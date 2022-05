La nueva vida del exdiputado Ameri tras el escándalo sexual: separado, alquila en un monoblock y vende artículos de camping por Internet

Está desempleado. Dice que pertenece a la gran mayoría de argentinos que integran la economía informal. Se dedica a comprar y vender artículos de camping por internet. Y cuenta que con lo que gana “a duras penas” llega a fin de mes. Alquila un pequeño departamento en un complejo de monoblocks, a orillas de Camino Negro, en Ingeniero Budge, a pocos metros de la casa de su madre.

Las persianas del tercer piso están apenas entreabiertas y el olor a cigarrillo, que parece impregnado en el aire, reflejan su estado de ánimo. El living donde Juan Emilio Ameri (48) recibe a LA NACION está decorado con memorabilia peronista, una bandera palestina y un retrato de Ernesto Che Guevara. La vajilla lleva pintada el escudo de River Plate, el club de sus amores, donde trabajó algunos años.

Tras el escándalo, Ameri se refugió en sus amigos y familiares. Hace unos meses, luego de la muerte de su padre, decidió mudarse cerca de la casa de su madre en la provincia de Buenos Aires Mauro Alfieri

A propósito de su relación con el club, se ha dicho y escrito que Ameri perteneció a la barra brava, que perdió la visión de un ojo durante un choque con la hinchada de Boca Juniors en 2001, que después de ese incidente el ex presidente David Pintado lo incorporó a la planta de trabajadores y que se “exilió” en Salta tras el asesinato de Gonzalo Acro, en 2007, crimen por el que pagan prisión perpetua los hermanos Alan y William Schlenker. En las crónicas policiales, a Ameri se lo señala como “cercano” a Adrián Rousseau, líder de una de las facciones más violentas de Los Borrachos del Tablón. Sin embargo, él siempre negó haber pertenecido a la barra brava y se autodefine, aún hoy, como víctima “de las fake news” y “de la violencia policial”.

No hay nada en el ambiente que remita a su pasado reciente, apenas dos años atrás, cuando ocupaba una de las 257 bancas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Fue, entre el 12 de diciembre de 2019 y el 25 de septiembre de 2020, legislador nacional por la provincia de Salta. Tuvo despacho, asesores, secretaria (que luego redactaría su renuncia) y todos los privilegios que supone integrar la Cámara Baja del Poder Legislativo nacional. Recién comenzaba a entender las reglas del Parlamento, a sentirse cómodo en su nuevo rol, cuando sucedió un hecho que lo cambió todo. “Fue una desatención” , insiste hoy.

“ESTABA CONVENCIDO DE QUE NO HABÍA CONEXIÓN A INTERNET”

Jueves 24 de septiembre de 2020. La Cámara de Diputados debate virtualmente sobre el “Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y refinanciación de la deuda de las provincia con la ANSES”. El diputado Carlos Heller hace uso de la palabra. Habla sobre “la intangibilidad del fondo”. Todo se desarrolla con normalidad hasta que en el margen inferior izquierdo de la pantalla, en uno de los “cuadraditos” donde aparecen los legisladores que siguen la sesión en vivo, se ve una escena inadmisible: el diputado por el Frente de todos Juan Emilio Ameri sienta a su pareja sobre su regazo, le baja el escote de la remera y, frente a cámara, le besa los senos. Segundos más tarde, el presidente de la cámara, Sergio Massa, toma la palabra: “Quiero interrumpir el debate de esta ley, desgraciadamente, para plantear que frente a una falta grave de un diputado, en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota, se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa. Quiero plantearles, con mucha claridad, que a lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia, en el funcionamiento de manera remota, hemos convivido con situaciones de a lo mejor algún diputado que se quedaba dormido, de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa, pero que hoy hemos vivido una situación que supera las normas de convivencia y las reglas de normal funcionamiento de esta casa. y por lo tanto quiero pedir, de manera inmediata, la aplicación del artículo 188 del reglamento, disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri (...) Esta es la casa del pueblo, vamos a escuchar las explicaciones del señor diputado, pero no podemos admitir, como cuerpo de representantes en democracia, que se den este tipo de situaciones”.

