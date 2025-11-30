Karina Milei lanzó desde Mar del Plata el primer pedido oficialista para “ir por la reelección” del Presidente en 2027

MAR DEL PLATA.- Puertas adentro del Hotel NH Provincial y durante casi seis horas, con Karina Milei a la cabeza de los referentes libertarios presentes, a más de 600 legisladores, concejales y consejeros escolares electos por esta fuerza se les bajaron lineamientos políticos para que en 2027 Buenos Aires y más provincias “tengan un gobierno violeta” y, por sobre todo, se pueda asegurar la continuidad de La Libertad Avanza por otros cuatro años en la administración nacional. “Hay que ir por la reelección de Javier Milei”, reclamó y recibió una ovación.

Junto al titular de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, y al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, la hermana del jefe de Estado tuvo un enfático agradecimiento a la militancia y dirigencia bonaerense por el muy buen resultado logrado en los últimos comicios para ser la fuerza más votada en esta provincia, les reclamó compromiso con la causa partidaria y los alentó a trabajar todavía más para que este gobierno nacional extienda su horizonte otros cuatro años para continuar con los cambios que ya puso en marcha.

El encuentro se realizó en un salón con vista al mar y durante un domingo que arrancó soleado y con gente en la playa y terminó fresco y con un cerrado aplauso para celebrar el último y muy buen rendimiento electoral de La Libertad Avanza.

No hubo acceso a la prensa para este programa de actividades que se presentó como una oportunidad para que quienes asumirán sus bancas y cargos el próximo 10 de diciembre tengan una misma base de conocimientos sobre formas, funcionamiento y rumbo de la fuerza libertaria en todos los niveles de gobierno.

Sebastián Pareja y Karina Milei X @SPareja_

Casi en formato de talleres, al inicio de la jornada en dos grupos y luego y durante el resto de la agenda con todos los participantes en una misma sala, distintos dirigentes apuntalaron bases sobre técnica legislativa, liderazgo, comunicación, reforma electoral, organización territorial y presupuesto público y política fiscal.

En conjunto, con distintas figuras en el escenario para plantear los proyectos a plasmar, se intentó establecer una agenda de prioridades en los distintos niveles de gobierno. Y trabajar en unidad para fortalecer las iniciativas que se debatirán de aquí en más en legislaturas y concejos deliberantes, según el caso.

Por allí anduvieron algunas otras figuras del oficialismo como la diputada nacional Lilia Lemoine, la senadora provincial Florencia Arietto y el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. También pasó por allí, aunque es figura del PRO pero fue aliado y ganado en la 5ta Sección en la última elección, el intendente local Guillermo Montenegro. Llegó a la hora del almuerzo y se quedó a compartir los últimos paneles y los discursos finales.

Ese cierre estuvo a cargo de las tres figuras fuertes: Karina Milei y los Menem. Estos últimos, según pudo confirmar LA NACION, fueron los más entusiastas en resaltar la proeza lograda en la provincia de Buenos Aires y la oportunidad que, tras el triunfo en esta última cita legislativa, se abre para llegar en dos años al gobierno que hoy conduce Axel Kicillof. Fue el presidente de la Cámara baja el que también advirtió las dificultades vividas este último año en el debate de proyectos y la oportunidad que se abre ahora, con nueva composición y presencia de LLA en los cuerpos legislativos nacionales.

Aunque con menos fortaleza que antes, las Fuerzas del Cielo estuvieron en Mar del Plata X @davidurbani1

La secretaria general de Presidencia y también líder de la LLA fue un paso más allá. Se ocupó de remarcar que el trabajo que se hizo y queda por delante reclama mayor esfuerzo para que la gestión libertaria pueda tener continuidad por lo menos hasta 2031. “Fue muy clara en pedir por la reelección de su hermano”, confió uno de los referentes del partido a LA NACION.

Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia, aclaró que lo que se pide a los futuros representantes de la fuerza en cuerpos legislativos “es conducta”. “Tenemos una responsabilidad muy grande y eso es que se lo pidió en cada proyecto, que todo se converse con el partido”, dijo a la salida del acto, una vez que Karina Milei y los Menem se fueron en una camioneta negra, camino al aeropuerto local.

“El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo. Desde cada banca, en cada provincia y recinto del país, vamos a desembarcar con la fuerza necesaria para impulsar las reformas que van a hacer grande Argentina nuevamente”, publicaron en la cuenta en redes sociales de LLA apenas concluido este seminario.

También en la provincia

Alejandro Carrancio, diputado nacional electo y uno de los anfitriones desde su condición de figura política marplatense, coincidió con el planteo que se hizo allí de trabajar en conjunto, en sintonía con el gobierno nacional y el apoyo partidario. “Hay muchos proyectos y muy importantes por los que vamos a tener que trabajar y mucho a partir del próximo 10 de diciembre”, advirtió.

Carrancio dijo que ahora la tarea por delante es “conseguir los consensos para que un lugar que venía siendo adverso para la LLA por una cuestión numérica” y se entusiasmó con que, tras la elección y con nuevas composiciones de legislaturas “vamos a poder avanzar mejor en las reformas que el Presidente necesita” y anticipó una “etapa de consolidación” de la fuerza libertaria “también como opción de poder en esta provincia”.