Karina Milei le abrió el camino a Patricia Bullrich en la Capital y dijo que no piensa acordar con Pro

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le abrió el camino a Patricia Bullrich para que se convierta en candidata a jefa de gobierno porteño de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de 2027.

Ayer, la funcionaria más influyente del Gobierno, que maneja la lapicera en el partido del oficialismo nacional, selló la tregua con Bullrich con un gesto simbólico. Frente a las complicaciones judiciales que sufre Manuel Adorni, jefe de Gabinete, por las denuncias sobre su patrimonio y viajes, la hermana del Presidente se mostró junto a la exministra de Seguridad y sus laderos en la Capital durante una reunión en la sede partidaria de LLA en el distrito porteño.

El encuentro se produjo un rato antes de que se reuniera la mesa política del Gobierno en el despacho de Adorni en la Casa Rosada. Pero recién anoche los libertarios y bullrichistas salieron a difundir las imágenes del cónclave. Apelaron al MAGA, el acrónimo que en inglés significa “hagamos América grande otra vez”, para ratificar que apuestan a desbancar a Pro, la fuerza que lidera Mauricio Macri, el principal aliado parlamentario de Milei, de su histórico bastión de poder. “Hagamos CABA grande otra vez”, subrayó LLA en su comunicado oficial.

Un grupo de legisladores por la Ciudad se reunió con Karina Milei

Mujer de pocas palabras, Karina Milei llevó un mensaje claro a su tropa. Les pidió que no se dejen llevar por los trascendidos sobre una eventual negociación con Pro para ungir a Jorge Macri como el postulante de los libertarios en la Capital, en el marco de un acuerdo a nivel nacional con el expresidente. Reiteró que pretender gobernar la ciudad en 2027 y que no contempla pactar con los Macri en su terruño.

HAGAMOS CABA GRANDE OTRA VEZ

El presidente @JMilei es el que más hizo por los porteños.



Por eso, los legisladores, diputados y senadores de la Ciudad nos reunimos con @KarinaMileiOk para impulsar reformas claves para los porteños.



Somos el bloque más reformista de la historia! pic.twitter.com/ZXvMOaz9ZU — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) April 18, 2026

Karina Milei se sumó a último momento a la cumbre de legisladores porteños que habían organizado Pilar Ramírez, su alter ego en la Ciudad, y Juan Pablo Arenaza, uno de los colaboradores de confianza de Bullrich. “No es un gesto ni una señal. La idea es que todos los diputados y senadores de la Capital trabajemos de forma coordinada”, matizan desde la Casa Rosada. Fuentes oficiales admiten que Bullrich sería “una excelente candidata” en la ciudad, pero que también pueden surgir otros aspirantes. “De Adorni no se habló”, coincidieron varios de los asistentes al mitin. Esta semana, Guillermo Francos, exjefe de Gabinete, confirmó que piensa en mostrarse como una opción electoral no solo en la provincia, sino también en la ciudad. Pero los karinos le bajan el pulgar por ahora. “Se cortó solo y no milita en la Capital”, señalan.

El operativo de reconciliación con Bullrich se puso en marcha después de que la hermana del Presidente, como consignó LA NACION el domingo último, optara por desactivar la ofensiva para desgastar a la exministra después de escalara el caso Adorni. El fuego amigo había comenzado pocos después de que se aprobara la reforma laboral en el Senado, una instancia decisiva para la Casa Rosada en la que Bullrich asumió un rol protagónico.

“De golpe, vino el deshielo”, bromearon allegados a la senadora, quien estaba molesta por los intentos solapados para erosionar su figura. Por un lado, alentaron al jefe de Gabinete a subirse al ring porteño. Y, por otro, bloquearon la llegada de Diego Valenzuela al ministerio de Seguridad que ahora comanda Alejandra Monteoliva. El punto de quiebre se produjo cuando irrumpió el caso Adorni. Golpeado en las encuestas por las revelaciones en torno a sus propiedades y viajes, el exvocero quedó relegado en la competencia porteña.

Bullrich se movió rápido para desactivar la interna. Habló con Karina Milei y le hizo saber que no tenía ningún interés en posicionarse para la pelea porteña y que su prioridad era empujar la reelección del Presidente. En definitiva, la exministra considera que la Capital podría ser una prenda de negociación con Pro para garantizarse que Macri respalde a Milei en los comicios nacionales. Internamente, está alineada con la postura de Luis Caputo y Santiago Caputo, quienes sugieren anticipar los acuerdos con gobernadores aliados para generar confianza en los mercados, disipar el riesgo político y vigorizar el plan económico. En cambio, Karina Milei y los Menem quieren pintar de violeta todo el país. Preferirían priorizar a los puros y tomar el poder en distritos clave.

Durante el encuentro de ayer que se realizó en la sede de LLA en Avenida de Mayo, Karina Milei remarcó que el gran objetivo es que su hermano acceda a un segundo mandato. No descartó alianzas en algunas provincias con gobernadores cercanos a LLA, pero dijo que en el caso de la Ciudad competirán solos.

La novedad se conoce mientras Mauricio Macri inicia su gira federal para revitalizar a Pro y llegar más fortalecido a la discusión con Milei en 2027. En tanto, el jefe de gobierno porteño viene ensayando gestos amistosos para congraciarse con la Casa Rosada. Por caso, evitó criticar a Adorni o fue generoso a la hora del reparto de autoridades para las comisiones en la Legislatura. El macrismo había dejado trascender que imaginaba una competencia con los libertarios en las PASO. Otras opciones eran reconstruir JxC y repatriar a Horacio Rodríguez Larreta. Es el sueño de Daniel Angelici: una interna entre Jorge Macri, Larreta y Martín Lousteau. Pero parece muy difícil, ya que el vínculo entre exjefe porteño y Mauricio Macri quedó roto tras la última charla en 2025.

Si bien Karina Milei no confirmó que la exministra de Seguridad se encamina a ser la principal candidata, los bullrichistas sienten que los habilitaron para arrancar una suerte de campaña en el pago chico de los Macri. En los próximos días hará una recorrida para retomar el contacto con los vecinos. También tiene previsto un viaje a Chile para verse con el alcalde de la capital del país vecino. Las gestualidades se interrumpirán cuando comience el Mundial de fútbol, en junio.

Bullrich camina con pies de plomo. Después de los cortocircuitos con el karinismo, no piensa anticiparse. Tiene claro que defenderá su capital político en la ciudad de Buenos Aires, pero mantendrá la guardia alta. La desconfianza también está latente en el equipo de la exministra. Sospechan que podrían volver a atacarla cuando el Gobierno se vuelva a sentir fortalecido.

Saben que Bullrich tiene dos alternativas electorales en LLA: acompañar a Milei en la fórmula o ser candidata a jefa de gobierno. Ayer, la exministra asistió acompañada por el diputado nacional Damián Arabia y Arenaza, legislador porteño, dos integrantes de su círculo íntimo. “Ahora vamos despacio; no la van a usar”, deslizan cerca de la senadora.