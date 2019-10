Kicillof le contestó a Macri por las "narcocapacitaciones en las escuelas"

Los candidatos a gobernador y diputado en la localidad bonaerense dos semanas antes de la elección

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos (FDT), Axel Kicillof, encabezó un acto junto al postulante a diputado nacional por la misma fuerza, Sergio Massa, dos semanas antes de las elecciones generales del domingo 27. Ambos le contestaron al presidente Mauricio Macri, quien dijo anoche en el debate que Kicillof hará "narco-capacitaciones en las escuelas".

El acto se celebró en la localidad bonaerense de Junín y tuvo varias referencias al debate presidencial que se celebró ayer. "Ayer, mientras había alguien mostrándole a los argentinos cómo poner de pie a la Argentina, había alguien que desnudaba las mentiras de este presidente, que se va. Había un presidente candidato haciendo campaña sucia, difamando a nuestro candidato a gobernador", dijo Massa desde un escenario, en respuesta a los dichos de Macri.

"Ayer vivimos otro capitulo de la desorientación que mostraron el Presidente y la Gobernadora después de la elección de agosto. Se ve que todavía no han conseguido digerir ni comprender lo que dijo el pueblo de la provincia de Buenos Aires", dijo Kicillof, cuando habló a continuación de Massa.

"Claramente, en las urnas le dijo basta de agresión, basta de persecución política y campaña sucia. Creo que ahí está la clave de cuál es nuestra tarea y cuál es la necesidad que ha expresado nuestro pueblo", dijo.

"Escuche, Presidente, lo que pidieron las urnas es más gestión y menos marketing. Más compromiso y menos negocio", agregó enérgicamente. "No es sólo que Macri y Vidal pierden, sino que la dirigencia del campo popular, encontraron la unidad que se llama Frente de Todos y que contiene a todos".

"Es muy penoso ver un gobierno entero y a los medios haciendo cualquier cosa por un voto, nosotros no vamos a hacer cualquier cosa ni prometer mentiras ni inventar acusaciones ni perseguir a nadie, venimos a proponer una vida mejor", agregó.

"No vamos a recurrir a una campaña sucia. Provocan para que estemos a la defensiva y perdamos el tiempo y cada uno con el que hablamos se distraiga y venga con esas cosas. Quedan dos semanas, se nos juega el futuro, no podemos dejar que nos saquen la concentración", dijo.

"Que no nos distraigan y menos todavía que nos pongan a nosotros del lado de la violencia, la descalificación y la agresión, son provocaciones, no vamos a contestar provocaciones, vamos a dar propuestas y abrazos y sumar absolutamente a todos a este frente que no viene contra alguien", añadió.

"Me llamaba la atención que hablara de educación un presidente de un gobierno que cerró 226 establecimientos educativos, que dijo que la educación pública es un lugar donde te caías. Como dijo la gobernadora, que los jóvenes no llegan a la universidad. Le pido a la gobernadora que no confunda sus dogmas e ideología, con la realidad", agregó.