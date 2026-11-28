La decisión del Tribunal del Mar, que falló contra los planteos de la Argentina para frenar la explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas, derivó en una reacción de la oposición con dardos hacia el gobierno de Javier Milei.

Dirigentes que participaron de administraciones anteriores a la gestión libertaria cuestionaron la estrategia legal de la Cancillería, al mando de Pablo Quirno, para afrontar el reclamo.

Apenas conocida la decisión, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona, que ofició entre 2021 y 2023, habló de una “mala noticia” para la Argentina no solo por el contenido del fallo sino también por los “impactos” que esto puede tener a futuro. “Gran Bretaña lo intentará utilizar en la disputa de soberanía”, advirtió.

Carmona dijo que recurrir a un tribunal internacional “representaba grandes riesgos y exigía actuar con máxima prudencia” por las consecuencias que esto podía acarrear para la Argentina. “Como lo señalé oportunamente, no era aconsejable sostener un tono celebratorio de la presentación que se había realizado, abandonando la imprescindible prudencia que exigía una decisión de tal calibre. He señalado también que se llegó al tribunal tras tres años de flagrantes omisiones de la administración mileísta, que derivaron en la decisión de recurrir al tribunal. Las consecuencias de esas omisiones se padecen hoy”, sostuvo.

Además, Carmona dijo que Milei y Quirno incurrieron en “graves incumplimientos” de sus obligaciones legales en la cuestión Malvinas, algo que -según él- derivó en tener que recurrir a este procedimiento internacional.

“Deben asumir plenamente las responsabilidades políticas y legales que les corresponden frente a lo ocurrido”, marcó sobre el Presidente y el canciller.

Fallo del tribunal del mar ¿y ahora qué?

El rechazo a la solicitud de medidas provisionales por la Argentina para detener la explotación hidrocarburífera ilegal en Malvinas representa un alto desafío para nuestro país. Es una mala noticia no solo por el contenido adverso del… pic.twitter.com/t2nPTOA9FI — Guillermo Carmona (@grcarmonac) November 28, 2026

Otro de los que rápido reaccionó al fallo adverso fue el diputado nacional Sebastián Galmarini, que responde a Sergio Massa.

“Una muy mala noticia para nuestro país. Otro fracaso de este desgobierno. No alcanza con cadenas nacionales, marketing ni títulos y videítos para las redes sociales”, se quejó.

Se sumó Agustina Propato, también de la bancada peronista en Diputados, que habló de “otro fracaso” de la política internacional del Gobierno.

Propato afirmó que la ley Malvinas del Gobierno “empeora” la situación en el entorno de las islas porque “blanquea a las petroleras saqueadoras”.

“Tampoco es una buena idea vivir insultando a los organismos nacionales a los que terminás acudiendo”, sostuvo.

Uno de los más efervescentes fue el exministro de Defensa y a su vez diputado nacional del peronismo, Agustín Rossi, quien pidió que Quirno renuncie.

“Un paso al costado es el que tendrías que dar vos, Quirno. Es una vergüenza lo que están haciendo con la causa Malvinas. Ahora más que nunca, el Congreso debe rechazar ese caballo de Troya que es el proyecto de ley que engañosamente llamaron de ‘defensa de la soberanía’”, arremetió Rossi.

Un paso al costado es el que tendrías que dar vos @pabloquirno . Es una vergüenza lo que están haciendo con la causa Malvinas.



Ahora más que nunca, el Congreso debe rechazar ese caballo de Troya que es el proyecto de ley que engañosamente llamaron de “defensa de la soberanía”. https://t.co/6AujXGjySs — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) November 28, 2026

Por su parte, el jefe de la bancada de Pro en Diputados, Crristian Ritondo, evitó cargar contra la Rosada.

“El fallo del Tribunal del Mar demuestra que tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía con todas las herramientas disponibles. Las Malvinas y sus recursos naturales son argentinos. Y no alcanza con declamarlo”, dijo Ritondo, uno de los principales socios del Gobierno.

Asimismo, planteó que Pro va a acompañar la ley Malvinas, aunque deslizó que su partido “trabaja para mejorar” ese proyecto.

“Es momento de avanzar con su aprobación en el Congreso. La defensa de nuestros intereses estratégicos tiene que estar por encima de cualquier diferencia política”, sostuvo.

El fallo del Tribunal del Mar demuestra que tenemos que seguir defendiendo nuestra soberanía con todas las herramientas disponibles.



Las Malvinas y sus recursos naturales son argentinos. Y no alcanza con declamarlo.



Desde el PRO acompañamos y trabajamos para mejorar la Ley de… — Cristian Ritondo (@cristianritondo) November 28, 2026

En las últimas horas, el exministro de Defensa Julio Martínez, que tuvo ese cargo entre 2015 y 2017, con Mauricio Macri, había avisado que “no era una buena idea” acudir al Tribunal del Mar. “El Presidente y canciller fueron mal asesorados”, afirmó Martínez, previo a que saliera el fallo.

Acudir al Tribunal del Mar no fue una buena idea, el fallo transcurrirá entre la declaración de incompetencia del tribunal, o una salida salomónica que no para la explotación en Malvinas. El Presidente y Canciller fueron mal asesorados. Después del fallo daré mis argumentos. — JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) November 28, 2026