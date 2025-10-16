Karen Reichardt aseguró que el electorado opositor “tiene una enfermedad mental”

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, afirmó este jueves que el electorado opositor que responde a sectores peronistas y kirchneristas “tiene una enfermedad mental”. La postulante ya había quedado envuelta en una controversia días atrás por la aparición de viejos mensajes discriminatorios.

En el marco de una entrevista radial, la candidata aseguró que la Libertad Avanza tiene que ir a buscar al “electorado de Pro” y a aquellos que no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, señaló.

Luego, la candidata que secunda a Diego Santilli se explayó acerca de sus recorridas de campaña por la provincia de Buenos Aires y sostuvo que LLA perdió el 7 de septiembre en las elecciones provinciales ante el frente peronista de Fuerza Patria “porque hay un chip muy difícil de cambiar, que tiene que ver con la batalla cultural”.

RECORTE RADIO

Tras ello, uno de los periodistas la cuestionó por sus dichos anteriores, pero la dirigente ratificó su mirada y negó que se trate de “personas que piensen distinto” y recalcó que se trata de un “tema cultural”.

“Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y en un intento de aminorar sus declaraciones se corrigió: "No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip".

De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental ! — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 11, 2025

La ahora candidata de LLA había quedado envuelta en una polémica luego que salieran a la luz opiniones en las redes sociales, con mensajes discriminatorios en los que habla de “negros”,“villeros”y “planeros”.

“Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”, dijo Reichardt en un video, durante la campaña presidencial de 2023.

De hecho, la postulante violeta ya se había referido además al kirchnerismo como “una enfermedad mental”. La semana pasada, Reichardt contestó a un usuario de X que compartió un video del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el que el jefe comunal explicaba cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP).

“Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”, indicaba el mensaje de X que Reichardt replicó. Y en respuesta al posteo sumó: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental !”.

Las declaraciones de la exmodelo y conductora, se dan mientras que desde las huestes libertarias intentan inyectarle a la campaña un tono más moderado, sobre todo después de la derrota electoral del 7 septiembre en territorio bonaerense, donde LLA perdió frente al peronismo por más de 15 puntos.

A ello se le suma la promesa del presidente Javier Milei por dejar de insultar en sus discursos. Previo a su compromiso, Milei acusó a la oposición de tener “parásitos mentales”, y calificó de “ratas inmundas” a todos aquellos legisladores del Congreso que votaron iniciativas que, según sugirió, comprometen el equilibrio fiscal.

“Enfrente tenemos unos orcos infumables. Como dice Axel Kaiser: parásitos mentales. Tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas”, llegó a decir Milei en un discurso a fines de junio, en alusión directa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.