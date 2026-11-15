“La 40 por los 44″: una nueva travesía para homenajear a los marinos que dejaron la vida en el ARA San Juan

MAR DEL PLATA.- El 15 de noviembre del año próximo se cumplirán diez años del naufragio del submarino ARA San Juan, ocurrido cuando avanzaba con rumbo norte frente a las costas patagónicas. Ese día, con el sueño de una multitud que lo aliente y reciba en La Quiaca, Jujuy, el capitán de navío (R) Guillermo Tibaldi espera completar 5.200 kilómetros recorridos a pie por la emblemática ruta 40, de punta a punta, y desde allí homenajear a los 44 tripulantes fallecidos con un memorial como los que ya gestó y concretó en Mar del Plata y en el extremo sur de Tierra del Fuego.

Esta nueva travesía, bautizada “La 40 por los 44”, es la tercera que emprende este submarinista que entre 2002 y 2003 comandó ese mismo buque. En 2019 ya llegó hasta la cima del Aconcagua y allí hizo flamear una bandera Argentina en reconocimiento a sus camaradas caídos en el ejercicio del deber y defensa de la Patria. En 2024 superó otro duro desafío: una correcaminata de más de 3.000 kilómetros desde la Base Naval Mar del Plata, donde tenía habitual amarre el submarino, hasta Puerto Almanza, último rincón del país desde donde zarpó y se lo vio en navegación.

“Emplazar el tercer memorial en La Quiaca permitirá unir los extremos sur y norte del país y la costa atlántica, lograr así un abrazo simbólico a toda la Argentina y mediante un código QR allí instalado conocer la historia del ARA San Juan y la de sus 44 héroes”, cuenta Tibaldi a LA NACION, que comienza a coordinar una partida prevista para marzo del año próximo, al mismo tiempo que refuerza el entrenamiento para un esfuerzo físico más que exigente que lo encontrará en camino a cumplir sus 72 años.

Tibaldi durante su entrenamiento Mauro V. Rizzi

Además de la finalidad máxima de rendir reconocimiento a esta última tripulación del buque, Tibaldi se enfocó en que su aventura tenga valores adicionales que sintonicen con el esfuerzo y compromiso de los oficiales de mar. Por eso, en su última correcaminata, a su paso hizo escalas en cada pueblo donde pudo para visitar escuelas, contar de su experiencia naval, explicar el rol de la Armada Argentina y la defensa de los intereses marítimos del país. Lo repetirá por la ruta 40.

A la par, en aquella oportunidad, transcurrió su recorrido también con un objetivo solidario que pudo cumplir con aportes de la comunidad en general: tres pañales por cada kilómetro que recorrió, donación que recibió el hospital regional de Ushuaia.

En esta experiencia “La 40 por los 44”, también se ha fijado sumar este adicional. En este caso su intención es entregar útiles escolares y libros en instituciones educativas en cada una de las localidades por las que pase, campaña en la que tendrá el respaldo de la Fundación Ruta 40.

Tibaldi en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

El desafío, dice, lo entusiasma. En este caso deberá dar los primeros pasos desde Cabo Vírgenes, a orillas del Estrecho de Magallanes, y desde allí atravesar 11 provincias hasta un tramo final que lo pondrá al pie de la Cordillera de Los Andes y cuesta arriba, hasta llegar a destino luego de llegar a casi 5.000 metros de altura por sobre el nivel del mar. El plan de viaje le llevaría, estima, 241 días.

Así como el que logró disponer frente a la Base naval Mar del Plata y el otro que se construyó en Puerto Almanza, el memorial que proyecta en La Quiaca contempla una “cápsula de tiempo”. Es un compartimiento estanco en el que se almacenan mensajes de la comunidad y quienes colaboraron con el proyecto. En todos los casos, serán abiertos y leídos el 15 de noviembre de 2067, cuando se cumplan 50 años del naufragio.

“Lo más difícil ya lo tenemos: en La Quiaca ya nos han cedido el espacio donde instalarlo”, confirma Tibaldi, que mientras esté en pleno recorrido de esta travesía estará al tanto del avance de esa obra.

El excomandante ondea la bandera argentina Mauro V. Rizzi

Considera que más allá de lo personal, siente que ese memorial será el primer gran homenaje e hito geográfico que recuerde al ARA San Juan y sus tripulantes. “Nueve de ellos eran de Jujuy”, remarca sobre este significado adicional que pueda tener este homenaje. Otros de esos camaradas eran también de provincias del noroeste argentino.

A la cima del Aconcagua llegó luego de caminar desde Mar del Plata. A aquel primer homenaje le siguió el otro hasta Tierra del Fuego, que tuvo todo el invierno y parte de la primavera a pie por las rutas de la costa patagónica. Lo que le espera el año próximo es mucho más ambicioso y también más difícil: si bien más temprano atravesará ese sur del país de climas tan crudos, a medida que avance se cruzará con los cambios meteorológicos y geográficos que lo encontrarán en el tramo final entre alturas extremas por sobre el nivel del mar y marcas térmicas por encima de los 30 grados.

“Entreno todo el año pero a la brevedad comenzaremos a marcar algún pico como para hacer reserva”, cuenta Tibaldi sobre la preparación de un recorrido que le implica unos 150 kilómetros de caminata semanal. Excepcionalmente puede llegar a los 200. Depende, siempre, de lo que el tiempo le ponga por delante. Las fuertes ráfagas de la Patagonia ya le impusieron varios límites, así como también aprendió a aprovechar para avanzar cuando se generan ventanas de viento en pausa.

La correcaminata que implementa Tilbaildi en sus travesías Mauro V. Rizzi

Durante todo el recorrido estará, como en las experiencias anteriores, por un vehículo de asistencia conducido por “un amigo de hierro”, como gusta definirlo. En esa camioneta tiene comodidades para descansar, comer, bañarse y, llegado el caso, si en un escenario inhóspito necesidad y en condiciones de muy mal tiempo debe refugiarse por un momento.

Tibaldi espera que el 15 de noviembre de 2027, cuando llegue a La Quiaca, se viva allí un momento único. No ya por su travesía, sino por la bandera que lo acompaña: la de los 44 tripulantes del ARA San Juan que ofrendaron los más importante que tenían en cumplimiento del deber. “El orgullo más grande será que se los recuerde como héroes, que se los valores y nunca se olvide que lo hicieron por nuestra Patria”, remarcó.