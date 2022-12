Katopodis llamó a movilizarse el martes por Cristina Kirchner porque “lo que puede pasar es grave”

escuchar

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo hoy que el Frente de Todos (FdT) está “expectante” ante el veredicto que se dará a conocer el martes en el cierre del juicio oral por la causa Vialidad, donde podría ser condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En declaraciones a El Destape Radio dijo que evalúan la posibilidad de “expresarse en las calles, porque lo que puede pasar es grave”, en el caso de que efectivamente haya una condena a la vicepresidenta.

“Estamos expectantes de la sentencia . Esta claro que tenemos que tener la decisión de expresarnos en las calles porque lo que puede pasar esta semana es grave. Está en juego cuánto se puede avanzar sobre nuestra gente”, advirtió el ministro

Según su interpretación, Katopodis entiende que se intenta “reescribir la historia y eliminar al peronismo” para de ese modo después “avanzar sobre la gente”. “Entramos en un mes muy delicado por lo que va a pasar con la sentencia. Ellos tienen una receta vieja: reescribir la Historia y eliminar al peronismo. Necesitan que esto se termine rápido, no van a tolerar que la economía siga creciendo y se siga recuperando el salario. Lo que está en juego va más allá de un proceso judicial, es cuánto pueden avanzar sobre nuestra gente”, remarcó.

Para el ministro, Cristina Kirchner es “la única ciudadana argentina que tiene que probar su inocencia”, y agregó que “no la juzgan por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien”. De este modo se refirió al veredicto que se conocerá el martes, en donde la vicepresidenta está acusada por las delitos de asociación ilícita y fraude al Estado, por supuestamente haber beneficiado con contratos en Santa Cruz el empresario Lázaro Báez.

Katopodis también fue muy crítico con la oposición, a la que acusó de intentar “romper el acuerdo básico de la democracia que es respetar al que gana”.

“Nos subestimaron, empujaron una devaluación, intentaron dividirnos pero no lo lograron, y ahora encuentran un peronismo competitivo y con muchas posibilidades para 2023″, dijo el funcionario y agregó: “Como no pueden hablar de lo que hicieron cuando gobernaron porque lo hicieron muy mal, entonces no les queda otra que ser muy agresivos y muy intolerantes”.

