Luego del comunicado que emitió ayer el sindicato La Bancaria en reacción a las quejas de los gobernadores opositores que pidieron que les den compensaciones para pagar los aguinaldos, este miércoles por la mañana el líder del gremio, Sergio Palazzo, redobló la apuesta y le hizo una advertencia al presidente electo, Javier Milei, después de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) dijera que la Argentina atravesará un período de estanflación cuando desembarque en la Casa Rosada, que será consecuencia del impacto del reordenamiento fiscal sobre la actividad económica.

El sindicalista mendocino de origen radical y ahora cercano al kirchnerismo -pero que tuvo idas y vueltas en su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner- anticipó una “respuesta global” de los gremios si el futuro mandatario no respeta los 15 puntos que le plantearon como “centrales” cuando era candidato.

Después de que Milei anticipara un escenario de estanflación para el inicio de su gestión, que comenzará el 10 de diciembre, Palazzo contó que él formó parte de la reunión que se hizo la semana pasada en la sede de la Uocra con los popes de la CGT, y marcó que hubo dos cuestiones que se mantuvieron claras: el slogan “ni un paso atrás” y la ratificación de los 15 puntos del documento que durante la campaña los líderes sindicales les entregaron tanto a Milei como al oficialista Sergio Massa, vinculados a que se mantengan los derechos laborales.

“Se habla de paritarias libres, de obra pública, de educación pública, del sistema de obra social en el marco de una salud pública, del respeto por el 14 y el 14 bis de la Constitución que es el derecho a huelga y los derechos sociales consagrados... No veo la misma situación que cuando ganó [Mauricio] Macri en el movimiento obrero, veo una firme decisión de sostener esos 15 puntos y no dar un paso atrás. Me imagino que si pretenden avanzar, la respuesta gremial será global ”, adelantó Palazzo en AM 750.

Así diferenció lo que puede llegar a pasar ahora con los sindicatos, en contraste con el accionar gremial durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, ahora socio del libertario. “No va a ser como se dio, que una parte salimos antes y otra salió después durante el gobierno de Macri. Esta vez Milei dijo exactamente lo que iba a hacer, Macri mintió descaradamente. Así que acá nadie se llame a confundido porque dijo lo que iba a hacer y nosotros hemos planteado estos 15 puntos. Si se vulneran, bueno, habrá una respuesta que tendrá que ser global del movimiento obrero”, indicó el dirigente de 59 años que fue uno de los más acérrimos opositores a la gestión macrista.

“Alerta”

El martes, desde La Bancaria emitieron un comunicado donde mostraron preocupación por los planteos que hicieron los gobernadores y por las dudas que sembraron sobre la posibilidad de pagar o no el aguinaldo -algo que parece haberse resuelto tras contactos de los mandatarios con Massa en el Ministerio de Economía-.

“Repudiamos a los gobernadores que, en lugar de buscar recursos en los grandes empresarios que obtienen ganancias siderales, se meten con el bolsillo de los trabajadores. Siempre con el eslabón más débil y nunca tienen el coraje de meterse con los poderosos”, se quejaron a la vez que aseveraron que no estaban dispuestos a “resignar” esta “conquista” de la suba en el mínimo no imponible, que aceleró Massa durante su carrera a la Casa Rosada.

