Nadia Beller difundió chats con Fernando Cerimedo

Tras sufrir un ataque a balazos en un hotel en Bolivia, la abogada y activista Nadia Beller apuntó contra su pareja, Fernando Cerimedo, y denunció hechos de violencia de género a los que habría sido sometida por el consultor y exasesor de Javier Milei.

Desde el hospital, Beller utilizó su cuenta de Facebook para difundir chats de WhatsApp con Cerimedo, el principal sospechoso de la agresión armada que sufrió la abogada, que revelan golpes y situaciones de maltrato. Las conversaciones se habrían producido entre junio y julio pasado. “Les dejo pruebas del anterior intento de feminicidio que el gobierno tapó. Saquen captura porque él tiene bots que tumban páginas”, comentó Beller.

En los mensajes, la abogada le reprocha al consultor por haberla golpeado y le envía fotos con lesiones en su cuello, el codo y la rodilla. “Ahorcarme y tirarme por los suelos y golpearme el pómulo no es pegar. Mirá vos. Me alegro de saber que todas tus disculpas anteriores eran falsas. Nunca tuviste arrepentimiento”, le dice Beller.

Los chats publicados por Nadia Beller con Fernando Cerimedo

Cerimedo le recuerda que le pidió “disculpas de mil formas”. “Pero vos solo querés seguir castigándome. Vengándote. Y te entiendo. Pero no tenés límites y entonces la cuota de amor se nota que se fue”, escribió el consultor.

En las charlas la mujer le pregunta si le consiguió un “inmovilizador de cuello”, para aliviarle el dolor. “Inmovilizarte podría inflamarte más porque no es muscular. Entonces no te va ayudar. Nada. Al contrario”, le responde Cerimedo.

“Tenés que ponerte frío, amor”, le dice él. “No, tengo que alejarme de vos”, concluye Beller.

Chats entre Nadia Beller y Fernando Cerimedo Facebook Nadia Beller

El exasesor de Milei fue arrestado este martes por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando se preparaba para abordar un vuelo con destino a Buenos Aires.

El fundador de La Derecha Diario (LDD), el portal de noticias ultraoficialista, es actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento

La fiscal boliviana Yolanda Aguilera acusa a Cerimedo de ser el autor intelectual del ataque que sufrió la abogada.

En una entrevista que brindó desde hospital, Beller relató que padeció hechos de violencia por parte del consultor y vinculó a Cerimedo con supuestos hechos de corrupción vinculados con funcionarios y empresarios bolivianos.

“Al inicio de mi relación pude constatar ilegalidades. Fui testigo por mi vínculo delos negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz, su esposa y la familia de su esposa con él como operador y otras personas. Son negociados con la gasolina, el diésel y el oro”, remarcó.

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