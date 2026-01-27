Kicillof negocia listas conjuntas en el PJ, aunque en paralelo ordena a su tropa armar en el territorio

LA PLATA.- En tiempo de descuento para la presentación de listas de cara a la renovación de autoridades en el Partido Justicialista bonaerense, el gobernador Axel Kicillof visitó hoy a un aliado estratégico en el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MdF): Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y aspirante a suceder al gobernador en 2027.

Mientras siguen las conversaciones para integrar una lista conjunta en el PJ, el MdF agita a la militancia para mostrar músculo a la interna y preparase para el caso que finalmente no haya acuerdo. La lista conjunta parece, por el momento, como la única manera de destrabar otras internas que amenazan la gobernabilidad de Kicillof, por ejemplo en el Senado de la provincia.

La presidenta del Senado, Verónica Magario, es justamente la candidata de Kicillof para presidir el PJ bonaerense, pero suscita rechazo entre el kirchnerismo. De modo que las partes arriman otros nombres de intendentes, en busca de consenso para la sucesión de Máximo Kirchner, a quien buscan desplazar de la conducción del partido.

Ferraresi está enemistado con Kirchner y con los aliados territoriales del diputado nacional, como Mayra Mendoza, por el control de los concejos deliberantes de Avellaneda y Quilmes. El alcalde que visitó Kicillof es hombre de consulta del mandatario, que busca moldear con su espacio los movimientos previos a un acuerdo partidario. O una ruptura definitiva.

Kicillof y Ferraresi en Avellaneda

El kirchnerismo, que sabe que la continuidad de Máximo no es una opción para Kicillof, propone reemplazarlo por Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora y expresidente de la Cámara de Diputados, que ayer se mostró con Andrés Larroque, armador de Kicillof.

La visita del ministro de Desarrollo de la Comunidad de Lomas de Zamora puede ser entendida como un guiño en la búsqueda de unidad, dado que Otermin tiene diálogo directo con Máximo Kirchner. Y Kicillof podría buscar consenso entre sus alcaldes.

Contra Milei

En el acto de hoy, Kicillof criticó al presidente Javier Milei. “Mientras abandona sus responsabilidades y ajusta a los que menos tienen, nosotros vamos a seguir trabajando para que haya más educación, salud, obra pública y trabajo”, enfatizó.

“Estas vacaciones están siendo muy difíciles en Argentina. Está pasando lo que está pasando en la economía: la caída de la demanda, del ingreso, hace que el empresario pyme, que le vende al mercado interno, a los argentinos y argentinas no puede vender. Está todo parado”, fustigó Kicillof.

“Uno mira y lo que ve es una situación muy complicada. Esta es la Argentina de Milei: una Argentina para los de afuera. Y para pocos. Falta alguien. El pueblo argentino, el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof. Y agregó: “Ya es clara la dirección que tiene este gobierno. Nosotros creemos en la justicia social”.

La entrega de escrituras de viviendas en Avellaneda

Ferraresi destacó por su parte el trabajo del Gobernador luego de que entregara 700 escrituras acompañado también por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, hombre de confianza de Cristina Kirchner. Kicillof no desplazó a los representantes del kirchnerismo de su gabinete.

Según pudo saber LA NACION, hay otros intendentes también en la lista de posibles garantes de una precaria unidad, entre ellos Mariel Fernández, alcalde de Moreno; Julio Alak, jefe comunal de La Plata; y el exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo.

A su vez, Ferraresi es uno de los principales impulsores de la proyección nacional de Kicillof. El gobernador envió a sus ministros a armar reuniones seccionales en paralelo a la negociación por la presidencia del PJ, que se terminará de aclarar el 8 de febrero, cuando vencerá el plazo para la presentación de listas.