Los mensajes discriminatorios de Karen Reichardt en las redes sociales complican la campaña de La Libertad Avanza

En la década del noventa, Karen Reichardt se hizo conocida por su participación en programas como Brigada Cola, o por su exposición física en revistas eróticas de alta tirada por aquel entonces.

Pasó el tiempo, y la exmodelo y actriz es, por decisión de la justicia electoral luego del escándalo protagonizado por José Luis Espert y sus presuntos vínculos con el narcotraficante Fred Machado, primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre próximo.

El bajo perfil nunca fue lo suyo: conductora de un programa sobre mascotas denominado Amores Perros, que se transmite por la TV Pública, Reichardt es conocida por sus repetidas y polémicas opiniones en las redes sociales, con mensajes discriminatorios en los que habla de “negros”, “villeros” y “planeros”. Un discurso que desentona con el tono algo más moderado que el oficialismo intenta imprimirle a la campaña para las legislativas del domingo 26.

Karen Reinhardt y el "muro"

“Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”, dijo Reichardt en un video, durante la campaña presidencial de 2023, en la que el peronista Massa cayó derrotado por Javier Milei en el balotaje. “Tiene impunidad moral, habla de ese muro y quién debería estar de un lado y otro. Son formas de desprecio y es de la gente que piensa en el ‘algo habrán hecho’ cuando una chica aparece muerta”, le retrucó hoy Jimena López, segunda candidata de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, detrás del excanciller Jorge Taiana.

Así son ellos ! Los asesinos piensan así ! Defienden a los negros de mierda ! País del@orto — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) July 31, 2018

Yendo un poco más atrás en sus posteos de las redes sociales, Reichardt aparece con alusiones directas al kirchnerismo y una áspera defensa del gobierno de Mauricio Macri, combinada con insultos y frases despectivas hacia sectores de bajos recursos.

“Hay que educar a los hombres y mujeres de las villas y pueblos sobre la natalidad!!!! Es una barbaridad tienen un hijo por año y nada para comer”, posteó en 2016. “Si no le hacen pagar aunque sea 100 pesos por mes no lo van a valorar ! La culpa no es del chancho... !!! Ya pasó esto y cuenta la leyenda que el parquet lo hicieron fuego y un día volvieron a sus villas ! LA EDUCACIÓN ES EL CAMBIO !!!”, escribió hacia 2018, en respuesta a una entrega de viviendas estatales en barrios carenciados.

Si no le hacen pagar aunque sea 100 pesos x mes no lo van a valorar ! La culpa no es del chancho... !!! Ya pasó esto y cuenta la leyenda que el parquet lo hicieron fuego y un día volvieron a sus villas ! LA EDUCACIÓN ES EL CAMBIO !!! #Cambiemos https://t.co/DlbJ6YAMD0 — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) May 26, 2018

Conductora durante años de un programa sobre fútbol, Reichardt utiliza el término “negros de mierda” en repetidas ocasiones, con frases vinculadas o no al mundo futbolero. “¡Negros que no saben jugar siempre igual ! Que River no entre en la pelea”, posteó en 2016 en defensa del club de Núñez y en crítica a su rival Boca Juniors.

“No hay negro que no destiña, ese es el dicho”, también escribió, y destacó que le daba “placer” bloquear en la red twitter a “negros grasas”.

Tuits de Karen Reinhardt de 2015, 2016 y 2017

Karina Celia Vázquez, su nombre verdadero, sí se arrepintió por un tuit contra Lionel Messi, de 2016. Recordó que se sintió “dolida”-y así lo posteó-por la renuncia del astro futbolístico a la selección, en 2016. Pero no respondió ni antes ni ahora por las acusaciones de discriminación y racismo que se le imputan, y tampoco al llamado de LA NACION.

Hay que educar a los hombres y mujeres de las villas y pueblos sobre la natalidad!!!! Es una barbaridad tienen un hijo x año y nada p comer — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) May 30, 2016

Cerca suyo reconocieron que está “afectada” por la ola de críticas que despertaron sus viejas publicaciones.

“Es ella la que tiene que responder por sus palabras”, contestaron desde la Casa Rosada. En el Gobierno ruegan que Reichardt modere sus próximas apariciones mediáticas, a riesgo de espantar a votantes menos acostumbrados a sus exabruptos verbales, en la antesala de la decisiva cita en las urnas.