Milei dio una charla sobre economía a alumnos de la Universidad de San Andrés

En la mañana de este lunes, el presidente Javier Milei dio una charla sobre economía en un aula de la Universidad de San Andrés, en su sede en San Isidro. “En modo profesor”, escribió en su cuenta de X Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación.

La exposición del mandatario tuvo lugar una semana después de que se llevara adelante una masiva cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada en reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales y la actualización salarial para docentes y no docentes.

El presidente Javier Milei disertó esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, lo acompañó Federico Sturzenegger Presidencia

Desde Presidencia informaron que en la disertación también estuvieron presentes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman.

El presidente Javier Milei disertó esta mañana ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés, lo acompañó Federico Sturzenegger Presidencia

Según pudo saber LA NACION, el mandatario dio la charla en el curso que dicta el ministro Sturzenegger, en esa casa de estudios, en la materia Macroeconomía Avanzada. “Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse”, agregó Oría.

Llegó Javier Milei al campus Victoria de la Universidad de San Andrés. Dará una charla de economía a los alumnos. @radiomitre pic.twitter.com/T47vQwVKW6 — Rodrigo Jorge (@rodrigojorgeok) May 18, 2026

La visita, que tuvo carácter sorpresivo, se produjo en medio de la tensión entre el Gobierno y el sistema universitario nacional. La ley de financiamiento universitario —cuyo cumplimiento es reclamado por rectores, docentes y estudiantes— busca garantizar partidas para las universidades públicas y actualizar los salarios del sector de acuerdo con la inflación.

El Gobierno, sin embargo, relativizó el alcance de la movilización realizada el martes pasado y mantiene demorada la distribución de fondos contemplados en la normativa. Según denuncian sectores universitarios, la administración nacional lleva cinco meses sin transferir los $80.000 millones previstos por la ley y el presupuesto asignado representa aproximadamente la mitad de lo solicitado por los rectores.

Milei en San Andrés

Marcha multitudinaria

Una multitud acompañó el martes 12 la cuarta marcha federal convocada por la comunidad universitaria. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia la Plaza de Mayo en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. “Milei, cumplí la ley”, decían esta vez los carteles con los que la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario habían copado la Avenida de Mayo.

A días de la marcha universitaria, Milei da una charla sobre economía a alumnos de la Universidad de San Andrés. Martín Cossarini

La convocatoria se dio en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de LA NACION, participaron unas 120.000 personas. Las columnas comenzaron a moverse al mediodía. La Universidad de Buenos Aires (UBA), como siempre, avanzó desde la Plaza Houssay. A las 17 sonó el Himno Nacional. “Patria sí; colonia no”, se alentó luego desde el escenario en la Plaza de Mayo. “Universidad y democracia” rezaban otras banderas en los laterales. Había fuegos artificiales.