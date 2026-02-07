Kicillof acordó con el kirchnerismo, presidirá el PJ Bonaerense y pidió por Cristina

LA PLATA.- Finalmente, el gobernador Axel Kicillof aceptó presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, luego de llegar a un acuerdo con La Cámpora para evitar un enfrentamiento interno.

Luego de la negociación con el sector que lidera Máximo Kirchner, el acuerdo cerrado incluye un renglón clave: el reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.

“El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ratifica su repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner enmarcada en un clima de creciente autoritarismo, persecución política y ataque sistemático a las instituciones de la democracia”, se acordó decir en un comunicado donde se anunciaron las nuevas autoridades.

Axel Kicillof

“El peronismo bonaerense reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la Constitución y las garantías del pueblo y seguirá denunciando esta condena injusta como parte de una ofensiva más amplia contra todo el sistema democrático argentino”, agrega el texto.

El acuerdo incluye llevar a la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidenta primera y al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidente segundo.

Kicillof, de campaña por Lomas de Zamora, junto a Magario y Otermín

En el nuevo esquema de poder, el kircherismo se quedó con espacios claves: Leonardo Nardini, por ejemplo, será el presidente de la Junta Electoral partidaria, un órgano estratégico a la hora de resolver candidaturas.

En tanto, Máximo Kirchner será el nuevo presidente del Congreso en reemplazo de Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

Axel Kicillof y Fernando Espinoza

La fórmula para evitar una ruptura incluye además a Mariano Cascallares como secretario general del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown

En las últimas horas se terminó de cerrar la negociación entre los enviados de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, bajo la supervisión de Cristina Kirchner.

Hasta el sábado, no hubo diálogo directo entre los principales protagonistas, una muestra de que el acuerdo no eliminó los enconos.

Al filo del vencimiento del plazo para la presentación de listas, los negociadores discutían quiénes ocuparán las sillas del consejo, que tiene tres ramas por cada una de las ocho secciones: gremial, mujeres y juventud.

A este armado están abocados la vicegobernadora Magario, junto al ministro de Infraestructura y Servicio bonaerense, Gabriel Katopodis, y el diputado provincial Cascallares como enviados de Kicillof.

Por el otro lado aparecen Otermín más los diputados Alejandro Dichiara y Facundo Tignanelli, representantes de los Kirchner.

Es un rompecabezas que se arma en cada una de las ocho secciones electorales para definir listas conjuntas en la mayoría de los distritos.

“Convocamos a todos y todas los afiliados a cada compañero y compañera, a poner delante lo que nos une y a cuidar la herramienta política que representa el peronismo y a trabajar en conjunto en la construcción de una alternativa, que tenga como toda bandera la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”, se lee en el comunicado donde se informa sobre la presidencia que sumirá Kicillof.

No se mencionó, expresamente, las aspiraciones de Kicillof a ser candidato a presidente en ese documento ni su movimiento político.