Kicillof y Ziliotto le reclaman a Milei $290.000 de un fondo hídrico y advierten sobre el fenómeno climático “El Niño”

LA PLATA .- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, exigieron al presidente Javier Milei que invierta $290.000 millones correspondientes a un fondo hídrico subejecutado desde que el Presidente llegó al poder, en 2023.

Kicillof criticó el uso de recursos provinciales para instrumentos financieros. “Hay 290.000 millones de pesos del fondo hídrico que no están donde deberían estar. Son fondos específicos. Hay recursos para grandes obras, para regulación de las cuencas que no están donde deberían estar”, dijo el bonaerense, que busca confrontar con Milei con miras a las elecciones del año que viene, en las que pretende competir para llegar a la Casa Rosada.

“Esto va más allá del alineamiento político que tenga cada una de las 24 jurisdicciones. Está en juego la vida de muchas personas. El clima no hace distinciones. No hay ciudadanos de primera o de segunda. Necesitamos que el gobierno nacional nos acompañe con recursos. Hay recursos que existen y deberían estar destinados”, dijo Ziliotto en reclamo de la ejecución del Fondo Hídrico.

Kicillof y Ziliotto firmaron acuerdos para prevenir inundaciones ante este fenómeno El Niño, como por ejemplo activar alertas tempranas en la cuenca del Río Quinto que comparten junto a San Luis y Córdoba.

El Río Quinto nace en las sierras de San Luis y escurre hasta ingresar en Córdoba, a la altura de la ciudad de Villa Mercedes. Se encuentra la Presa El Chañar, que funciona como dique libre. A partir de allí, escurre conectando áreas lagunares a través de cauces naturales y canalizaciones artificiales hasta ingresar al este de la localidad de Bernardo Larroudé, en La Pampa, atravesando la Ruta Nacional N°188, inundando una serie de campos y pasando a provincia de Buenos Aires mediante el camino Meridiano V, que separa a ambas provincias.

Hacia aguas abajo, el Río Quinto escurre a través de una serie de canales que conectan diferentes cuerpos de agua que sirven de reservorios.

En territorio de la provincia de Buenos Aires, atraviesa los partidos de General Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado. Finalmente, se vincula con el río Salado. Un tramo de estas obras está parado por falta de apoyo de Nación, según denunció el gobierno provincial.

En particular, el gobierno de Kicillof señaló que la reactivación del Tramo IV del Salado, que se venía ejecutando con recursos del Fondo Hídrico, es clave para prevenir el fenómeno de El Niño. “El gobierno nacional cortó obras y eso va a generar efectos en las situaciones climáticas que se vienen”, dijo Kicillof.

Cuenca del Río V. Gentileza provincia de La Pampa.

El régimen de caudales del Río Quinto depende exclusivamente de las lluvias caídas en la región y su periodicidad, mostrando lapsos de tiempo con caudales nulos y otros momentos con importantes inundaciones. Se trata de una cuenca particular por no disponer de un curso de escurrimiento definido y un área de llanura inmersa en una matriz productiva que se ve afectada ampliamente en los casos de años húmedos.

Cuenca del Río Colorado. Gentileza La Pampa.

Buenos Aires y La Pampa comparten también la cuenca del Río Colorado: desde sus orígenes en la cordillera de los Andes, hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, presenta una extensión de 1200 kilómetros, de los cuales 920 kilómetros corresponden al Colorado propiamente dicho, originado en la confluencia de los ríos Grande y Barrancas.

Sus aguas son compartidas por las provincias de Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, y su cuenca abarca 48.000 km2.

El secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobi, destacó la importancia de tener un sistema de alerta temprana ante inundaciones. “Las provincias de La Pampa y Buenos Aires comparten al menos dos cuencas hídricas. La mejor prevención es trabajar en forma coordinada porque el agua no conoce de límites administrativos”, dijo.

En tanto, el ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, señaló: “El gobierno nacional tiene una responsabilidad fundamental para que podamos estar preparados para un fenómeno extremo”.

Ziliotto valoró el trabajo conjunto con Kicillof y reiteró sus críticas a la gestión nacional. “Que cada uno haga lo que corresponde o asuma la responsabilidad de no hacerlo”, dijo el pampeano, con Kicillof a su lado.