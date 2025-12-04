Karen Reichardt reiteró que los kirchneristas tienen “una enfermedad mental”

En un nuevo mensaje discriminatorio, la flamante diputada libertaria Karen Reichardt insistió en su afirmación de que el kirchnerismo es “una enfermedad mental” y responsabilizó a la bancada que conduce Germán Martínez de haber generado hoy un ambiente cargado de tensión durante la ceremonia de jura en la Cámara baja. “Me impresionó en un momento el gallinero”, señaló.

“Cuando vos lo ves en la tele decís: ´se pelean´. Pero cuando estás ahí adentro es un griterío”, apuntó Reichardt sobre la sesión preparatoria de este miércoles, en la que prestó juramento junto al resto de los 126 legisladores electos el 26 de octubre.

Así, la dirigente libertaria tildó de “gallinas” a los diputados de Unión por la Patria, quienes a lo largo de la jornada protagonizaron algunos cruces con la bancada oficialista. “El presidente del bloque del kirchnerismo -no me acuerdo el nombre- decía: ´esperemos ahora que tengamos consenso´. Y vos decís, ¿pero qué película ven si los irrespetuosos son ellos?“, cuestionó Reichardt en diálogo con LN+.

Ante las tensiones que se vivieron hoy en la Cámara baja, Reichardt fue consultada por los comentarios inapropiados que hizo el diputado radical Gerardo Cipolini sobre la apariencia física de tres legisladoras. Sin embargo, la libertaria minimizó el episodio. “Es toda chicana, una pavada comparada con lo que dicen durante el juramento. Lo de Palestina, lo de Venezuela, lo de los chicos… Es una mezcla de juramentos que vos decís: ‘¿por qué hacen eso?’”, arremetió la dirigente libertaria.

“No entiendo, si a vos te gusta tanto Venezuela, andate a Venezuela. No está formado de cómo vive la gente. En esa preocupación decís esta gente no irriga bien”, apuntó Reichardt.

"Nunca pensé que iba a ser política": Karen Reichardt tras jurar como nueva diputada nacional

A lo largo de la entrevista, Reichardt responsabilizó a Unión por la Patria de haber generado “roces” y “agresiones” durante la sesión de esta tarde, plagada de discusiones a los gritos. Entre los exabruptos destaca el provocador saludo de Juan Grabois a Karina Milei y los cruces de la diputada Lilia Lemoine con dirigentes de la Izquierda.

“No hubo respeto y no lo va a ver. Yo sentí una tensión importante”, planteó la legisladora, si bien aclaró que no protagonizó ninguna discusión directa con sus pares. Pese a ello, recordó un altercado que tuvo con Juan Grabois a quien acusó de haber difundido un posteo en el, según dijo, la tildó de “persona desagradable”.

Bajo este contexto, es los periodistas le recordaron a la legisladora que ella también se había referido al kirchnerismo de forma agresiva y le recordaron una frase discriminatoria que tuvo durante la campaña legislativa. En aquel entonces, llegó a decir que el electorado opositor que responde a sectores peronistas tenía "una enfermedad mental”.

Pese a la controversia que generaron sus declaraciones, la diputada libertaria justificó sus dichos y ratificó lo mencionado. “Es una enfermedad mental, dije. A juzgar por lo que me escriben y por las barbaridades que me ponen sí, lo sostengo”, manifestó.

Y en un intento de matizar sus declaraciones, aclaró: “Después puede haber distintos niveles de kirchnerismo, porque hay gente más educada”.

Por fuera de la disputa con el kirchnerismo, la diputada de LLA supo quedar envuelta en varias polémicas luego que salieran a la luz opiniones en las redes sociales y posteos con mensajes discriminatorios en los que hablaba de “negros”,“villeros”y “planeros”.