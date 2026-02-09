La defensa en EE.UU. de Fred Machado confirmó que negocia un acuerdo de culpabilidad y le pidió 90 días más a la Justicia

Horas antes de que venciera el plazo para que Federico “Fred” Machado definiera si reafirmaba su inocencia ante la Justicia de Estados Unidos, la defensa confirmó ante los tribunales federales de Texas que mantiene “negociaciones sustanciales” con la Fiscalía con el objetivo de llegar a un acuerdo. ¿El objetivo? Que Machado se declare culpable a cambio de una reducción de su condena.

Las gestiones en curso buscan evitar que el proceso judicial en curso derive en la sustanciación de un juicio oral con la participación de un jurado, de resultado incierto. En una presentación de cinco páginas, la defensa detalló ante el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant, que las partes continúan dialogando para cerrar un acuerdo que evite el litigio.

Identificado en el expediente criminal 4:20-cr-00212-ALM-BD-4 como el acusado número cuatro, Machado enfrenta cargos por conspiración para el narcotráfico, lavado de activos y fraude. Aunque el cronograma original imponía definiciones inminentes, la defensa solicitó —con el consentimiento de la Fiscalía— extender los plazos por 90 días adicionales.

“Las partes han estado involucradas en negociaciones sustanciales de acuerdo de culpabilidad y continúan en conversaciones para determinar si este caso puede resolverse sin necesidad de una extensa litigación previa ni de un juicio”, detallaron los abogados Jamie Hoxie Solano y Christopher Clore ante el juez Mazzant.

Machado tenía hasta el viernes pasado para comunicarle al juez Mazzant si reafirmaba su inocencia, pero de común acuerdo con la Fiscalía requirió una extensión del plazo por al menos 90 días más, dada la complejidad del caso y la cantidad de evidencias que debe analizar. El material en formato electrónico es tan voluminoso, según indicó la defensa, que en formato físico superaría “toda la colección impresa de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos”.

La presentación de la defensa se registró horas antes de que se desclasificaran documentos y archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que expusieron los vínculos fluidos y reiterados de Machado con el entorno de Jeffrey Epstein, el financista condenado en Estados Unidos por crímenes sexuales.

Machado intentó venderle a Epstein un jet Gulfstream por más de US$ 10 millones en 2015 para incorporarlo a la flota de aviones de lujo con la que el magnate neoyorkino se movía por el mundo y llevaba invitados a sus fiestas oscuras en la isla privada que poseía en el Caribe, según surge de documentos que detectó LA NACION en el material desclasificado.

El mail enviado a Jeffrey Epstein en el que le hablan de un avión que vende Fred Machado

El material también abarca tres contratos que involucran a Machado y que estaban entre la documentación secuestrada por el FBI en la casa de Epstein. Se trata de los papeles legales de un préstamo de US$ 800.000 dólares que tomó el argentino en 2016 para comprar un avión Hawker 800XP, sin que surja con claridad porque el financista neoyorkino tenía esa documentación en sus manos.

El Hawker 800 que compró Machado y por el que pidió un préstamo cuyos papeles aparecieron en poder de Epstein

La garantía firmada por Fred Machado que aparece en las filtraciones de Epstein

Ante el juez Mazzant de Texas, en tanto, la defensa de Machado no hizo alusión alguna a Epstein o las nuevas revelaciones, pero sí solicitó un plazo adicional de 90 días para resolver los pasos a seguir con la Fiscalía, con la que mantiene “negociaciones” concretas y avanzadas para sellar un eventual acuerdo de culpabilidad.

Según consta en las pruebas que ya presentó la Fiscalía en Texas, Machado habría integrado una organización criminal transnacional dedicada al contrabando de cocaína y habría facilitado aeronaves para operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También habría recurrido a empresas y operaciones vinculadas a la aviación para blanquear fondos provenientes del narcotráfico y participado en un esquema fraudulento tipo Ponzi o estafa en la venta de aviones para captar inversiones falsas.

De acuerdo a esas mismas evidencias que la Fiscalía presentó en su contra ante los tribunales federales de Texas, Machado también transfirió al menos US$200.000 a José Luis Espert durante 2020, a través del Bank of America, entidad bancaria que consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal junto a la matrícula del avión de Machado que el economista y dirigente utilizaba en Argentina: N28FM.

La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental, que los abogados de Machado pidieron más tiempo para analizar.

La revelación de esa transferencia forzó a Espert a renunciar a su candidatura a primer diputado por Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones de octubre pasado.

En el expediente que tramita en Texas, identificado como “USA v. Mercer-Erwin et al”, se describe cómo Machado y otros acusados –entre ellos, su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión- habrían utilizado un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar dinero de dudoso origen, aprovechando la opacidad en la compraventa de jets y helicópteros.