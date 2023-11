escuchar

A horas del debate presidencial de este domingo, los candidatos calientan la temperatura en las redes sociales. Javier Milei respondió en X (ex-Twitter) a su contrincante, Sergio Massa, quien publicó un video de campaña con declaraciones del libertario y destaca una frase: “que el insulto no se transforme en nuestro idioma”. En el video, de 38 segundos de duración, el libertario agrede verbalmente a distintas personas.

“Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo”, reconoció el libertario, aunque pidió que se tenga en cuenta el contexto. “Ah, claro, eso implicaría revisar la basura de la política y sus curros que nos hunden en la miseria”, añadió a continuación. “A esta altura de una campaña tan sucia no me sorprende tu deshonestidad intelectual”, acusó Milei.

.@SergioMassa a esta altura de una campaña tan sucia no me sorprende tu deshonestidad intelectual.

Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo. Ah claro, eso implicaría revisar la basura de la política y sus curros que nos hunden en la miseria.

VLLC ! https://t.co/idSmynQ3Se — Javier Milei (@JMilei) November 11, 2023

En el video publicado por Massa, Milei comienza con una serie de insultos a la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Gabriela Estévez por haber presentado un proyecto en el Congreso para declarar al 4 de junio como día nacional del cuarteto. “Hija de pu...; la con... de tu madre”, insulta a los gritos a Estévez. “¿Para eso te pagamos, pedazo de mierd...?”, fustigó a la legisladora cordobesa, quien tiene destacada en su cuenta de X las expresiones de Milei.

La disputa sobre el tradicional género musical cordobés fue motivo de debate en la última semana. UxP acusó al economista de repudiar el cuarteto. “Te recuerdo aquí cuando hablaste en contra del cuarteto y de la cultura popular en general. Estas cosas pasan cuando odias el país que querés gobernar”, expresó Estévez con el video adjunto que también forma parte de la campaña del oficialismo. Desde la candidatura de Milei reiteraron que no tienen ningún inconveniente con ese género y que incluso han utilizado canciones en sus actos.

Hola @JMilei. Te recuerdo aquí cuando hablaste en contra del cuarteto y de la cultura popular en general.



Estas cosas pasan cuando odias el país que querés gobernar.pic.twitter.com/Hp3b6wNJPd https://t.co/wV0Y85l2O6 — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) November 8, 2023

El spot de campaña de UxP luego muestra un fragmento de una entrevista que realizó la periodista Viviana Canosa a Milei en la que el líder de La Libertad Avanza (LLA) se refiere al Papa Francisco como “el imbécil ese que está en Roma”.

En el compilado de frases del libertario que eligió la campaña del oficialismo, también subrayaron una agresión que tuvo Milei con una periodista del canal A24. “Quiero humillarla públicamente”, lanzó el candidato a presidente, mientras el conductor del programa, Eduardo Battaglia, lo llamaba por su nombre y le pedía que se calme.

Una semana para el balotaje

A falta de solo una semana para la segunda vuelta electoral, este domingo será el debate entre ambos candidatos. Massa publicó este sábado un video desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se desarrollará el encuentro, en lo que fue una prueba de imagen y sonido. La UBA también albergó el segundo debate entre candidatos a presidentes, el pasado 8 de octubre. El primero se realizó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Este domingo, a las 21 h, los espero para que me acompañen en el #Debate2023 pic.twitter.com/46cHcmvmjd — Sergio Massa (@SergioMassa) November 12, 2023

Milei, por su parte, no tuvo agenda pública ni viernes, ni sábado. Se recluyó en el Hotel Libertador junto a sus colaboradores más cercanos (su hermana, Karina Milei, Nicolás Posse y Guillermo Francos, entre otros) para intentar prevalecer en un debate en el que no podrá leer ni tener ningún tipo de apuntes, a diferencia de lo que sucedió en los dos anteriores.