Ameri nunca hizo su descargo ante sus colegas diputados. Pero sí hizo declaraciones en la radio. “Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Le dije: ‘¿te puedo dar un beso?’. Y le di un beso en la teta, nada más. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática. Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras”, declaró.

Las imágenes se convirtieron en virales y tuvieron eco en todo el mundo. Los editores desplegaron su creatividad: rebautizaron a Ameri como el “diputeta” y cada vez que se referían al caso decían “tetagate” o “pezoom”.

“DEBO HABER PENSADO, AL MENOS, 100 FORMAS DE SUICIDARME”

Poco más de 24 horas después, empujado por sus “compañeros”, Juan Emilio Ameri presentó su renuncia al cargo de diputado de la Nación. Dejó de representar al pueblo argentino. Dirá más adelante que no extraña el cargo, pero que todavía convive con el dolor de saberse responsable de su propia caída. “La pasé muy mal. Debo haber pensado, al menos, 100 formas de suicidarme. A ese punto... Si no lo hice fue porque no quise lastimar más a mis hijas. Cuando uno hace política está acostumbrado a las fakes news tan de moda ahora, aunque acá fue distinto”, dice el ex diputado.

-Claro, fue distinto, estaba todo a la vista. Hubiese sido imposible escudarse diciendo que era una fake news.

-Sí. Y el dolor pasaba por el hecho de saberme responsable. Sabía que había metido la pata. De mí pueden decir que fui un boludo, porque esa es la realidad, estuve desatento . Creo que lo que me permitió seguir viviendo y mirar a mis hijas a los ojos es que nunca nadie va a poder decir que participé de un hecho de corrupción o que me vendí. En cambio, sí van a poder decir que siempre que tuve la posibilidad de dar una mano a quien lo necesitó, lo hice.

-¿Alguien, alguno de sus “compañeros”, le envió un mensaje advirtiéndole: “Estás saliendo en cámara”?

-No. Giré la cabeza y veo que estaba la cámara prendida. Después me entró a llamar todo el mundo y en ese momento dije “Chau, la cagué”. Fueron cinco minutos de desatención, porque yo no falté a una sola sesión.

-¿Y qué pasó después de darse cuenta de que se había visto todo?

-Inmediatamente pensé en renunciar. Fue lo primero que se me cruzó. Consulté con las autoridades de mi bloque. No importa ahora a quién, pero les pregunté qué hacía. Les dije que mi idea era presentar la renuncia en forma indeclinable, pero que estaba a disposición para lo que decidan, si tenía que sostener lo hacía. Y me dijeron que presentara la renuncia.

-¿Qué sintió en ese momento?

-Un dolor indescriptible. Me fallé a mi mismo, a mis hijas y al pueblo. Podría haber dado mucho más. Me sobra capacidad para estar ahí. Fue una angustia...

-¿Por qué cree que indignó tanto lo que hizo?

-Por el lugar que le dieron los medios de comunicación opositores. ”El diputado kirchnerista la cagó”, dijeron. Porque si yo hubiese sido de Juntos por el Cambio no hubiese tenido la repercusión que tuvo.

-C5N también lo cuestionó.

-Sí, claro. No se iban a quedar afuera. Pero TN era desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir. Terrible.

-Entonces usted piensa que la indignación de la sociedad no fue provocada por usted, sino por la repercusión que le dieron los medios...

-El otro día hablaba con unos amigos y pensábamos: si te indignó más esto a que se nos mueran los pibes de hambre y de sed en el norte de la provincia hay algo que está mal con la sociedad . Lo que hice fue grave, yo no lo quiero minimizar, pero si te indignó más eso a que un presidente haya endeudado nuestro país en 50 mil millones de dólares...

-Lo que estaba mal, y quedó expuesto, es que mientras debía estar trabajando para solucionar los problemas que usted mismo acaba de mencionar, estaba realizando un acto erótico.

