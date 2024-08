Karina Milei fue a ver el show de la cantante Daniela, exnovia de su hermano y bailó en el palco

Escuchar

Siempre que aparece en los medios, la cantante Daniela Mori, o Daniela, como es conocida, habla en buenos términos del presidente Javier Milei, quien fue su pareja. Incluso dice que terminaron amigos tras cortar la relación amorosa. Anoche la cantante recibió una visita especial en una de sus funciones en el teatro: la llegada no solo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sino también de la madre y el padre presidenciales, Norberto y Alicia.

La familia Milei arribó junta al Teatro Lola Membrives, donde Daniela protagoniza la comedia musical Rock Of Ages, pero sin la presencia del Presidente, que ahora está de novio con la exvedette Yuyito González.

La cantante esperó a su antes familia política en la puerta, para fundirse en un fuerte abrazo sobre todo con Karina. Primero pasó Roberto, después Alicia y por último la secretaria general, que estuvo por un rato tomada a Daniela.

Cuando el show estaba por culminar, la cantante se hizo un momento para saludarlos y dedicarles unas palabras. De pie sobre el escenario y junto al elenco, Daniela dijo: “Quiero agradecerle, la voy a tener que nombrar, a mi familia postiza. A Karina Milei, a Alicia y a Beto. Gracias, mi familia postiza, familia de corazón”. Ellos la saludaron desde el palco donde estaban ubicados, mientras algunos espectadores aplaudían.

Pero no fue solo eso. Luego, a la secretaria general se la vio bailar y cantar el hit más conocido de Daniela, Amor Sincero. “Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres”, entonó la funcionaria nacional mientras hacía palmas y movía su cuerpo. “Endúlzame que soy café y cántame que soy canción, dibújate sobre mi piel que tengo el cuerpo de papel. Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor y llévame a tu pelo en una pompa de jabón”, siguió, después, con una sonrisa.

En la última entrevista que dio a LA NACION antes de estrenar Rock of Ages, Daniela dijo que tiene un “muy buen recuerdo” de Javier Milei. “Quedamos amigos... Hablamos en el verano, en enero o febrero. Fue un encuentro de mucha alegría, lo felicité, me dijo que tenía razón y que los sueños se cumplen. Porque cuando estábamos juntos hablábamos mucho de eso. Le dije que lo quería mucho y él a mí. Sentimos que fuimos novios en la adolescencia y nos volvimos a encontrar. Quedó mucho cariño. Me dijo que sentía que había sido su primera novia y a mí me pasa lo mismo. Con él me vinculé de una manera muy sana”, reveló.

En una de sus últimas apariciones públicas de este mes, el pasado 13 de agosto, el presidente se mostró con Yuyito González en el exCCK y se dieron un beso en la boca adelante de todos los presentes. Un día después, la conductora contó en su programa que estaban de novios. Antes el Presidente tuvo una corta relación con la imitadora Fátima Florez, que sin embargo estuvo presente en la asunción presidencial.

LA NACION