Kicillof y De Pedro construyen para la estrategia electoral de Cristina y crece el interrogante sobre Massa

La feligresía K que no se resignaba a que Cristina Kirchner estuviera ausente en la boleta ahora le reclama a la vice que les marque el rumbo y que digite la estrategia electoral del oficialismo. La exmandataria no pretende perder la centralidad: publicó su carta en el mismísimo momento que culminaba el Congreso del PJ. Y reaparecerá en televisión el jueves en el programa Duro de Domar (C5N). Desde septiembre de 2017 -que culminó un raid mediático con una entrevista a Chiche Gelblung en Crónica TV- que la exmandataria no habla en la pantalla chica local.

Luego de que Cristina clausurara la posibilidad de jugar en los comicios, los reflectores se posaron sobre los laderos de la vice que vienen construyendo electoralmente para ella: Axel Kicillof y Eduardo “Wado” De Pedro. También acrecentaron el interrogante sobre el lugar que tendrá Sergio Massa en la estrategia de la expresidenta. El líder del Frente Renovador sigue siendo un firme socio político del kirchnerismo. Pero la altísima inflación puso en tensión su candidatura, que hasta algún tiempo parecía natural. En su misiva, además, la vice dio a entender que buscará que el kirchnerismo tenga continuidad sin ella.

Kicillof, el que más mide

Kicillof camina por su reelección con el objetivo de intentar asegurar a la provincia de Buenos Aires para el kirchnerismo. Todo el peronismo de la provincia está organizado bajo la premisa de que el gobernador buscará renovar. Pero, factor sorpresa mediante, nadie descarta de plano que a último momento escale como candidato presidencial. Su jefe de Asesores y hombre de confianza, Carlos Bianco, dijo a Página 12 en las últimas horas que Kicillof “hará lo que decida el proyecto y lo que decida Cristina”. Y agregó: “Junta votos en la provincia para sostener el proyecto en la provincia y para aumentar el caudal de votos a nivel nacional”.

Una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) -conducido por Alfredo Serrano Mancilla- que circuló con fuerza en el oficialismo en las últimas semanas marca que, dentro del votante del Frente de Todos, Kicillof más que duplica en intención de voto a De Pedro o Massa en la categoría presidente.

La opción de subir al primer paño de la boleta a Kicillof era fogoneada hasta hace un tiempo por Máximo Kirchner, que cuestionaba que el gobernador bonaerense se haya lanzado por un segundo mandato cuando tenía que estar a disposición de la estrategia del espacio.

En La Plata, no obstante, repiten, una y otra vez, que el mandatario provincial no está “atrincherado” en su cargo. “Axel no está encaprichado ni resistiendo. Si el espacio considera que tiene que ser candidato a presidente, lo va a hacer. Pero trabaja por la reelección porque está gobernando la provincia y tiene que consolidar y asegurar la provincia”, señalan cerca de Kicillof. Advierten, no obstante, que si el gobernador va de candidato presidencial tiene que ser el único, sin internas. “Si lo suben, no es en una PASO”, aclaran.

La opción de subir a Kicillof no obstante, abriría un escenario muy incierto en la provincia, porque no hay otros referentes que midan como él para gobernador. A fuerza de encuestas, el economista logró consenso político para su candidatura, incluso entre los intendentes que no le tienen simpatía. Sin él, se abriría una fuerte disputa en el peronismo por el territorio.

Intento de Wado por posicionarse

De Pedro sería la alternativa de Cristina para ir con un candidato puro a competir en una PASO e intentar revalidar la hegemonía K al interior del peronismo. Hasta hoy sus adversarios serían Daniel Scioli y Agustín Rossi, que se anotó en las últimas horas. El ministro, no obstante, sigue lidiando con un problema de conocimiento en los sondeos y todavía no demostró poder trasvasar los votos de Cristina como hizo Kicillof.

A casi un mes del cierre de listas, el ministro del Interior sigue haciendo esfuerzos para intentar posicionarse, de modo de que Cristina lo tenga disponible para hacerlo jugar de ser necesario. Pese a que no se sabe si será candidato, su dispositivo de asesores es cada vez más nutrido. Tal como publicó LA NACION, en el equipo de De Pedro quieren apalancar al ministro a partir de su cercanía con la vice y a su vez, exhibirlo con un costado más dialoguista con los sectores no K. “Expande pero sin alejarse de ella”, es el concepto.

De Pedro dice en público y en privado que piensa que lo mejor es que haya una PASO en el peronismo. En definitiva, él es el principal interesado en que ese esquema prospere. Es probable que el ministro, ahora que tiene todos los ojos sobre él, comience a regular su exposición. Hoy algunas paredes del conurbano amanecieron con la pintada “Wado con Cristina 2023″, pero la autoría de la movida callejera es difusa.

Factor Massa

“El problema de jugar una PASO con un candidato puro es qué pasa con Massa, cómo queda parado. Porque hoy la estabilidad económica está dada por el soporte político a Massa como conductor de la economía”, advirtió en las últimas horas un funcionario kirchnerista.

La PASO que pide De Pedro, de hecho, entra en clara colisión con el reclamo abierto de Massa para que haya un candidato de unidad en el FDT. Un funcionario del equipo económico aseguró a LA NACION que la relación de Massa con Cristina y Máximo Kirchner “sigue fuerte” y que el líder del Frente Renovador habla constantemente “de economía, política y poder” con la cúpula del kirchnerismo.

Sin embargo, en su carta, la vice no le dedicó un guiño al ministro de Economía -como venía haciendo en sus “clases magistrales”- y apuntó que “no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral”. Se refirió, sin nombrarlos, a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. Si bien en el kirchnerismo se cuidan de no responsabilizar a Massa por la coyuntura económica, para nadie hoy pasó desadvertido ese pasaje de la vice, siendo que hoy el principal negociador con el organismo multilateral es el líder del Frente Renovador. “En política sí hay causalidad y la determinante es la economía”, remató la vice.

Massa hoy se reunió con el candidato reelecto de Salta, Gustavo Saenz, muy cercano a él. “Te felicito porque sabes dar vuelta la página, dejar de lado lo electoral y ponerte a trabajar, que es lo que deberían entender muchos. Que es mucho más importante dedicarse a resolver problemas que discutir candidaturas por los medios”, fueron las palabras que -según hicieron trascender en el Frente Renovador- el ministro le dijo al salteño. Un mensaje del ministro para todo el FDT para apuntalar que sin estabilidad económica no hay futuro electoral.