-Le estaba dando un beso... ¡no fue un acto de libido! Fue un acto de amor. Pero repito, fue producto de una distracción, no fue un hecho de corrupción. Yo, haciendo eso, no le arruiné la vida a nadie. O, mejor dicho, me la arruiné a mí, a quien era mi pareja en ese momento y a mi familia.

“Desperdicié una oportunidad importante”

-¿Cuanto ganaba como diputado?

-No me acuerdo.... alrededor de doscientos mil pesos. Pero la mitad de la dieta, o a veces más, la repartía porque la pandemia fue terrible. Con la camioneta de un conocido íbamos a un mayorista y comprábamos alimento para repartir entre los que más necesitaban. Y ahí estuve dando una mano, no podía más que eso.

-¿Y ahora cómo continua su vida? ¿Sigue en la política?

-Sí, sigo. La persona que hace política nunca deja de hacerlo .

-¿Y de qué vive?

-Compro y vendo cosas. Lo que sea, donde sea. En la época de la pandemia, nos juntamos dos o tres compañeros e hicimos una inversión. Arrancamos comprando productos en China, traíamos bicicletas fijas o caminadoras y las revendíamos acá.

-Que paradójico: militar defendiendo la industria nacional y traer cosas de China para revender acá...

-Claro, me daba un poco de pudor hacerlo porque yo soy peronista y entiendo que atenta contra la industria nacional. Por eso, en el último tiempo empezamos a buscar productos nacionales y ahora vendemos cosas de camping. Las vendemos por internet. Pero bueno, soy parte de la economía informal del país.

-¿Y llega a fin de mes?

-No. La verdad es que no. Verás como vivo....

-¿Sintió que en cierta forma su partido le soltó la mano?

-No, no. No lo siento así. Yo conozco bien el juego de la política y lo acepto. Desde el momento que aceptas las reglas de juego, sabés lo que te va pasar si te mandas una cagada.

“Hice hasta tercer año de Historia... me gustaría retomar la carrera”

En el mismo ambiente que sucede la entrevista con el exdiputado, una joven mira televisión recostada en el sofá. De pronto, irrumpe en escena otro muchacho con algo para comer. “ Mi casa, como lo era en Salta, es una casa abierta, llena de amigos ”, se excusa. Ameri, que está separado de la mujer con la que protagonizó el escándalo sexual, dice que conoció la política en su hogar, que sus padres y sus abuelos eran militantes peronistas. “Y el peronismo tiene esa cosa que se hereda...”, insiste. Destaca la figura de Néstor Kirchner. Recuerda que lo conoció hace casi dos décadas en Casa Rosada junto a otros jóvenes peronistas. Dice que el entonces presidente lo animó a terminar sus estudios para poder colaborar con el gobierno. “Quiero el diploma, el papelito”, les dijo.

-¿Y le hizo caso, Ameri? ¿Se recibió?

-Hice hasta tercer año de Historia. No pude terminar... Soy hijo de los ´90 y en esa época los hijos de los laburantes teníamos que pensar en comer o en estudiar. Mi viejo laburaba en PAMI y mamá vendía ropa en las oficinas públicas. Me vienen las imágenes de mi vieja cargando las bolsas y me emociona. Si repunta mi economía, me gustaría empezar de nuevo la carrera.

-¿Siente que estaba preparado para el cargo de diputado?

-Si, súper preparado. Presenté unos proyectos hermosos.

-¿Qué tipo de proyectos?

-El primero que presenté es por la problemática que tenemos en Salta con los pueblos originarios. La idea del anteproyecto era que el Estado les reconociese a todas las comunidades del país, de norte a sur, todos sus territorios y se los devolviera.

-¿Y tuvo aceptación?

-Bueno, hice recorrer el proyecto por las oficinas de distintos diputados. Me encontré con que muchos diputados, incluso de mi mismo sector político, eran dueños de esas tierras también. La habrán firmado cinco diputados. No tuve más tiempo.