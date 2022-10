Gerardo Milman se presentará en la Justicia luego de que un testigo dijo que sabía del atentando contra Cristina Kirchner

escuchar

El vicepresidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Gerardo Milman, se presentará mañana ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga la causa por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Me voy a presentar con un escrito mañana en la Justicia y ponerme a disposición. No tengo problema en que me investiguen todo”, señaló el legislador a LA NACION.

El diputado decidió presentarse ante la Justicia tras la publicación de Página 12, en donde se cita a un testigo vinculado al Frente de Todos (FdT) que presuntamente escuchó a Milman en el bar Casablanca [frente al Congreso] referirse al atentado dos días antes de cometerse. “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”, habría dicho Milman, según el testimonio judicial de este testigo, que sería un asesor del diputado del Frente de Todos, Marcos Cleri.

“Nunca dije eso”, aseguró Milman, quien consideró una “payasada” la acusación en su contra. “Un tipo dice que escucha una frase y hace una denuncia en la Justicia. Una payasada”, afirmó el diputado nacional de Pro. “¿Qué tiene de raro que un diputado vaya al bar que esta enfrente de su oficina? Ayer estuve ahí, voy todas las semanas a casa blanca”, planteó.

El diputado remarcó que la denuncia proviene de un asesor de un diputado del Frente de Todos y consideró: “Buscan instalar que atrás de estos enargúmenos hay una operación política. Buscan vincularla a Patricia [Bullrich], a [Javier] Milei: a los que electoralmente están subiendo en las encuestas”.

“Fue una reunión desde mi lugar de diputado en el bar de enfrente de de Diputados donde hablábamos de trabajo”, insistió Milman. Ese mismo justificativo esbozó para explicar por qué sus empleadas, ante la consulta de la Justicia, no recordaban ese encuentro. “Es un lugar donde van habitualmente, por eso no se acordaban. Vamos todos los días, compramos todos los días el almuerzo”, reiteró.

Según informó Pagina 12, luego de la declaración del testigo Capuchetti pidió las cámaras de seguridad de la confitería para verificar el testimonio del testigo. En esas imágenes comprobaron que el diputado estuvo reunido con Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes ya declararon en la Justicia y desmintieron que el diputado haya dicho eso, según la misma publicación.

Críticas del oficialismo

Desde el Gobierno, cuestionaron a Milman. “Gerardo Milman sabía que la iban a matar a Cristina Kirchner, es gravísimo”, dijo este jueves el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro. “Ayer me entero por Página 12 que Milman, diputado de Cambiemos y miembro de la mesa de Cambiemos, es escuchado dos días antes del intento de asesinato decir: ‘Cuando la maten a Cristina me voy a estar yendo a la costa’, ¿no?”, manifestó el funcionario en una entrevista con El Destape Radio y agregó: “O sea, Milman sabía que la iban a matar a Cristina, es gravísimo. Un dirigente político de Cambiemos del peso de Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, que es la candidata de [Mauricio] Macri, sabía que la iban a matar a Cristina”.

También lo atacó el senador kirchnerista, Oscar Parrilli. “Necesitamos que avance la investigación del atentado a Cristina, Milman es un personaje agresivo, violento y tenebroso. Tiene que dar explicaciones”, dijo en radio El Destape.

LA NACION