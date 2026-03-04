Karina Milei proyecta su poder en los tribunales: la puerta para nombrar jueces y un nuevo operador

La llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia agiganta la influencia de Karina Milei en el diseño de una justicia federal con sello propio, pues su nuevo funcionario podrá elegir 3 de cada 10 jueces, extender su poder en el Consejo de la Magistratura y en el organismo que controla a las empresas y bancos por el lavado de dinero.

Mahiques decidirá sobre la designación de 200 jueces y fiscales nacionales y federales, que es la cantidad de vacantes disponibles.

Karina Milei y Santiago Viola

El Consejo de la Magistratura ya puso en marcha tres concursos, hay tres candidatos para cada cargo, y esos nombres están en el Poder Ejecutivo para elegir uno y enviar sus antecedentes al Senado.

Antes de irse, Mariano Cúneo Libarona dejó una lista de candidatos posibles, con una columna al lado de cada nombre dedicada a los comentarios.

Por ejemplo, los términos de la negociación con senadores y gobernadores para conseguir una mayoría simple y convertirlos en magistrados.

Sebastián Amerio, el viceministro que había llegado de la mano de Santiago Caputo y ahora cayó en desgracia, también hizo sus aportes. Ahora esa lista pasará por una nueva revisión.

Los avances aparecen como urgentes, pues las vacantes llegan al 37%, lo que coloca a la justicia al borde de la inactividad.

El Gobierno prometió a la Corte Suprema que, esta vez, iba a mandar los pliegos al Senado, una medida que retrasó los últimos dos años.

Además de estos nombres, con Mahiques se incrementará el poder del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, el organismo para remover y nombrar nuevos jueces.

El Consejo de la Magistratura tiene un representante del Poder Ejecutivo entre sus 20 integrantes.

Hasta ahora era el viceministro Amerio, pero con su salida será Santiago Viola, de confianza de Karina Milei. Amerio se enteró en vivo que sacaban del cargo en plena sesión del Consejo de la Magistratura.

Presidía la Comisión de Administración y Financiera y, al confirmar que se quedaba sin trabajo, pidió permiso, confuso, se levantó y se fue. Las imágenes quedaron grabadas en la transmisión por Zoom de la sesión. Nadie le avisó.

Viola, hijo de la abogada Claudia Balbín, cercana a la jueza María Servini, fue abogado de Lázaro Báez.

Santiago Viola fue procesado en 2019 por instigar el falso testimonio de dos testigos que dijeron que el juez Sebastián Casanello había estado en la quinta de Olivos con Cristina Kirchner. Esos testigos fueron condenados y reconocieron que mintieron.

Viola fue sobreseído, a pesar de que se detectaron llamadas entre los testigos y el abogado. En ese sobreseimiento no habrían sido ajenas las gestiones de Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación y padre del flamante ministro.

El Consejo de la Magistratura, con 20 integrantes, tiene hoy preminencia del bloque de los jueces, aunque hay una fragmentación que se corresponde con la representación parlamentaria que tenía Milei antes de las elecciones de octubre.

Sin embargo, este año se renovarán autoridades en el Consejo de la Magistratura en los estamentos de abogados y de legisladores. Los senadores Eduardo Vischi y Luis Juez, que votan cerca del gobierno, no cambiarían.

Por eso es probable que a Viola se le sume otro consejero oficialista de la Cámara de Diputados y hay que ver cómo se dirime la lucha en el Colegio de la Abogacía para saber quiénes son los candidatos a consejeros por ese estamento.

El “Tano” Daniel Angelici ya avisó que iba a jugar con candidatos propios, para ahondar en la justicia nacional una influencia que ya tiene en la justicia porteña. Mahiques, ministro, abrevó en sus orígenes en las orillas de Angelici, aunque ahora es un funcionario con juego propio.

A esto se le suma la influencia sobre el estamento de los académicos, pues Angelici renovó su alianza con Emiliano Yacobitti en la UCR porteña y, porque no, en la Magistratura.

La influencia del nuevo ministro se proyecta más allá, pues de su área depende la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo del Poder Ejecutivo, aunque autónomo en los papeles, que se dedica a la inteligencia financiera.

Controla a todos los bancos y empresas por lavado de dinero y cuenta con una red internacional de información financiera que puede poner en problemas a los más poderosos.

Hasta ahora, el gobierno de Javier Milei no tenía un representante con capacidad para operar en Comodoro Py y entrar a los despachos de los jueces sin golpear la puerta.

Cúneo Libarona, claro, era conocido por todos. Tenía una afable relación, pero no dejaban de verlo como un abogado que litigó en esos juzgados.

Mahiques hijo, un apasionado hincha de San Lorenzo, en cambio, es esa persona que puede hablar de igual a igual en Comodoro Py. Es un stopper para los problemas judiciales que empezaron a salpicar al Gobierno, porque conoce el procedimiento, a sus interlocutores y habla su mismo idioma, el de su casa donde se crió de chiquito.

Encumbrados camaristas federales abandonaban tribunales para verlo y hacían fila en la antesala de su despacho de fiscal general de la Ciudad, donde no falta una camiseta del Ciclón, en avenida Córdoba y Esmeralda.

Con la Corte tiene una muy buena relación. Es un vínculo que con algunos jueces cultiva desde su paso por el Consejo de la Magistratura, donde lo recuerdan como un “gentleman”

Juan Bautista Mahiques, que trabajó en el juzgado de Ariel Lijo, al igual que Viola, también tiene buen vínculo con colaboradores cercanos al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

Con la llegada de Mahiques en Comodoro Py 2002 todos miraban y trataban de adivinar el futuro: las investigaciones por la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en manos del juez federal Ariel Lijo, y el caso por el lanzamiento de la criptomoneda $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Como decían hoy en los tribunales, con la llegada de Mahiques se abre un paquete nuevo donde Karina Milei tiene la influencia, con una idea diferente de todo lo que venía haciendo el Gobierno con el Poder Judicial.