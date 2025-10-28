Karen Reichardt: “No soy feminista y me encantan los detalles del hombre”

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt se pronunció este martes contra el feminismo y el lenguaje inclusivo. La conductora de la TV Pública acompañó a Diego Santilli en la boleta violeta y logró una banca en el Congreso, que comenzará a ocupar desde el 10 de diciembre.

“Yo no soy feminista bajo ningún punto de vista, no soy feminista y me encantan los detalles del hombre, me encanta cuando un hombre es detallista, me encanta", dijo Reichardt esta mañana en el programa Mujeres Argentinas, por El Trece, y por lo tanto adelantó que no piensa impulsar iniciativas vinculadas a la perspectiva de género.

“Yo soy de las que me gusta que [el hombre] pague la cena, o el café”, comentó y siguió: “A mí eso del doble... es otra edad. Mi hija va y come, y por ahí paga con la otra persona, con el otro chico. Mi hijo no”.

Sin embargo, Reichardt admitió que sin la ley de paridad de género para cargos electivos no hubiese tenido un papel tan importante en la elección (ya que se ubicó segunda en la lista, detrás de Santilli). Recordó, además, sus tiempos vinculados a la conducción de programas deportivos y dijo: “Yo creo que de chiquita... siempre hay bullying de algo. Siempre me han hecho bullying de todo, a veces me han pegado chicles en el pelo... Con el tema del fútbol fue terrible, pero ya pasó mucho, hemos evolucionado todos”.

Asimismo, mostró preocupación por las “falsas denuncias” contra hombres. “¡Eso es terrible, hombres que por años no pueden ver a sus hijos!”, exclamó.

En eso, Reichardt arremetió contra el lenguaje inclusivo. “No, ¡por Dios! Ya lo sacó el Presidente, no existe más el lenguaje inclusivo", replicó cuando le consultaron si le parecería bien aplicarlo en los colegios.

Noticia en desarrollo