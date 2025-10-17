Karen Reichardt insistió que quienes no votan a LLA tienen una enfermedad mental y dio sus motivos

La segunda candidata a diputada de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, insistió este viernes en su afirmación de que el electorado opositor a la Libertad Avanza tiene “una enfermedad mental” y habló de un “chip cultural”.

“Dije enfermedad mental por el chip cultural”, se justificó Reichardt en un posteo de X en medio de las controversias. Y enfatizó: “Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación. Y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes. ¿Vas a seguir votando lo mismo?“.

Su planteo se desprende de una entrevista radial en la que Reichardt aseguró el jueves que La Libertad Avanza (LLA) tiene que ir en busca del “electorado de Pro” y de aquellos que no fueron a votar en las últimas elecciones provinciales. “Porque el otro, de verdad, es una enfermedad mental”, arremetió.

El posteo de Karen Reichardt

Ante la consulta del periodista, la dirigente ratificó su mirada y había negado que se trate de “personas que piensen distinto” y recalcó que se trata de un “tema cultural”. “Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto. Es un tema cultural que lo tienen adentro”, expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y en un intento de aminorar sus declaraciones, buscó corregirse. "No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip", manifestó.





Controversias

No es la primera vez que la exconductora y modelo es señalada por difundir en redes sociales mensajes discriminatorios en los que habla de “negros”,“villeros”y “planeros”.

“Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”, dijo Reichardt en un video, durante la campaña presidencial de 2023.

De hecho, la postulante violeta ya se había referido al kirchnerismo como “una enfermedad mental”. La semana pasada, Reichardt contestó a un usuario de X que compartió un video del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el que el jefe comunal explicaba cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP).

“Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”, indicaba el mensaje de X que Reichardt replicó. Y en respuesta al posteo sumó: “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental !”.

Las declaraciones de la exmodelo y conductora, se dan mientras desde las huestes libertarias intentan inyectarle a la campaña un tono más moderado, sobre todo después de la derrota electoral del 7 septiembre en territorio bonaerense, donde LLA perdió frente al peronismo por más de 15 puntos.