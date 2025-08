Falsas denuncias. Cómo se penalizan hoy y qué puede cambiar si prosperan dos iniciativas en el Congreso

En el Congreso de la Nación hay dos proyectos de ley, impulsados de forma separada por la senadora Carolina Losada (Unión Cívica Radical-Santa Fe) y por la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza-Buenos Aires), que buscan aumentar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, específicamente cuando se trate de hechos vinculados con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad.

La senadora rosarina presentó su proyecto en 2022 y perdió estado parlamentario. Volvió a hacerlo al año siguiente, y ahora cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta por lo que podría llegar al recinto, aunque aún trabajan en la iniciatva que podría aprobarse, según dijo la senadora.

De las jornadas organizadas en el Senado para analizar la viabilidad de la iniciativa de Losada, participó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y entre otros testimonios, expuso Tomás Ghisoni, quien tiempo después publicaría su video contando que por más de una década perdió contacto con su padre, el médico Pablo Ghisoni, quien estuvo tres años preso por una denuncia de abuso sexual que resultó falsa.

Lemoine, por su parte, presentó la iniciativa en octubre del año pasado. Y a principios del mes pasado realizó un acto oficial en la Cámara baja que también contó con este mismo testimonio.

En la Argentina, el Código Penal ya sanciona las falsas denuncias y el falso testimonio. Ambos proyectos proponen modificar múltiples artículos del Código Penal para aumentar las penas en los delitos de falsas denuncias y aún más en estos casos. También alcanzan a profesionales que acompañen el proceso judicial y, en el caso de Lemoine, impulsa sancionar hasta a medios de comunicación que difundan las denuncias antes de conocida la sentencia. La diputada libertaria quiere avanzar contra quienes publiquen en medios masivos de comunicación falsas denuncias o falsos testimonios.

Actualmente, el delito de falsa denuncia prevé una multa de $750 a $12.000 y prisión de entre dos meses y un año. La iniciativa de Losada propone aumentar las penas en este tipo de expedientes de tres a seis años de detención. En el caso de Lemoine, aumentaría de dos a cuatro años la sanción de prisión y podría ser aún peor “si la imputación falsa se difundiere por cualquier medio de comunicación masiva o plataforma digital, en cualquier etapa del proceso, hasta que exista sentencia firme”.

En ambos casos, las condenas no serían excarcelables. Y de esta manera, con la introducción de los agravantes de estos dos proyectos, las falsas denuncias tendrían mayores penas que el delito de abuso sexual, que puede imponer entre uno y cuatro años de prisión.

La lógica también se traslada al delito de falso testimonio, en la iniciativa de Losada podría tener una pena de hasta ocho años de cárcel y, en la de Lemoine, hasta 10 años.

"Jornada contra las falsas denuncias" en el Senado organizada por los senadores Carolina Losada (UCR) y Juan Carlos Pagotto (LLA). Contó con la participación de Andrea Gauchi Senado Argentina

“Que una persona sea absuelta, no implica una falsa denuncia. Porque para que haya un juicio por falsa denuncia, tiene que haber un nuevo proceso contra la persona que denunció, en donde corre nuevamente el principio de inocencia”, remarcó a LA NACIÓN Losada, quien suele repetir en sus presentaciones que “la mentira no tiene género”.

“Lo que estamos buscando es que los recursos de la justicia vayan a las verdaderas víctimas”, dijo la senadora radical al rebatir las críticas que recibe sobre la iniciativa.

Cuestionamientos

Entre quienes cuestionan los proyectos, sin embargo, señalan que podría generar mayor carga del sistema judicial dado que abre la posibilidad a que los casos que no fueron probados califiquen como falsas denuncias. “Al poner el foco en las denuncias que involucran situaciones de violencia de género y equiparar la falta de prueba con la existencia de una “falsa denuncia”, el proyecto socava la confianza de las víctimas de violencia de género y desalienta aún más las denuncias”, alertaron desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización de la sociedad civil con más de 20 años de trayectoria promoviendo la igualdad de género, el acceso a la justicia y los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Entre los cuestionamientos a ambas iniciativas, el principal es que desalentarían la denuncia y que podría invertir los roles de víctima y agresor. Cuando los datos muestran que ya son pocos quienes denuncian. El 88% de las víctimas de ofensas sexuales no denuncia, según la Encuesta Nacional de Victimización del Indec. Y en el caso de las mujeres, casi la mitad (45%) de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar. A su vez, al extenderse a testigos que pudieran declarar en el proceso, señalan que desalentaría el compromiso de peritos que resultan clave especialmente en este tipo de delitos difíciles de probar.

"Cuando una persona es víctima de un proceso legal queda su vida arruinada", argumentó la diputada Lemoine Soledad Aznarez - LA NACION

Lemoine no contestó ante la consulta de LA NACIÓN. Pero los fundamentos de su iniciativa siguen la misma línea. “Hoy por hoy la ley demostró que ya no hay igualdad porque no está yendo con el sentido común”, consideró en una entrevista con Radio Buenos Aires. “Cuando una persona es víctima de un proceso legal queda su vida arruinada. Tiene que hacerlo el fiscal, quedó demostrado que la persona es inocente y el otro mentía, tiene que perseguir al mentiroso” propuso la diputada libertaria.

La legisladora también avanza sobre la difusión en medios. Especifica que serán penados quienes contribuyan a difundir información con conocimiento de que constituyen falsas denuncias o testimonios. Por lo que, de aprobarse, otro de los cuestionamientos es que esta modificación contribuiría a desalentar a quienes informan sobre situaciones de violencias o delitos contra la integridad sexual. A su vez, establece la obligación para los medios periodístico que hayan difundido información falsa de publicar también las sentencias absolutorias en condiciones similares.

Sin datos oficiales

Actualmente, no hay estadísticas oficiales sobre lo que se plantea como denuncias falsas. Según las últimas cifras disponibles, de 2018, en la Argentina, se estima que de cada 1000 abusos sexuales infantiles que se cometen solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. Entre dos y tres de ellas, son denuncias falsas, según las cifras del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses.

ELA considera que el problema por resolver es la "falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales, en general, y los penales, en particular". “Lo importante sería lograr que la resolución (en uno u otro sentido) no se extienda indefinidamente en el tiempo y que se haga de modo tal que evite la revictimización de las personas involucradas en el proceso”, proponen.