una región que Robert Prevost conoce muy de cerca por su experiencia como misionero agustino y donde su encíclica Magnifica humanitas y su prédica en favor de la paz cayeron muy bien”, reflexionaba hace algunas semanas una fuente eclesiástica.

El papa León XIV y el presidente Javier Milei, el 7 de junio de 2025, en el Vaticano Redes sociales

Un tema sensible en la agenda del Papa es la grieta que desde hace tiempo divide aguas en la Argentina y que se extiende a otras fronteras de América Latina. En su visita al Congreso de los Diputados de España, el 9 de junio pasado, pidió con energía evitar la polarización política, en un mensaje que terminó con una ovación de pie y sostenidos aplausos de parlamentarios de todos los bloques durante siete minutos.

Las críticas a la polarización y la confrontación permanente también pueden aplicarse a los usos y costumbres del kirchnerismo, así como la insistencia del Papa en favor del diálogo y la búsqueda de consensos.

Legado de Francisco

León XIV continúa la línea de su predecesor Francisco, aunque con un estilo propio, mesurado y reflexivo. Pero es incisivo en sus mensajes en favor de la paz y la agenda social, desde la situación de los excluidos por la pobreza hasta el mandato de que la economía sea puesta al servicio del hombre.

“Muchos temas se pueden esperar durante el viaje de León XIV. Pero hay que tener en claro que será una visita pastoral. No es una visita política y tampoco es solamente la visita de un jefe de Estado. El pastor viene a encontrarse con su pueblo, viene a traer un mensaje de esperanza, a darnos la posibilidad de estar unidos en la Iglesia masivamente para escucharlo”, insistió una fuente con llegada al Episcopado.

En la Iglesia confían en que el Papa dejará un mensaje para alumbrar los desafíos hacia adelante. “Lo que esperamos es que el mensaje del Papa no se acabe cuando el Papa se vaya, sino que renueve el estado de misión de la Iglesia en la Argentina. Son los temas que se vienen hablando y se vienen soñando”, sostuvo una fuente de la Iglesia.

Mensajes para argentinos

En los casi quince meses de su pontificado, León XIV dedicó dos mensajes a la Argentina. En septiembre de 2025, pidió a la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina que la economía se oriente al bien común, al destacar el valor de la doctrina social de la Iglesia y marcar los desafíos de la inclusión y la justicia social.

El 9 de junio de este año, hizo llegar su mensaje a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), en el que insistió en impulsar “una economía que esté al servicio de la persona y del bien común”. Destacó el ejemplo de Enrique Shaw, recordado por promover en sus empresas y negocios la doctrina social de la Iglesia. Fallecido en 1952, hoy la Santa Sede lleva adelante la causa de su beatificación.

El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, visitó al canciller argentino Pablo Quirno AICA

El Gobierno seguirá con atención, además, las referencias a la Justicia, un área que en la Argentina se cruza inevitablemente con la política. El Papa presidió en septiembre de 2025 en Roma el Jubileo de los Trabajadores del Poder Judicial y denunció como un acto de discriminación la falta de acceso a la justicia.

El magisterio del Papa se nutre de expresiones claras sobre el bien común, el destino universal de los bienes y la justicia social, un lenguaje presente en la primera encíclica de León XIV y que seguramente no es muy aceptado en el ideario libertario.

Las referencias a la justicia social no se limitan al magisterio de Francisco, quien denunció la “cultura del descarte”. En Magnifica humanitas, el papa Prevost recurre al pensamiento de Juan Pablo II, quizás el líder de la Iglesia más valorado por los seguidores de Milei. El papa polaco, recuerda León XIV, afirmó que “la opción preferencial por los pobres debe marcar las decisiones personales y sociales”. De allí se desprende en el mensaje de la Iglesia la prioridad de los más vulnerables, los pobres, los excluidos, las víctimas de la violencia y las personas que viven en periferias urbanas o existenciales. Un sector social que viene teniendo enfrentamientos con el gobierno de Milei.