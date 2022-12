La acusación de Cristina Kirchner a un diputado cercano a Patricia Bullrich: “Hay corso e impunidad”

escuchar

Durante un acto inaugural en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra Gerardo Milman, diputado nacional y hombre muy cercano a la titular del Pro, Patricia Bullrich. Lo comparó con el exministro de Obras Públicas Julio de Vido y el exdiputado Juan Emilio Ameri, y lo acusó de tener “vinculaciones y contratos con empresas de seguridad” siendo integrante de la Comisión de Seguridad. “Hay corso e impunidad para todo aquel que no sea peronista”, sentenció.

En los tramos finales de su discurso, y tras las palabras del actual intendente del partido de zona sur, Jorge Ferraresi, la también exmandataria habló de la existencia de una “doble vara” en la sociedad. A modo de ejemplo, para explicar su teoría, se valió del “caso [Gerardo] Milman]”. “Voy a ser un poco grosera”, advirtió, comentario que se llevó los aplausos de quienes asistieron al evento en Villa Corina.

Y prosiguió: “Me acuerdo que durante la pandemia, cuando las sesiones se hacía por Zoom, echaron a un diputado [Juan Emilio Ameri]... Voy a ser un poquito grosera... Porque le besaba una teta a la novia. Lo echaron. Era una acto impropio, no lo estoy justificando. Pero, simplemente para graficar, lo echaron”.

La acusación de Cristina Kirchner a un diputado cercano a Patricia Bullrich

“Han desaforado a algún otro diputado también, como lo fue el arquitecto [Julio] De Vido, quien estuvo dos años preso por una causa -fue detenido bajo sospecha de malversación de fondos en el caso Río Turbio- que después se descubrió que el perito era trucho y por el cual lo llevaron preso también”, sumó luego.

Volvió entonces sobre Milman: “¿Y qué pasa? Cuando nos enteramos por los medios que el señor [en referencia a Gerardo Milman] tiene no se cuantas señoritas a cargo . Pero no solamente eso, que siendo integrante de la Comisión de Seguridad, tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad... ”.

Y completó: “Entonces. la realidad es que hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y aquel que es peronista, se le inventan cosas y afuera. Me parece que deberíamos preguntarnos todos, los peronistas y los no peronistas de este país, ¿es sostenible esta nación con estos parámetros de justicia? Seguramente que no. Y que va a exigir de todos y de todas un gran esfuerzo”.

El vínculo que “une” a Gerardo Milman y Cristina Kirchner

En el mes de octubre, el vicepresidente del bloque del Pro en Diputados fue acusado por un asesor legislativo del Frende de Todos de saber de antemano sobre el atentando contra Cristina Kirchner. Jorge Abello dijo haber escuchado a Milman en el bar Casablanca [frente al Congreso] referirse al intento de asesinato dos días antes de cometerse. “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”, habría dicho, según el testimonio judicial de este testigo.

“Nunca dije eso”, aseguró Milman, quien consideró una “payasada” la acusación en su contra. “Un tipo dice que escucha una frase y hace una denuncia en la Justicia. Una payasada”, afirmó el diputado nacional del Pro. “¿Qué tiene de raro que un diputado vaya al bar que esta enfrente de su oficina? Voy todas las semanas”, planteó.

Gerardo Milman y Cristina Kirchner Archivo

El diputado remarcó -como fue antes mencionado- que la denuncia proviene de un asesor de un diputado del Frente de Todos y consideró: “Buscan instalar que atrás de estos energúmenos hay una operación política. Buscan vincularla a Patricia [Bullrich], a [Javier] Milei: a los que electoralmente están subiendo en las encuestas”.

